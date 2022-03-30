Зерновой Казолигарх Нурлан Тлеубаев разворовал свой же "Delta Bank". Следствие утверждает

09:37 31.03.2022

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает "Экспресс К".

Установлено, что в период с 2012 по 2017 год Нурлан ТЛЕУБАЕВ (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.



"В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств", - говорится в публикации АФМ.



В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.



"Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро", - сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат КУШЕРБАЕВА.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.



Ранее ЭК писал, что с начала года в Казахстане на коррупции попались 240 должностных лиц.



Напомним, что ТОКАЕВ поручал правительству и компетентным органам окончательно решить проблему незаконного майнинга в стране.



Также известно, что следствие начато в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук-Энерго" и КТЖ.