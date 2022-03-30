Медикам в Узбекистане разрешили носить на работе хиджаб и другие культовые одеяния

17:09 31.03.2022

Иллюстративное фото с сайта Podrobno.uz



В Узбекистане работникам здравоохранения разрешено носить хиджаб и другую религиозную одежду. Об этом сообщил 31 марта в своем Телеграм-канале депутат Расул Кушербаев. Он опубликовал приказ министра здравоохранения республики Бехзода Мусаева, который снимает запрет на ношение культовой одежды работниками медицинских учреждений. Запрет был введен другим приказом Минздрава в начале 2016 года.



Кушербаев отметил, что "действующее законодательство Узбекистана не ограничивает граждан в ношении хиджаба и другой религиозной одежды".



В июле прошлого года президент Шавкат Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Документ упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций и предоставляет больше свобод верующим, в частности, позволяет узбекистанцам носить культовые одеяния в общественных местах. При этом, как говорится в законе, требования к одежде работников государственных организаций и учреждений регулируются их внутренними актами.



До принятия нового закона о свободе совести за появление в хиджабе в общественных местах можно было получить до 15 суток административного ареста или штраф.



В сентябре 2021 года министерство народного образования Узбекистана разрешило девочкам посещать школу в платке или национальной тюбетейке. При этом платок должен быть светлого цвета и завязан на затылке. Решение было принято ведомством после многочисленных обращений родителей, которые просили учесть национальные традиции. В предыдущие годы были случаи, когда учениц заставляли снять платки перед входом в здание школы.