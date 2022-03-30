В Кыргызстане стартовали военные учения - впервые с ударными беспилотниками (видео)

17:03 31.03.2022

Садыр Жапаров на учениях в Иссык-Кульской области. Фото пресс-службы президента КР



В Иссык-Кульской области Кыргызстана началось специальное тактическое учение "Калкан-2022". Впервые в истории Вооруженных сил республики в ходе учения применяются ударные беспилотники "Байрактар ТБ-2", находящиеся на вооружении Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.



Маневры проходят на базе учебного центра "Эдельвейс" министерства обороны в городе Балыкчи. За их ходом наблюдает главнокомандующий Вооруженными силами республики, президент Садыр Жапаров, передает пресс-служба главы государства.



Основная цель учения - "отработка слаженности действий силовых структур Кыргызстана по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы". В них участвуют подразделения ГКНБ, Минобороны, МВД и МЧС.



Беспилотники "Байрактар" были закуплены в Турции из средств госбюджета и поступили на вооружение Погранслужбы Кыргызстана в конце 2021 года. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев неделей ранее заявил, что они уже поставлены на боевое дежурство на кыргызско-таджикской границе.







В последние месяцы Кыргызстан усиленно оснащает свои погранвойска вооружением и спецтехникой. Так, 25 марта ведомству были переданы 55 бронированных автомобилей (СБМ-233136 "Тигр"), которые предназначены для перевозки личного состава, различных грузов и систем, а также 50 КамАЗов. В октябре прошлого года Погранслужба получила 40 бронемашин, которые направлены в Баткенскую область для усиления личного состава и укрепления госграницы.