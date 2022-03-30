Украина как полигон. Америка и НАТО уже воюют с Россией, - В.Овчинский

09:00 31.03.2022 Украина как полигон для испытания военных технологических стратегий



Владимир Овчинский Юрий Жданов



6 самолетов EA-18G Growler ВМС США с военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд в штате Вашингтон направились в Европу и прибыли на авиабазу Шпангдалем в Германии, сообщил 28 марта 2022 г. пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби.



"Это делается для того, чтобы повысить боеготовность, укрепить потенциал коллективной обороны НАТО и еще больше увеличить возможности воздушной интеграции с нашими союзниками и странами-партнерами", - сказал Кирби. "Эти "Гроулеры"… оборудованы для различных миссий. Но они специализируются на выполнении задач радиоэлектронной борьбы, используя набор датчиков помех, чтобы сбить с толку вражеские радары, что значительно помогает в подавлении операций противовоздушной обороны противника".



Шесть самолетов принадлежат VAQ 134, эскадрилье электронного нападения, также известной как "Гаруда". EA-18G Growler представляет собой вариант самолета F/A-18 и сочетает в себе платформу Super Hornet с комплексом радиоэлектронной борьбы.



Согласно информационному бюллетеню ВМС, EA-18G Growler объединяет в себе новейшие технологии электронной атаки, в том числе приемник ALQ-218, блоки тактических помех ALQ-99, набор средств противодействия связи ALQ-227 и объединенный тактический терминал - спутниковую связь приемника.



По словам Кирби, около 240 военнослужащих ВМС, включая техников и пилотов, будут сопровождать самолет в Германию. Эти самолеты останутся базироваться в Германии и, как ожидается, будут выполнять задачи по поддержке сдерживания и обороны восточного фланга.



"Их развертывают не для использования против российских войск в Украине", - сказал Кирби. "Они развертываются полностью в соответствии с нашими усилиями по укреплению потенциала сдерживания и обороны НАТО на этом восточном фланге".



Кирби также сказал, что не было никакой конкретной угрозы или инцидента, которые привели к решению отправить самолет в Германию.



Направление этих самолетов укладывается в общую стратегию США и НАТО по сбору разведданных передвижений российских войск и руководству всеми действиями ВС Украины в режиме онлайн 24 часа в сутки.



Ознакомление с материалами сайтов Министерства обороны США (U.S. Department of Defense, DefenseNews, C41SRNET) показало, что 17 марта 2022 года там опубликована общедоступная версия Стратегии Минобороны США - Совместное общедоменное командование и управление (JADC2). В ней предложен свежий взгляд на планы Пентагона революционизировать коммуникации и обработку данных на полях боя (суша, воздух, вода, небо, космос и киберпространство).



Документ излагает определения, принципы и долгосрочные цели, а также продвигает JADC2 как скорее философию, чем технологию, скорее средство, чем продукт.



Как подход, JADC2 выходит за рамки любой отдельной возможности, платформы или системы. Он дает возможность ускорить внедрение необходимого технологического прогресса и доктринальных изменений.



Совместное общедоменное командование и управление позволяет военным получать данные из любого домена и службы, быстро обрабатывать и передавать их нужным людям, которые затем могут принять меры.



В документе подчеркнуто: "Совместное общедоменное командование и управление призвано дать американским военным преимущество, особенно против таких, как Россия или Китай. Благодаря соединению разрозненных систем, беспрепятственной передаче данных и улучшению связи мы надеемся действовать быстрее и адекватнее".



"Речь идет о резком увеличении скорости обмена информацией и принятия решений в условиях конфликта, чтобы мы могли быстро задействовать все наши возможности для устранения конкретных угроз", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.



Выпуск несекретного сводного документа произошел почти через год после того, как министр обороны США Ллойд Остин одобрил более полную стратегию JADC2.



Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс 17 марта подписала план реализации, в котором определены планы действий, этапы и потребности в ресурсах - кто за что отвечает. Подробная информация о выделении ресурсов была туманной, так как она охватывает множество программ и агентств и погружается в секретные области.



То, как именно реализуется стратегия, зависит от многофункциональной группы JADC2, созданной заместителем министра обороны. Службы тоже вносят свою лепту, проводя собственные эксперименты и инвестиции: у армии есть проект "Конвергенция", в который скоро войдут и союзники.



У ВВС есть Усовершенствованная система боевого управления, которую тщательно изучили Конгресс и наблюдатели; а у ВМФ есть проект Overmatch, самый закрытый из всех.



Бюджетный запрос министерства на 2023 финансовый год был основан на плане реализации.



В течение 2023 года основное внимание департамента в рамках JADC2 будет уделяться достижению двух ключевых минимально жизнеспособных продуктов или базовых возможностей: реализации DevSecOps и созданию партнерской среды миссии.



Работа DevSecOps будет в первую очередь включать работу со службами для разработки ряда общих безопасных приложений и их интеграции с сетью JADC2.



Среда партнеров миссии разрабатывается система, чтобы позволить международным партнерам лучше обмениваться и получать информацию. Проведен ряд испытаний по таким вопросам, как обмен данными, безопасность и формы сигналов.



В 2022 году основное внимание будет уделено обеспечению того, чтобы собственные системы Министерства обороны могли обмениваться данными с партнерами через среду партнеров миссии.



Обмен данными с ВС Украины как раз и входит в цикл испытаний в боевой обстановке.



Полевое использование этой стратегии началось с применения против вооруженных сил России с начала спецоперации на Украине.



Стратегия общедоменного командования и управления (JADC2)



Основные положения:



"В нынешних условиях глобальной безопасности вооруженные силы Соединенных Штатов сталкиваются с мобильными противниками, которые все чаще стремятся подорвать наши стратегические и оперативные возможности, препятствуя и, где это возможно, отказывая нашим возможностям командования и управления (C2).



Способность вооруженных сил США восстанавливать и поддерживать информацию и преимущество в принятии решений является одним из главных приоритетов Министерства обороны.



Эта стратегия Совместного вседоменного командования и управления (JADC2) описывает насущную потребность в целенаправленных действиях ведомств по наделению наших командующих объединенными силами способностями, необходимыми для выполнения своих задач во всех областях боевых действий и во всем электромагнитном спектре для сдерживания, а при необходимости победить любого противника в любое время и в любой точке земного шара.



Стратегия JADC2 обеспечивает видение и подход к выявлению, организации и предоставлению улучшенных возможностей C2 объединенных сил и учитывает противников, которые закрыли многие преимущества в возможностях и методологиях, от которых зависит оперативный успех.



В качестве подхода JADC2 поддерживает разработку вариантов материальных и нематериальных решений с использованием инновационных технологий в сочетании с готовностью изменить существующие политики, полномочия, организационные конструкции и оперативные процедуры для предоставления информации и принятия решений командующим объединенными силами.



Быстрые изменения в глобальной среде безопасности ставят новые серьезные задачи перед вооруженными силами США и способностью Объединенных сил захватывать, поддерживать и защищать нашу информацию и преимущество в принятии решений над нашими противниками.



Кроме того, мы должны предвидеть то, что будущие военные операции будут проводиться в деградировавшей и оспариваемой среде электромагнитного спектра.



Эти проблемы требуют согласованных и целенаправленных усилий Министерства по модернизации того, как мы разрабатываем, внедряем и управляем нашими возможностями C2, чтобы преуспеть во всех операционных областях, во всех эшелонах и с нашими партнерами по миссии.



JADC2 обеспечивает согласованный подход к формированию будущих возможностей C2 объединенных сил и предназначен для создания боевых возможностей, позволяющих ощущать, осмысливать и действовать на всех уровнях и фазах войны, во всех областях и с партнерами, чтобы обеспечить информационное преимущество на месте и скорость релевантности.



Как подход, JADC2 выходит за рамки любой отдельной возможности, платформы или системы. Он дает возможность ускорить внедрение необходимого технологического прогресса и доктринальных изменений в том, как Объединенные силы проводят C2.



JADC2 позволит Объединенным силам использовать растущие объемы данных, применять автоматизацию и искусственный интеллект, полагаться на безопасную и отказоустойчивую инфраструктуру и действовать в рамках цикла принятия решений противником.



Успешная реализация этой стратегии требует целеустремленных усилий всего Министерства обороны (МО). С этой целью Стратегия JADC2 формулирует три руководящие функции C2: "осмыслить", "иметь смысл" и "действовать", а также пять дополнительных постоянных направлений деятельности (LOE) для организации и руководства действиями по доставке материальных и нематериальных ресурсов.



Направления деятельности JADC2 (LOE):



(1) Создание объединенного банка данных JADC2;



(2) Создание человеческого предприятия JADC2;



(3) Учреждение технического предприятия JADC2;



(4) Интеграция ядерного C2 и связи (NC2 / NC3) с JADC2;



(5) Модернизация обмена информацией о партнерах по миссии.



Эта стратегия поддерживается Планом реализации стратегии JADC2, который определяет конечные состояния, ключевые цели и задачи JADC2, а также работает с установленными ведомственными органами, форумами и процессами и через них для синхронизации и оптимизации усилий по установлению приоритетов, ресурсам, разработке, доставке и поддержке.



Возможности JADC2. Существующие процессы разработки и приобретения услуг и агентств обычно создают возможности для конкретных доменов, которые не могут удовлетворить эксплуатационные требования C2 во всех доменах. Подход JADC2 накладывается на эти существующие процессы с намерением стимулировать разработку радикально улучшенных междоменных совместных возможностей.



Стратегия содержит шесть руководящих принципов, направленных на обеспечение согласованности усилий Департамента по внедрению материальных и нематериальных улучшений JADC2. Вот эти принципы:



(1) усовершенствования возможностей обмена информацией разрабатываются и масштабируются на уровне предприятия;



(2) улучшения Joint Force C2 используют многоуровневые функции безопасности;



(3) структура данных JADC2 состоит из эффективных, развиваемых и широко применимых общих стандартов и архитектур данных;



(4) Joint Force C2 должен быть устойчивым к ухудшенным и оспариваемым электромагнитным средам;



(5) процессы разработки и внедрения должны быть унифицированы, чтобы предоставить более эффективные варианты междисциплинарных возможностей;



(6) процессы разработки и внедрения отдела должны выполняться с большей скоростью. Стратегия JADC2 заключается в том, что использование общекорпоративного, целостного подхода к внедрению материальных и нематериальных возможностей C2 срочно необходимо для обеспечения способности командующего объединенными силами получать и поддерживать информацию и преимущество в принятии решений против глобальных противников на протяжении всего континуума соревнования.



Стратегия JADC2 формулирует подход Минобороны к расширению возможностей объединенных сил C2, необходимых для поддержки интересов национальной безопасности США.



Стратегия национальной обороны предписывает Объединенным силам "получать и поддерживать информационное преимущество, особенно в киберпространстве, космосе и электромагнитном спектре".



Огромная задача перехода JADC2 от концепции к реальности управления совместным/объединенным развитием возможностей требует четкого видения, эффективной стратегии и гибких процессов.



Успешная реализация JADC2 обеспечит улучшенные возможности C2 Joint Force и потребует ускоренного применения технологических решений для развития возможностей C2, а также адаптации руководящих политик и оперативных процедур.



JADC2 предлагает подход к развитию боевых возможностей, чтобы ощущать, осмысливать и действовать на всех уровнях и фазах войны, во всех областях и с партнерами, чтобы обеспечить информационное преимущество со скоростью релевантности.



JADC2 стремится оптимизировать доступность и использование информации, чтобы обеспечить более быструю работу командира по информации и циклу принятия решений по сравнению с возможностями противника.



Это целостное представление определяет командующего объединенными силами как основного бенефициара усилий службы и агентства по развитию возможностей C2.



Для достижения этой цели JADC2 будет накладываться на существующую структуру программ развития возможностей C2 на основе служб и агентств, которые в настоящее время предоставляют Объединенным силам ориентированную на предметную область и часто дублирующую информацию и возможности управления принятием решений.



Эта методология "наложения" представляет собой совместный подход, при котором все стороны, заинтересованные в развитии возможностей C2, поддерживают JADC2 как объединяющий подход для оптимизации ресурсов и приоритетов развития и максимизации операционных результатов.



Стратегия JADC2 организует свой подход к совершенствованию объединенных сил C2 через:



(1) необходимость для командующих объединенными силами "чувствовать", "придавать смысл" и "действовать" в оперативной среде;



(2) использование пяти функциональные области внимания, или LOE, для руководства разработкой и внедрением улучшенных возможностей C2 Joint Force.



При таком подходе JADC2 включает в себя существующие ведомственные, служебные, ведомственные и оперативные требования и процессы разработки возможностей для формирования будущих материальных и нематериальных возможностей C2.



За реализацией этой стратегии наблюдает Межфункциональная группа JADC2 (CFT), орган, учрежденный заместителем министра обороны.



Основным средством определения и реализации приоритетных улучшений C2 является выполнение плана внедрения JADC2.



Восприятие - интеграция информации по всем областям и электромагнитному спектру



Неуклонное увеличение объема данных и информации во всех областях требует внедрения передовых методов обнаружения и технологий управления информацией для улучшения сбора информации в операционной среде.



JADC2 поддерживает использование инновационных вариантов обмена данными Объединенными силами и нашими партнерами по миссии через различные сети сбора разведывательных данных и обмена информацией, которые используют "ткани" федеративных данных.



Эта экосистема датчиков данных и информации использует удаленные датчики, разведывательные средства и открытые источники для сбора и одновременной интеграции информации из всех доменов и внутри них, чтобы дать возможность командующему объединенными силами получить преимущество в информации и принятии решений.



"Чувствовать и интегрировать" - это способность обнаруживать, собирать, сопоставлять, агрегировать, обрабатывать и использовать данные из всех доменов и источников (дружественных, враждебных и нейтральных), а также делиться информацией в качестве основы для понимания и принятия решений.



Требования к эффективной интеграции данных должны учитываться на самых ранних этапах обмена данными и обеспечения безопасности. и применяются во всех областях боевых действий для обеспечения быстрого сбора, объединения и настройки данных.



Осмысление - понимание оперативной обстановки



"Осмысление" относится к анализу информации для лучшего понимания и прогнозирования оперативной обстановки, действий и намерений противника, а также действий наших собственных и дружественных сил.



Именно в смыслообразовании данные трансформируются в информацию, а информация трансформируется в знания.



Рабочее определение "фабрики данных JADC2": "Федеративная среда данных Министерства обороны США для обмена информацией через интерфейсы и службы для обнаружения, понимания и обмена данными с партнерами во всех доменах, эшелонах и уровнях безопасности".



Осмысление требует умения сплавлять, анализировать, и отображать проверенные данные и информацию из всех областей и электромагнитного спектра. Эта функция должна выполняться в защищенной информационной среде, оставаясь при этом доступной для всего уполномоченного персонала.



В конечном счете, это должно привести к надежному и устойчивому пониманию оперативной обстановки в режиме реального времени, которым пользуются Объединенные силы и наши партнеры по миссии.



Возможности, разработанные JADC2, будут использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы ускорить цикл принятия решений командиром. Автоматические межмашинные транзакции будут извлекать, консолидировать и обрабатывать огромные объемы данных и информации непосредственно из сенсорной инфраструктуры.



Такие улучшения потребуют от объединенных сил адаптации и модернизации существующих тактических, оперативных и стратегических процессов и возможностей C2, с тем, чтобы включить переосмысление того, как Министерство обороны тестирует и интегрирует возможности службы C2 в более крупные и мощные возможности C2 во всех областях.



Не менее важно и то, что эти процедурные и технические усовершенствования значительно повысят способность Объединенных сил действовать в деградировавшей среде C2.



Действовать - Решать и распространять



"Действовать" означает принимать и распространять решения Объединенным силам и их партнерам по миссии. Это сочетает в себе человеческие элементы принятия решений с техническими средствами для восприятия, понимания и прогнозирования действий и намерений противников и принятия мер.



Это также включает в себя учет нюансов того, как принимается решение и насколько хорошо понимается и выполняется указание командира. Приложения для планирования и поддержки принятия решений будут использоваться во всех объединенных силах и опираться на передовые, устойчивые и избыточные системы связи, доступные и всеобъемлющие транспортные инфраструктуры и гибкие форматы данных.



Все это обеспечивает быстрое, точное и безопасное распространение решений.



"Действовать" также означает, что подчиненные командиры на всех уровнях в составе объединенных сил должным образом обучены и наделены полномочиями в отношении принципов командования миссии. Используя подход командования миссии, подчиненные командиры могут действовать уверенно и авторитетно благодаря пониманию оперативных намерений старшего командира, сохраняя при этом способность действовать, когда линии связи нарушены или когда срочность операций не позволяет времени, необходимого для получения указаний. Командование миссии обеспечивает объединенным силам маневренность и доверие, необходимые для перехвата инициативы и сохранения преимущества в информации и принятии решений.



Данные являются стратегическим активом



Они должны эффективно управляться Объединенными силами, чтобы они могли захватывать, поддерживать и защищать информацию и преимущество в принятии решений. Чтобы ускорить принятие решений, Объединенные силы и наши партнеры по миссии должны иметь возможность обнаруживать и получать доступ к любым данным и информации из всех областей ведения боевых действий и на всех уровнях боевых действий.



Ключевые цели стандартизации данных будут непосредственно влиять на командующего объединенными силами способность управлять данными и использовать их:



• Установление минимальных критериев тегирования метаданных;



• Принятие и использование стандартизированных интерфейсов данных;



• Внедрение общих практик доступности и доступа к данным;



• Внедрение лучших практик безопасности данных;



• Установление стандартов информационных технологий (ИТ), соответствующих JADC2;



• Постоянное применение стратегических целей данных (видимые, доступные, понятные, связанные, надежные, интероперабельные, безопасные).



Создание человеческого предприятия JADC2



Постоянно растущая доступность данных и информации в оперативной среде угрожает перегрузкой технических средств Объединенной армии по сбору и агрегированию такой информации. Эта проблема усугубляется существующими организационными структурами и процессами принятия решений, которые отстают в развитии и требуют новых подходов для обеспечения способности командующего объединенными силами использовать возможности и сохранять преимущества.



Поэтому стратегия уделяет особое внимание производительности человека в возможностях C2 и касается использования инновационных инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие инновации, в свою очередь, повлекут за собой потребность в создании заранее определенных, предварительно утвержденных, управляемых событиями объединенных полномочий, которые обеспечивают быстрое и актуальное принятие решений от стратегического уровня до тактического уровня. Это может потребовать реформирования, перегруппировку или создание организаций со структурой, гибкостью и ресурсами для более эффективного сочетания физической и информационной мощи Объединенных сил и их партнеров по миссии, чтобы они могли осуществлять эффективный контроль над операциями Joint Information Advantage (JIA).



Этот направление также касается профессионального развития, необходимого для обучения лидеров, чтобы они были опытными в операциях во всех областях боевых действий.



Оно будет направлять и поддерживать разработку аспектов политик JADC2, концепций операций (CONOPS), доктрин и тактик, методов и процедур (TTP) для оптимизации преимуществ, полученных благодаря новым возможностям JADC2.



С этой целью военные игры, эксперименты, демонстрации, оценки, обучение и учения должны быть разработаны таким образом, чтобы сосредоточиться на аспектах С2 операций во время учений и конфликтов.



Персонал Министерства обороны должен уметь определять институциональные изменения для достижения и поддержания улучшенных процессов и продуктов развития возможностей JADC2.



Создание технического предприятия JADC2



Этот направление сосредоточено на повышение общей ситуационной осведомленности, синхронного и асинхронного глобального сотрудничества, стратегического и оперативного совместного планирования, визуализацию и управление глобальными силами в реальном времени, прогнозируемой готовности сил и логистику, синхронизацию и интеграцию в реальном времени, кинетические и некинетические совместные и дальнобойные прицельные стрельбы, а также расширенные возможности для оценки эффективности объединенных сил и партнеров по миссии.



Командующим объединенными силами требуются защищенные всемирные сети связи с достаточной скоростью и пропускной способностью, чтобы удовлетворить потребности национального командования и боевого командования в боевых действиях.



Транспортная инфраструктура экосистемы JADC2



Она обеспечивает минимальный набор необходимых функций предыдущего направления для сбора и использования данных и информации объединенных сил в соответствии с законодательством США и политикой Министерства обороны США.



Защищенные от киберугроз передовые технологии значительно улучшат способность командира организовывать, понимать, планировать, принимать решения, направлять и контролировать все действия объединенных сил и партнеров по миссии во всех областях и в периоды ухудшения и оспариваемого использования электромагнитного спектра.



Интеграция NC2 / NC3 с JADC2



При необходимости подход JADC2 будет сотрудничать и интегрироваться с ядерным C2 и коммуникациями.



Модернизация обмена информацией о партнерах по миссии



Командующий объединенными силами постоянно стремится к установлению и поддержанию общего понимания оперативной обстановки посредством обмена информацией о ситуации с партнерами по миссии. Идеальная системная интеграция партнера по миссии реализуется, когда данные из систем C2 каждого партнера могут быть доступны, просмотрены и обработаны любым другим утвержденным партнером. Однако новые миссии, крупные коалиции и развивающиеся технологии постоянно препятствуют достижению этой цели.



В конечном счете, совместимость системы JADC2 является основой для проведения комбинированных и партнерских операций с высокой скоростью, точностью, актуальностью и безопасностью.



Это направление предполагает расширение и улучшение способности объединенных сил обмениваться информацией и координировать действия и эффекты во всех типах совместных операций.



Всеобъемлющие принципы



1. Совместное использование информации, разработанное и масштабируемое предприятием



Универсальный и непрерывный обмен информацией должен быть разработан и осуществляться на уровне предприятия.



Приложения и процессы JADC2 будут зависеть от нескольких корпоративных узлов и поддерживающих сетей связи, чтобы обеспечить глобальную связь с пропускной способностью, функциональностью и безопасностью, необходимыми для передачи жизненно важной информации командующему объединенными силами.



Secure Joint Force C2 должна использовать многоуровневую защиту, возглавляемую надежной киберзащитой, для предотвращения злонамеренных действий, которые могут угрожать работе предприятия.



Объединенные силы должны иметь четкое политическое руководство, достаточные полномочия, адекватную подготовку, своевременную разведку, и технология, необходимая для проведения безопасного C2 в глобально оспариваемой среде.Министерство должно принять образ мышления военного времени в ходе повседневных операций - например, обучаться во время боевых действий - и готовить знающих лидеров и сотрудников, обученных использовать инструменты и полномочия, находящиеся в их распоряжении.



2. Данные и взаимодействие на основе стандартов



Структура данных Объединенной группы должна состоять из эффективных, развиваемых и широко применимых общих стандартов и архитектур данных со стандартизированными ключевыми интерфейсами и службами для доступа, агрегирования, управления, хранения, обработки и совместного использования данных в большом масштабе, в среде с широким спектром партнеров и оперативных применений.



3. Устойчивость в ухудшенной среде



Объединенные силы должны иметь возможность действовать с минимальным руководством в ухудшенной или оспариваемой среде C2, а командиры и штабы должны активно тренироваться в условиях, когда датчики и средства связи серьезно повреждены или полностью отключены, а намерения противника неоднозначны.



4. Единство усилий в развитии возможностей



Министерство должно улучшить свои процессы разработки и реализации возможностей C2, чтобы быстрее внедрять междисциплинарные приоритеты и варианты решений. JADC2 CFT - это место, где разработчики возможностей обсуждают, выявляют, сотрудничают и рекомендуют возможности для улучшения обмена информацией и взаимодействия C2 в рамках службы и доменов боевых действий.



5. Быстрое предоставление возможностей JADC2



Министерство должно продолжать развивать свой текущий подход к разработке и приобретению C2, а также адаптировать существующие методологии для более быстрого создания необходимых возможностей.



Заключение



Изменения в глобальной среде безопасности, в том числе растущие злонамеренные действия против Соединенных Штатов и широкомасштабные достижения в области информационных технологий, создают неотложные проблемы и возможности для Объединенных сил.



Стратегия JADC2 направлена ​​на решение этих проблем и возможностей путем продвижения взаимосвязанного общекорпоративного подхода к предоставлению материальных и нематериальных возможностей, поддерживающих глобально интегрированные операции. Эти возможности напрямую и значительно улучшат способность командира получать и сохранять информацию и преимущество в принятии решений.



Стратегия JADC2 формулирует корпоративный подход к улучшению C2 Объединенных сил во всех областях боевых действий и во всем электромагнитном спектре.



Она обращается к уникальным аспектам принятия решений человеком и ищет новые возможности для улучшения когнитивных аспектов C2.



Стратегия определяет ключевые функции C2 смысла, осмысленности и действия, а также пять направлений усилий по организации и руководству разработкой и внедрением улучшенных возможностей C2.



Центральным элементом успеха подхода JADC2 является JADC2 CFT. Этот орган будет совместно проводить измеримые позитивные изменения в Департаменте для достижения возможностей, мощностей, устойчивости и глобального охвата, необходимых для C2 во всех областях".



С вышеназванной стратегией неразрывно связана еще одна стратегия - Стратегия модернизации программного обеспечения Министерства обороны США (последний вариант утвержден 2 февраля 2022 года).



По словам заместителя министра обороны Кэтлин Хикс, для обеспечения более смертоносной силы требуется способность развиваться быстрее и быть более адаптируемым, чем противники.



Приспособляемость Минобороны все больше зависит от программного обеспечения и способности безопасно и быстро предоставлять отказоустойчивые возможности программного обеспечения. По ее словам, это конкурентное преимущество, которое определит будущие конфликты.



"Преобразование сроков поставки программного обеспечения с нескольких лет до минут потребует значительных изменений в наших процессах, политиках, рабочей силе и технологиях", - сказала Хикс.



Офисы директора по информационным технологиям, заместителей министра обороны по закупкам и поддержке, а также по исследованиям и разработкам, а также старшая руководящая группа по модернизации программного обеспечения участвуют в усилиях по реализации стратегии.



Цель, согласно стратегии, состоит в том, чтобы обеспечить кибербезопасную разработку, безопасность и операции на фабриках программного обеспечения, а также облачные сервисы и более быструю доставку программного обеспечения для поддержки критически важных данных и коммуникаций - в первую очередь, Совместного вседоменного управления и искусственного интеллекта.



Заместитель директора по информационным технологиям информационного предприятия Даниэль Мец рассказала Federal News Network о новой стратегии.



По ее словам, "основной движущей силой новой стратегии является использование возможностей облачных вычислений, возможность непрерывного создания приложений, повышение кибербезопасности и наличие "возможности иметь технологии на кончиках пальцев нашего военного бойца".



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Когда сейчас кто – то нервно вопрошает, почему так тяжело и вязко проходит специальная операция вооруженных сил России, надо спокойно и доходчиво объяснять, что против нашей страны воюет не ВСУ, а все НАТО во главе с США.



Они используют новейшие технологии и стратегические принципы, которые еще НИКОГДА и НИГДЕ не применялись. И то, что невзирая на это, Россия движется к реализации поставленных целей, говорит о ее готовности действовать в любых условиях и ситуациях. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648706400





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