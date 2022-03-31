 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.03.2022
11:18  Лавров признал, что еще "в прошлом месяце" аккредитовал первого талибского дипломата в Москве
11:02  Новый аким Талдыкоргана показал свою ловкость, залезая на деревья (видео)
10:12  The Telegraph: что будет, если Европе отключат российский газ?
10:07  Китай отходит от рыночной экономики. К чему это приведет? - Джордж Магнус
09:37  Зерновой Казолигарх Нурлан Тлеубаев разворовал свой же "Delta Bank". Следствие утверждает
09:33  Погасит ли фонд Казахстан халкына" кредиты нуждающимся. Кукиш от Жамишева
09:00  Украина как полигон. Америка и НАТО уже воюют с Россией, - В.Овчинский

07:25  Понаехали там. Справится ли Европа с новой, крупнейшей волной иммиграции, - "Къ"
06:10  Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Туркестане неприемлемо
01:20  Россия может эффективно газом отбоксировать Европу, - М.Делягин
01:13  Незабаненный "Талибан". Афганистан обустраивают его соседи, - С.Строкань
00:55  Арабские нефте-шейхи терпеливо выжидают: чья возьмет? - Р.Абдуллин
00:53  Тайна Батуринских 3,5 миллионов... Трамп попросил Путина раскрыть компромат на сына Байдена
00:48  Переговоры Лавров - Ван И в Пекине. Пекин пообещал не бросить Москву в трудный час, - Владимир Скосырев
00:43  Почему хуситы именно сейчас атаковали Саудовскую Аравию?
00:40  Европа готовится к "безгазу": экстренные заседания в ожидании эффекта домино
00:31  Корабль дураков: в Литве предложили убрать из алфавита буквы V и Z
00:23  В хякимлике Ашхабада отказались принимать бланки с жалобами от населения, которые раздавали накануне
00:02  Талибы адаптируются к последствиям спецоперации, - И.Субботин
Среда, 30.03.2022
20:24  Россияне сжалились и забрали таки с МКС американца Хая. Могли б и оставить...
20:13  "Народную партию" Казахстана возглавил старый прохиндей Ертысбаев (это его 6 или 7 партия в жизни?)
19:42  Южная Осетия готовится вернуться в состав России, - президент Бибилов
18:37  Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
16:04  Из жизни полит-клоунов. Шаирбек Ташиев (брат главы КырГКНБ) передумал и отказался сдавать мандат депутата Парламента
15:52  Юрий Подоляка: Линия фронта на 30/03. Началась операция РосАрмии по окружению Донецкой группировки ВСУ
15:27  А если еще и Центральная Азия "взорвется"? - И.Джорбенадзе
15:24  "Как мы брали Мариуполь..". Рассказ русского морпеха
14:45  Хамон против бешбармака: почему в Казахстане нет гастрономического туризма, - Адил Урманов
13:37  Туркменистан проведет международную конференцию о... роли и пользе велосипеда
13:25  Как выглядит Талдыкорган после урагана (видео). Примерно как Мариуполь...
13:21  В Ашхабаде начали раздавать бланки для жалоб населения. Это вызвало огромные очереди
13:19  Нурлан Шакиев избран главой самой крупной "ошмякской" (южной) партии Киргизии "Ата-Журт Кыргызстан"
12:22  Жизнь в КОВИДе. Вирус из дыхательных путей поднялся в мозг, - Сергей Лесков
12:11  Китайцы высмеяли нападки Запада на букву Z: "Русофобия на стадии безумия"
11:53  В кругу непаханых проблем. Посевная этого года в Казахстане идет трудно, - Е.Косенко
11:38  В Германии начали запрещать страшную букву "Z". Фрицы наХохлились в ожидании?..
11:32  Месяц, иZменивший мир навсегда, - Русстрат
11:26  Сплотимся вокруг нового курса тенге и Токаева. Доживут ли казахстанцы до Пятой республики? - Сапа Мекебаев
10:41  Викторская эпоха: сможет ли премьер Венгрии Орбан сохранить кресло? - Н.Портякова
10:27  У Казахстана новые послы: Барлыбаев в Словакии, Абибуллаев (ранее проворовавшийся в Польше) в Хорватии, Айдарбеков - в Молдове
10:19  Северное влияние: почему Индия не торопится присоединяться к санкциям Запада, - А.Куприянов
10:06  Лондонский особняк Дариги Назарбаевой на Денвуд-роуд выставлен на продажу за $11 миллионов
09:53  Цепь терактов в Израиле. Араб расстрелял прохожих в Бней-Браке (5 погибших)
09:42  Спецоперация "СПбГУ". Как Запад получает контроль над молодежью России, - "Регнум"
08:36  Северная Корея дострелялась на троих. Пхеньян бросил новый вызов соседям, - С.Строкань
07:55  В КазПарламенте новый депутат - ресторатор-аманатовец Авершин
07:53  Три газовых сценария для Европы, - Ольга Самофалова
06:21  КазНацбанк опровергает возможность девальвации
01:19  Ставки растут. А Байден все больше лажает, - Грег Гатфелд
00:46  Народ попросят показать язык. В РосДуму внесен законопроект, уточняющий понятие "соотечественник"
00:43  Узбекистан и Турцию свяжет транспортный коридор. Анкара наращивает экономическое сотрудничество с Ташкентом, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай отходит от рыночной экономики. К чему это приведет? - Джордж Магнус
10:07 31.03.2022

31 марта 2022
И выдержит ли китайская программа "Общее процветание" путинскую войну?

Ранее в этом месяце, пока российские войска вели обстрел украинских городов, а уровень заражения COVID-19 стремительно рос, лидеры Коммунистической партии Китая (КПК) провели важнейшие ежегодные политические мероприятия: Всекитайское собрание народных представителей и Народный политический консультативный совет Китая. Хотя на обеих встречах ни в документах, ни в выступлениях не упоминалось о пандемии и о войне с Россией, тем не менее и без того проблемная экономика Китая, очевидно, испытывает потрясения и от того и другого.

В последний год проводимая КПК программа "Общее процветание" доминировала в риторике китайского правительства. Председатель Си Цзиньпин часто называл всеобщее процветание "основным требованием социализма". Однако вопросы касательно направлений программы по-прежнему остаются, и многие наблюдатели ожидали, что ответы на них, как минимум частично, будут предоставлены на двух встречах этого месяца.

Ничего такого не было. Вместо этого лидеры Китая лишь кратко и вскользь упомянули о "процветании" и "процветании для всех". В условиях внутренней и внешней нестабильности китайские лидеры, видимо, пересматривают приоритеты.

На самом деле в возникновении экономических трудностей нет ничего нового. Хотя на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции в декабре прошлого года был представлен оптимистичный прогноз развития экономики Китая на 2022 год, в нем также были отмечены риски, связанные с сокращением спроса, дефицитом предложения и ослаблением рыночных перспектив. Политики пришли к выводу, что главной целью на этот год должна стать "стабильность". В частности, стабильность потребует от политиков ограничить развитие слабого сектора недвижимости и воздержаться от чрезмерного стимулирования экономики.

Однако за последние три месяца это задача стала намного труднее. Рост числа случаев заражения COVID-19 привел к ряду локдаунов, угрожая и без того не слишком активному потреблению и сфере услуг. Война России с Украиной вызвала рост цен на энергоносители, сырье и продовольствие, что спровоцирует рост инфляции и ударит по китайскому экспорту, поскольку спрос на мировом рынке ослабнет.

В связи с этим достижение целевого показателя роста ВВП Китая на 5,5% в этом году, скорее всего, станет невозможным, хотя правительство может исказить цифры, заявив об успехе. Даже 2,5-3% роста будет непросто достичь. Для предотвращения роста безработицы правительство Китая планирует снизить налоги и сборы, взимаемые с малых предприятий, и увеличить трансферты местным органам власти. Ожидается принятие дополнительных мер по стимулированию экономики.

Таким образом, программа "общее процветание" пока отодвинута на второй план, но остается важным ориентиром для Си Цзиньпина в его стремлении превратить Китай в "великую современную социалистическую страну" с развитой экономикой к 2049 году, на 100-летие республики. В КПК считают, что для достижения успеха необходимо устранить негативные последствия 40-летней ориентации на экономический рост, приведшей к крупным экономическим и отраслевым дисбалансам, неравенству доходов и серьезному региональному неравенству.

Игнорирование этих проблем может поставить под угрозу социальную и политическую стабильность. Но вместо того, чтобы решать проблемы как в западной демократии - с помощью социального обеспечения, - правительство Китая мобилизует людей на поддержку политики, нацеленной на увеличение экономического пирога и справедливое распределение доходов.

Примечательной чертой программы "общего процветания" стало ужесточение государственного контроля над частными предприятиями и требование более упорядоченного роста капитала. С 2020 года, когда ЦК КПК опубликовал "Мнения об усилении работы единого фронта частной экономики в новую эру", частные компании и предприниматели столкнулись с растущим политическим вмешательством и интенсивным регулированием.

Например, в компаниях с тремя и более членами КПК партийные комитеты поощряются более активно участвовать в рекрутинге, управлении персоналом, надзоре и соблюдении правил. В целом частные компании столкнулись с множеством новых нормативных актов и расследований, касающихся, например, антимонопольного законодательства, конфиденциальности данных и безопасности.

Главными мишенями стали платформы, занимающиеся технологиями, данными и финансами. Кроме того, под прицел правительства попали сферы образования, здравоохранения и жилищного строительства, а также все компании, работающие по "гиг-экономике". В жилищном секторе государственные предприятия впервые за 40 лет снова выходят на рынок, чтобы приобрести активы застройщиков с избыточными ресурсами.

Стараясь согласовать интересы частного сектора с интересами КПК, находясь под угрозой вмешательства регулирующих органов, ведущие компании, такие как Alibaba и Tencent, делают пожертвования в партийные программы на миллиарды долларов, что можно назвать принудительной корпоративной благотворительностью.

Китайская перекалибровка промышленной политики и корпоративного управления, направленная на частные компании и предпринимателей, может ограничить чрезмерные активность частного сектора. Но устанавливая политический контроль, КПК рискует лишить Китай стимулов для инноваций и производительности.

Несмотря на преимущества, которыми пользуются государственные предприятия в Китае, именно частные компании являются мощным двигателем экономического роста. Как в прошлом году отметил вице-премьер Лю Хэ, на частный сектор приходится более 50% налогов, 60% ВВП, 70% инноваций, 80% занятости в городах и 90% новых рабочих мест и компаний.

"Общее процветание" отрицает рыночную политику, которая обеспечила подъем Китая, и знаменует формальное завершение эпохи реформ и открытости, начатой Дэн Сяопином. Но сейчас, в условиях, когда ограничения из-за COVID-19 и предполагаемое соучастие в российской агрессии создают угрозу для усиления изоляции Китая, программа "Общее процветание" рискует быть подорванной внутри страны и потерять свою актуальность в связи с происходящими событиями в мире.

Джордж Магнус, научный сотрудник Китайского центра Оксфордского университета и Лондонского университета SOAS, автор книги "Red Flags: Why Xi’s China Is in Jeopardy"

Перевод: Далила Мадина

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648710420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената провел переговоры с главами парламентских делегаций стран СНГ
- Мажилис одобрил ратификацию Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской академии в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Государственный секретарь провел встречу с послами государств-членов Европейского союза
- Об исторических комплексах
- О ситуации на финансовом рынке в феврале 2022 года
- "Ак жол" требует защитить законных собственников ж/д путей, подвергшихся рейдерству
- Казахстан и Германия намерены продолжить совместное развитие транспортно-логистического комплекса
- 29 марта 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  