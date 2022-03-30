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Новый аким Талдыкоргана показал свою ловкость, залезая на деревья (видео)
11:02 31.03.2022

АЛИЯ АХМЕДИЕВА

Таким образом чиновник обследовал дома, пострадавшие от урагана

В среду, 30 марта, после сильного урагана, бушевавшего 29 марта, новый аким Талдыкоргана Асет МАСАБАЕВ встречался с собственниками квартир пострадавших многоэтажек и владельцами частных домов. По его словам, в городе создана специальная комиссия, которая подсчитывает материальный ущерб, нанесенный стихией имуществу граждан.

- Сумму ущерба пока назвать мы не можем. По шести многоэтажным домам строительные бригады уже выставили, они работают. По частным домам финансирование в бюджете не заложено. По мере возможности им будем помогать. Что касается поврежденных машин, то там нужно решать по страховкам. Мы можем дать подтверждающие справки, что техника повреждена в результата погодных явлений, - пояснил Асет Масабаев.



Асет Масабаев, в ходе обхода и объезда, города удивил горожан своей хорошей физической подготовкой. Он легко забирался на сваленные ураганом деревья и с их высоты ловко заглядывал за заборы домовладельцев.

Видеоролики, где он проявляет чудеса гибкости, появились в городских пабликах. Многие талдыкорганцы уже оставили под ними восторженные отклики, а заодно настоятельно рекомендовали градоначальнику не разводить в акимате коррупцию.

Источник - ratel.kz
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