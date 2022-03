Куда подевалась британская мягкая сила? Джонсон провально съездил к саудитам, - В.Прохватилов

31.03.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 31.03.2022 |

Куда подевалась британская мягкая сила?

Дипломатия Соединенного Королевства идет от провала к провалу



Сезон фиаско во внешней политике Великобритании открыл Борис Джонсон, который 16 марта совершил вояж в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Встречаясь с наследным принцем Саудии Моххамедом бин Салманом и наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Заидом, он пытался уговорить их увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на энергоносители, но безуспешно. Британскому премьеру отказал даже его личный друг бин Салман.



Абу-Даби и Эр-Рияд извлекают большую выгоду от высоких цен на нефть. Кроме того, репутация западных правительств в глазах арабов остается запятнанной убийством саудовского писателя Джамаля Хашогги.



"Саудовская Аравия и ОАЭ, два крупнейших экспортера нефти, имеют давние связи с Москвой и отказываются занимать антироссийскую позицию", – указывает "Аль-Джазира" на главную причину провала ближневосточной миссии Бориса Джонсона.



25 марта правительство Индии "в последнюю минуту", как пишет The Guardian, отказало во въезде британской парламентской делегации во главе со спикером палаты общин сэром Линдси Хойлом. Этот визит был частью дипломатических усилий Лондона, направленных на то, чтобы убедить Индию встать в украинском кризисе на сторону Киева. Однако Нью-Дели подчеркивает нейтральный статус Индии и дорожит отношениями с Москвой, закупая российские энергоносители в обход долларовой системы.



А в феврале 2020 года была аннулирована въездная виза Дебби Абрахамс, члену парламента Соединенного Королевства от лейбористской партии, критиковавшей решение Индии отменить автономию штата Кашмир. Абрахамс прилетела в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, но ей отказали во въезде и отправили восвояси. Точно так же в 2018 году было отказано во въезде британскому депутату и адвокату Александру Карлайлу, который, как сообщал индийский МИД, "пытался создать проблемы в индо-бангладешских отношениях".



Дав от ворот поворот сэру Хойлу, Индия в тот же день демонстративно провела переговоры с Китаем, "рассчитывая воспользоваться украинским кризисом для налаживания отношений с Пекином". 25 марта министр иностранных дел КНР Ван И нанес визит в Нью-Дели, где встретился со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Министры обсудили вопросы урегулирования пограничного спора, а также украинский кризис. То, что "стороны воздерживались от критики российского вторжения", с явным неудовольствием писала Financial Times, вызвало в Лондоне бессильный гнев.



Сближение двух азиатских гигантов срывает планы англосаксов по созданию антикитайского военного альянса, аналога НАТО, с участием Индии. А их нежелание осудить специальную военную операцию ВС РФ на Украине рушит планы Запада по изоляции России.



Оглушительно провалился вояж принца Уильяма с супругой по странам Карибского бассейна. На Ямайке их обвинили в том, что они участвовали в фотосессии в "колониальном стиле". Вывали возмущение фотоснимки Уильяма и Кейт, которые приветствовали чернокожих детей из-за проволочного ограждения. Профессор Розалия Гамильтон, борец за гражданские права и директор-основатель Института права и экономики на Ямайке, говорит: "Эти неудачные снимки - пережиток прошлого и могли быть сделаны в 1800-х годах. Они означают, что молодое поколение продолжает монархические традиции считать одну расу выше, а другую ниже".



Глава общины растафарианцев (религиозное движение, возникшее в 1930-е годы на Ямайке) Рас Иях V подчеркнул: "Мы против любого потомка британской монархии, приехавшего на Ямайку, не будучи готовым извиниться за рабство и колониализм. Мы можем простить только людей, которые признают, что то, что они сделали, было неправильным, и готовы искупить преступления, которые они совершили".



Сразу после встречи с представителями королевской семьи премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил о своем желании сделать Ямайку независимой республикой. Недавно из-под власти Британской короны вышел Барбадос, и все идет к тому, что за ним могут последовать другие страны Карибского бассейна.



Перед прибытием герцога и герцогини Кембриджских на Багамы там призвали Лондон выплатить компенсацию за роль британской монархии в насаждении рабства. В Белизе представителей Британской короны встретили протестами.



Биограф королевской семьи писатель Том Бауэр, комментируя провал поездки принца Уильяма с супругой на Карибы и критикуя за это чиновников министерства иностранных дел и по делам Содружества, отмечает, что их "неверная оценка положения дел в Афганистане и в других местах унизила Великобританию".



Еще один королевский биограф Роберт Хардман полагает, что провал карибского турне принца Уильяма был подстроен британскими политиками, выступающими за смещение королевы с поста главы государства (remove the Queen as head of state) и учреждение республики.



Одновременно разгорается скандал с попавшими на удочку пранкеров британскими министрами. Глава министерства внутренних дел Прити Пател в разговоре с ними одобрительно отозвалась об украинских нацистах и назвала русских "варварами", пообещав без суда отобрать их собственность. Однако увольнять Прити Пател и министра обороны Бена Уоллеса, обещавшего в разговоре с пранкерами помочь Украине создать свое ядерное оружие, Борис Джонсон не будет. Он продолжает делать хорошую мину при плохой игре, несмотря на то что британская мягкая сила сходит на нет.