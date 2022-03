The Telegraph: что будет, если Европе отключат российский газ?

10:12 31.03.2022

The Telegraph UK

Великобритания

31 марта 2022



Противостояние России и Европы в газовом споре достигло апогея, пишет The Telegraph. ЕС сопротивляется, но может навлечь на себя ужасные последствия. Европейские потребители не переживут прекращения поставок российского газа.

Когда впереди замаячил крайний срок, возникает единственный вопрос: кто моргнет первым?



Растут опасения, что Владимир Путин может перекрыть краны газоснабжения, которые снабжают энергией Европу, из-за противостояния сторон по поводу того, как будут производиться платежи за этот энергоресурс.



Это происходит в условиях, когда Кремль пытается поддержать свою валюту, рубль, после того, как волна санкций со стороны западных стран поставила российскую экономику в сложное положение. Хотя Европа хорошо осознает, что свет в ее городах должен оставаться включенным, она также не хочет косвенно помогать военной активности Путина.



В то время как Европа готовится к кризису поставок газа, ее крупнейшая экономика, Германия запустила план действий в чрезвычайных ситуациях.

Что поставлено на карту, если Россия пойдет дальше со своими угрозами?

Почему Путин приказал производить расчеты за энергию в рублях?

Через месяц после начала военной спецоперации на Украине, 23 марта, Владимир Путин заявил, что Россия начнет взимать плату за газ с "недружественных" стран в рублях. В число недружественных стран входят, в частности, Великобритания, страны Евросоюза и США.

Объявляя об этом шаге, российский президент сказал: "Совершенно ясно, что нам нет смысла поставлять наши товары в Евросоюз и в США и получать платежи в долларах, евро, и других валютах".



Газ



Его решение было истолковано как попытка поддержать рубль за счет увеличения спроса на эту валюту и смягчить последствия санкций. Путин попросил государственный газовый гигант "Газпром" и центральный банк принять меры по внесению изменений к четвергу 31 марта, хотя официально не сказал, когда они вступят в силу.

Что означают эти требования на практике?

Здесь все непросто. Полагают, что некоторые контракты уже включают возможность оплаты в рублях, тогда как в других таких условий нет, и они не могут быть изменены в одностороннем порядке.

Реклама



Переподписание контрактов может быть рискованным шагом со стороны России, так как дает покупателям возможность выйти из соглашений под давлением необходимости разорвать отношения с Москвой. Но главное в том, что потребителям российского газа может быть сложно покупать рубли и осуществлять ими платежи из-за санкций в отношении финансовой системы России.



Насколько зависима Европа от российского газа?



Европа получает около 40% своего газа из России, что составляет примерно 155 млрд кубометров в год. С тех пор, как началась военная спецоперация на Украине, ЕС каждый день платит России за газ в среднем около 340 миллионов долларов. Европейский континент также получает из России около четверти своей импортной нефти.

Что касается Великобритании, то Москва поставляет нам около 8% нефти и менее 3% потребляемого газа. Великобритания вводит запрет на импорт российской нефти. Покупки в ЕС осуществляются энергетическими компаниями, такими как E.ON, Uniper и RWE, а не правительствами, посредством контрактов, обычно номинированных в долларах или евро.



Какова была реакция Европы?



Недовольной. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил во вторник, что министры G7 "согласились с тем, что это решение одностороннее и является явным нарушением существующих контрактов". Оплата в рублях неприемлема, добавил он, "и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина". Этот шаг был "попыткой разделить нас", которая потерпела неудачу, добавил Хабек.



По сообщению газеты Financial Times, импортеры, в том числе французская Engie и австрийская OMV, заявили, что намерены продолжать платить в евро или долларах в соответствии со своими контрактами.



Что произойдет, если покупатели откажутся выполнять российские требования?



Российские поставки в Европу могут быть остановлены либо из-за прекращения закупок со стороны покупателей, либо из-за прекращения продаж из России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что "мы явно не собираемся поставлять газ бесплатно". Он добавил: "В нашей ситуации вряд ли возможно и целесообразно заниматься благотворительностью в отношении Европы".

Однако неясно, пойдет ли Россия так далеко, что прекратит поставки, поскольку страна стремится сохранить свою репутацию ответственного поставщика газа.



Эксперты говорят, что для России более важно продолжение текущих продаж энергии, а не валюта, используемая для ее покупки. "Экспорт энергоносителей дает России покупательную способность, которую она может конвертировать в товары из-за рубежа", - сказал AFP главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.



Этот шаг вызвал рост цен на газ в Европе со 110 евро за МВтч до 122 евро за МВтч в Европе и с 280 пенсов за терм (Терм - единица измерения тепловой энергии, равная 100 000 BTU - Прим. ИноСМИ.) до 298 пенсов за терм в Великобритании. Европа в целом пытается сократить свою зависимость от поставок из России, недавно заключив сделку с США о доставке большего количества сжиженного газа из-за Атлантики.



Европейская комиссия прорабатывает различные сценарии, предусматривающие в том числе и полное прекращение поставок российского газа следующей зимой. Однако немедленное прекращение российского экспорта имело бы самые серьезные последствия, которые потребовали бы нормирования газа и в первую очередь ударили бы по промышленным потребителям.



Что нас ждет в ближайшие 24 часа?



Сейчас газ из Москвы в ЕС поступает нормально. Россия, однако, заявила, что выработает практические механизмы оплаты иностранными компаниями ее газа в рублях к четвергу 31 марта - ключевому дню противостояния. Эксперты говорят, что теперь весь вопрос состоит в том, кто моргнет первым.

Автор: Рэйчел Миллард (Rachel Millard)