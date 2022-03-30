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О чем договорились в Ташкенте оборонные ведомства Узбекистана и Турции?
16:24 31.03.2022

Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве, подписанное министерствами обороны Узбекистана и Турции, охватывает в том числе вопросы партнерства в боевой подготовке и оборонной промышленности.

Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 29 марта в Ташкенте подписали рамочное межправительственное соглашение о развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Минобороны. Как мы уже писали, подписание состоялось в рамках официального визита в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере, развитие боевой подготовки, военного образования, а также оборонной промышленности, уточнили в Минобороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что Турция готова поделиться возможностями своего оборонно-промышленного комплекса.

"Достижения Турции в этой области уже очевидны", - отметил он.

Источник - gazeta.uz
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