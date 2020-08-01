Спите спокойно... Полудикий "активист" Торохан Жунусбеков теперь глава Бишкекских городских кладбищ

16:32 31.03.2022

Мария ОРЛОВА

Торохан Жунусбеков вновь оказался в мэрии. Возглавил Агентство ритуальных услуг



Торохан Жунусбеков возглавил Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ). Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ.



Во время беспорядков в октябре 2020 года Торохан Жунусбеков пытался захватить мэрию столицы и исполнять обязанности главы муниципалитета. Он также заявлял, что его кандидатуру на пост градоначальника поддерживает Садыр Жапаров. Его сторонник искренне считал, что заслужил должность главы города, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.



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Торохана Жунусбекова назначили советником директора сотовой компании MegaCom в декабре 2020-го. В августе 2021 года член партии "Мекенчил" Торохан Жунусбеков ушел с поста советника.



ЖУНУСБЕКОВ Торокан Бейшенбекович

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[12.02.1978 - ..]

кыргыз



образование - высшее



профессиональный митингующий. В СМИ он упоминается только как участник различных митингов. В 2007 году он представлял объединенный фронт "За достойное будущее Кыргызстана". Участвовал в акции протеста в Таласе в 2017-м - жители региона возмутились словами бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



В декабре 2019 года требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса "Феминнале" в Музее изобразительных искусств. В марте 2020-го участвовал в митинге сторонников и. о. президента Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо. Среди активистов на Старой площади Бишкека в дни с 5 по 16 октября он тоже был замечен.



Торокан Жунусбеков упоминался ранее как председатель молодежного крыла партии "Ар-Намыс". В политорганизации эту информацию опровергли.



А в 2017 году поддерживал кандидата в президента Омурбека Бабанова.



В базе Минюста он указан как глава сельхозкооператива "Доскулу Туусу" в Таласской области.



консультант депутата Жогорку Кенеша КР (на 08.2020)



В 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по списку партии "Мекенчил". (№38 списка)



В 10.2020 - руководил акциями по смещению мэра Бишкека Тюлеева и сам выдвинул свою кандидатуру в мэры



с 7.12.2020 - 08.2021 - советник гендиректора MegaCom.



с 03.2022 - нач. Бишкекского агентства ритуальных услуг (при мэрии)