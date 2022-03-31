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Понаехали там. Справится ли Европа с новой, крупнейшей волной иммиграции, - "Къ"
07:25 31.03.2022

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По данным ООН, Украину за последний месяц покинули почти 4 млн беженцев. Около 3,3 млн из них осели в странах Евросоюза. На помощь людям, оставившим свои дома, приходят власти и сотни тысяч местных жителей. Однако в европейских столицах опасаются, что, если "специальная военная операция" затянется надолго, некоторые из принимающих беженцев стран не смогут справиться с навалившейся на них финансовой и логистической нагрузкой.

"Если возможно, пожалуйста, возьмите с собой действительные проездные документы при выезде (имеются в виду биометрический паспорт, доверенность на ребенка и так далее.- "Ъ"),- гласит вежливая памятка на русском и украинском языках, выложенная на официальном сайте Еврокомиссии.- Однако отсутствие проездных или медицинских документов (сертификат вакцинации, тест на COVID-19) не будет препятствием для въезда в ЕС".

Всем "спасающимся от войны на Украине по гуманитарным соображениям", говорится в памятке, сейчас можно въехать в соседние страны и страны ЕС даже без документов, а на месте уже получить "временное убежище и удовлетворение основных потребностей, таких как пища и медицинская помощь".

Механизм предоставления временного убежища беженцам существовал на бумаге с 2001 года, но никогда не применялся в ЕС на практике. Он был впервые задействован после начала "специальной военной операции" и последовавшего за ней экстренного решения лидеров стран ЕС приступить к реализации с начала марта Директивы о временной защите.

Проблема беженцев - многолетний бич европейских стран. Пиком миграционного кризиса последних лет были 2015–2016 годы, когда в странах ЕС было подано 2,4 млн прошений об убежище - в основном от беженцев из Сирии и Ирака. Теперь же, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего за месяц, с 24 февраля по 29 марта, Украину покинули 4 019 287 человек. Из них более 350 тыс. уехали в Россию, более 387 тыс.- в Молдавию. А почти 3,3 млн осели в странах ЕС. Как раз благодаря задействованию специального юридического механизма временной защиты впервые в послевоенной истории Европы страны ЕС помогают всем сразу, а не рассматривают заявки от просителей убежища в индивидуальном порядке. Как сообщает Reuters, официально заявки о предоставлении временной защиты подали пока 800 тыс. человек (вероятно, не все еще поняли, в какой стране искать пристанище). Им будет предоставлен вид на жительство, доступ к медицинской помощи, рынку труда, жилью и образованию для детей. И все это пока до 4 марта 2023 года.

По территории ЕС беженцы распределяются неравномерно.

Так, во Францию перебрались более 30 тыс. человек, а основная нагрузка приходится на Польшу - туда, по данным ООН, направились более 2,3 млн человек, хотя задержатся там не все. Для беженцев организованы пункты регистрации, вакцинации и временного размещения, их консультируют, снабжают одеждой, лекарствами и продуктами. Помимо уполномоченных органов беженцам помогают простые поляки и бизнес - медицинские центры, гостиницы, магазины. "На этой спайке частных инициатив и организованной помощи со стороны города все и держится. Очень многие готовы вкладывать и деньги, и силы, и вещи, готовы стать волонтерами. Все понимают, что это вызывает определенные неудобства, но относятся к этому спокойно и с пониманием",- рассказывает "Ъ" один из варшавских волонтеров, работавший на вокзале и в центрах временного размещения. В центрах не просто койки, но и пункты выдачи одежды и других необходимых вещей, кухни и столовые, где тоже работают волонтеры, детские уголки.

Среди волонтеров - поляки, украинцы, белорусы, русские. "Если ты знаешь польский, то совершенно не важно, откуда ты, важно, что ты можешь выступать переводчиком между городскими организациями и теми, кому нужна помощь,- говорит собеседник "Ъ".- В круглосуточном пункте приема на вокзале смена волонтера длится шесть часов. Заполняешь онлайн-анкету и получаешь доступ к онлайн-календарю, выбираешь место работы и временной слот. Перед каждой сменой проходит инструктаж: есть ли места в Варшаве, откуда отправляются автобусы в другие города. Волонтеры встречают приезжающих: нужна ли медицинская или психологическая помощь? Те, кому нужны еда, пледы, гигиенические принадлежности, могут получить их в точках выдачи, оборудованных прямо на вокзале. Здесь же работают врачи. Дальше каждый приезжающий заполняет анкету, всем выдаются сим-карты с мобильным интернетом, из Польши можно уехать бесплатно по украинскому паспорту дальше, просто сказав, куда тебе надо ехать. Многих развозят небольшие автобусы, приехавшие из Германии, Финляндии, Португалии и готовые забрать какое-то количество людей к себе. За пределами Польши, как я понимаю, тоже все бесплатно".

Помощь беженцам финансируется как из массовых пожертвований, так и из государственных средств. Порядка €3,4 млрд будет выделено странам-участницам на прием и помощь беженцам из европейского бюджета по линии инициативы социально-экономической помощи REACT-EU, но и национальный ежегодный взнос в этот фонд для стран ЕС будет увеличен в полтора раза.

При этом европейским странам пришлось столкнуться не только с серьезной финансовой нагрузкой, но и с проблемами социального характера.

Хотя многие европейские страны в последние годы и сами были вынуждены бороться за обеспечение мест в школах и детских садах и качество школьного образования, теперь предоставить места в учебных заведениях необходимо еще и украинским детям. Если в "прошлый" миграционный кризис, когда Европа пыталась справиться с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, многие отмечали, что принимать приходится в основном молодых мужчин, то среди украинских беженцев большинство - женщины и дети.

Корреспондент "Ъ" побывал в Центре приема беженцев в Париже
По данным ООН, Украину покинули более 1,5 млн несовершеннолетних, и им понадобится медицинская и психологическая помощь, лекарства и вакцины, а также учебные материалы на родных языках. "Моя кузина и ее дочка из Харькова, девочке 13 лет,- рассказала "Ъ" жительница немецкого Ахена, к которой родственники перебрались две недели назад.- Моментально дали место в гимназии и €650 на двоих на месяц. Очень быстро открылись бесплатные языковые курсы, предоставили бесплатный проезд на автобусах и местных электричках. В гимназии сейчас у них в интернациональном классе идут только уроки немецкого и математики. Из 16 человек трое из Украины". При этом беженцы с Ближнего Востока и из Африки, ожидающие рассмотрения своих заявок месяцами и годами, никуда не делись и уже местами возмущаются тем, как быстро их "конкуренты" с Украины получают места в университетах или разрешения на работу.

"Для того чтобы эффективно, действенно и в сжатые сроки организовать процесс размещения и адаптации такого числа беженцев к условиям жизни в нашей республике, нужна слаженная работа представителей многих служб - от полиции, пожарных и медиков до руководителей разного уровня",- заявил во вторник глава МВД Чехии Вит Ракушан. Чехия приняла уже более 300 тыс. беженцев и продлила до конца мая введенный с 4 марта режим ЧС. Власти опасаются, что число беженцев за это время не уменьшится, а, возможно, еще возрастет.

Галина Дудина
31.03.22

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648700700


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