Лавров признал, что еще "в прошлом месяце" аккредитовал первого талибского дипломата в Москве

11:18 31.03.2022

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Первый дипломат нового правительства Афганистана аккредитован в России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", - сказал он в четверг на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси (Китай).



По мнению министра, несмотря на "нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву".



Вместе с тем, как отметил Лавров, "основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность". Он подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.



Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.