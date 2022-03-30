Погасит ли фонд Казахстан халкына" кредиты нуждающимся. Кукиш от Жамишева

09:33 31.03.2022

Николай ИВАЩЕНКО



Болат ЖАМИШЕВ, председатель фонда "Қазақстан халқына", ответил на некоторые вопросы казахстанцев по поводу оказания помощи.

Видео с его разъяснениями опубликовала депутат Мажилиса Ирина СМИРНОВА, передает "Экспресс К". По словам председателя, в фонд поступает немалое число заявок с просьбой погасить кредиты. Ответ ЖАМИШЕВА на такие заявки однозначен.



Здесь, уважаемые граждане, как кредиты взяли, так их и гасите. Это наш ответ, и другого не будет,



- подчеркнул глава фонда.



При этом ЖАМИШЕВ отметил, что есть около 7,5 тысячи заявок от граждан, которые испытывают сложности с покрытием базовых потребностей. Люди просят приобрести дрова, уголь и прочее. Сейчас прорабатывается вопрос помощи таким гражданам.



"Мы не планируем выделять деньги, как это делают местные органы власти в виде АСП. Это не те заявки, по которым необходима немедленная помощь. В силу обстоятельств они уже долго находятся в такой ситуации. Это направление нам предстоит отрабатывать", - сказал Болат ЖАМИШЕВ.



Стоит отметить, что тема списания и погашения кредитов очень волнует казахстанцев. Однако реальных способов избежать выплат по займу фактически нет. Существуют лишь вспомогательные инструменты вроде рефинансирования.