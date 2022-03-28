БиоЛабораторная Смерть американской выделки, - О.Фаличев

15:37 31.03.2022 Смерть американской выделки

Разработкой биологического оружия на Украине занимались минобороны США и компания-подрядчик Black&Veatch

Фаличев Олег

28 марта 2022



Захват российскими войсками биолабораторий США на Украине и находящейся в них секретной документации вызвал шок в американских военно-политических кругах. С чего бы так разволновались наши "партнеры"? Оказывается, повод для беспокойства прямой. Уверовавшие в свое могущество над миром янки обнаглели настолько, что занимались там разработкой биологического оружия. Это показывает анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США у наших границ.



В Минобороны России продолжают изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины.



Западные СМИ и некоторые "специалисты-биологи", чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в достоверности уже опубликованных материалов. Но оказавшиеся в руках наших военных документы подписаны реальными должностными лицами и заверены печатями соответствующих организаций.



"Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия", – заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-полковник Игорь Кириллов.



Некоторые материалы он продемонстрировал. В частности, документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.



"Обращаю внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины, – подчеркнул он. – Однако реальными получателями денежных средств являются лаборатории украинского Министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов".



"Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Минздравом Украины. Однако реальными получателями денег являются лаборатории украинского Минобороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Финансирование составило 32 миллиона долларов"

Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы Минобороны США и компанией-подрядчиком Black&Veatch в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей конго-крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Соответствующий запрос Пентагона о привлечении специалистов украинских лабораторий для реализации проекта был представлен на слайде. Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации продлены.



Анализ документов в части проекта P-781 – изучение путей передачи человеку заболеваний посредством летучих мышей – показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р. Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов, большую часть которых как основной исполнитель получил Киев.



Имеющиеся у Минобороны России документы говорят, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США по программам проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Кстати, не хотела бы она поговорить с журналистами и объясниться? Ведь скрывать американцам якобы нечего.



В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными для заражения: устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку.



Необходимо особо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию. Например, официальные документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Р. Лугара в Тбилиси. А также 773 пробы, отосланные в референс-лабораторию в Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов и с институтом Леффлера в Германии.



Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов и используются по сути втемную, не имея реального представления об истинных целях проводимых исследований.



Вызывает озабоченность увеличение количества вспышек экономически значимых болезней в Российской Федерации и в европейских странах. Только в 2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей, было уничтожено шесть миллионов голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от птичьего гриппа составили порядка двух миллиардов евро.



Смерть американской выделки

Фото: yandex.ru



В рамках проекта FLU-FLYWAY Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.



Данные документы подтверждают причастность Харьковского института к сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования.



Спохватившись, США сейчас предпринимают попытки уничтожить биоматериалы и документацию в лабораториях Украины. Известно, что в ходе ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское работающие сотрудники – граждане Украины даже не допускались в здание. Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, где проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии.



В попытке замести следы биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино. Все указанные факты фиксируются Министерством обороны Российской Федерации для последующей правовой оценки.



В экстренном порядке уничтожаются документы и в Херсонской биолаборатории. Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, передающейся комарами. Возникает вопрос: почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых даже с учетом инкубационного периода болезни? В апреле 2019-го представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.



Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого можно сделать однозначный вывод: экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам.



Кроме того, обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении или о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий.



В соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности. Речь идет о Мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля выполнения конвенции. С 2016 года – начала реализации упоминаемых проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. В документах не отражено финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством. Подобная скрытность – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине.



Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивалась лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые с санкции Белого дома были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи.



Российская Федерация неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств чужими руками.



Все это красноречиво говорит о незаконной деятельности Пентагона на территории Украины, население которой оказалось в роли подопытных кроликов. Но главной целью была, конечно же, Россия.



Олег Фаличев



Опубликовано в выпуске № 11 (924) за 29 марта 2022 года Источник - ВПК

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