|О чем договорились в Ташкенте оборонные ведомства Узбекистана и Турции?
16:24 31.03.2022
Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве, подписанное министерствами обороны Узбекистана и Турции, охватывает в том числе вопросы партнерства в боевой подготовке и оборонной промышленности.
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 29 марта в Ташкенте подписали рамочное межправительственное соглашение о развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Минобороны. Как мы уже писали, подписание состоялось в рамках официального визита в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Документ направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере, развитие боевой подготовки, военного образования, а также оборонной промышленности, уточнили в Минобороны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что Турция готова поделиться возможностями своего оборонно-промышленного комплекса.
"Достижения Турции в этой области уже очевидны", - отметил он.