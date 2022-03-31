 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.03.2022
20:31  Опер-дива Нетребко передумала любить Путина и теперь "осуждает" Россию
20:30  Как советские ракетчики защищали египетское небо
20:24  Бездоходный юань. Банки снижают ставки по депозитам в китайской валюте, - "Къ"
19:59  Талибы готовят карательную акцию в Северном Афганистане, - А.Серенко
17:09  Медикам в Узбекистане разрешили носить на работе хиджаб и другие культовые одеяния
17:03  В Кыргызстане стартовали военные учения - впервые с ударными беспилотниками (видео)
16:32  Спите спокойно... Полудикий "активист" Торохан Жунусбеков теперь глава Бишкекских городских кладбищ

16:24  О чем договорились в Ташкенте оборонные ведомства Узбекистана и Турции?
15:37  БиоЛабораторная Смерть американской выделки, - О.Фаличев
13:16  Ушли в Азов командовавшие укр-обороной Мариуполя - майор Прокопенко и подполковник Баранюк?
12:33  Куда подевалась британская мягкая сила? Джонсон провально съездил к саудитам, - В.Прохватилов
12:31  Санкционная война – время выставить иностранный капитал за дверь, - В.Катасонов
11:18  Лавров признал, что еще "в прошлом месяце" аккредитовал первого талибского дипломата в Москве
11:02  Новый аким Талдыкоргана Масабаев виртуозно лазает по деревьям... Наш человек! (видео)
10:12  The Telegraph: что будет, если Европе отключат российский газ?
10:07  Китай отходит от рыночной экономики. К чему это приведет? - Джордж Магнус
09:37  Зерновой Казолигарх Нурлан Тлеубаев разворовал свой же "Delta Bank". Следствие утверждает
09:33  Погасит ли фонд Казахстан халкына" кредиты нуждающимся. Кукиш от Жамишева
09:00  Украина как полигон. Америка и НАТО уже воюют с Россией, - В.Овчинский
07:25  Понаехали там. Справится ли Европа с новой, крупнейшей волной иммиграции, - "Къ"
06:10  Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Туркестане неприемлемо
01:20  Россия может эффективно газом отбоксировать Европу, - М.Делягин
01:13  Незабаненный "Талибан". Афганистан обустраивают его соседи, - С.Строкань
00:55  Арабские нефте-шейхи терпеливо выжидают: чья возьмет? - Р.Абдуллин
00:53  Тайна Батуринских 3,5 миллионов... Трамп попросил Путина раскрыть компромат на сына Байдена
00:48  Переговоры Лавров - Ван И в Пекине. Пекин пообещал не бросить Москву в трудный час, - Владимир Скосырев
00:43  Почему хуситы именно сейчас атаковали Саудовскую Аравию?
00:40  Европа готовится к "безгазу": экстренные заседания в ожидании эффекта домино
00:31  Корабль дураков: в Литве предложили убрать из алфавита буквы V и Z
00:23  В хякимлике Ашхабада отказались принимать бланки с жалобами от населения, которые раздавали накануне
00:02  Талибы адаптируются к последствиям спецоперации, - И.Субботин
Среда, 30.03.2022
20:24  Россияне сжалились и забрали таки с МКС американца Хая. Могли б и оставить...
20:13  "Народную партию" Казахстана возглавил старый прохиндей Ертысбаев (это его 6 или 7 партия в жизни?)
19:42  Южная Осетия готовится вернуться в состав России, - президент Бибилов
18:37  Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
16:04  Из жизни полит-клоунов. Шаирбек Ташиев (брат главы КырГКНБ) передумал и отказался сдавать мандат депутата Парламента
15:52  Юрий Подоляка: Линия фронта на 30/03. Началась операция РосАрмии по окружению Донецкой группировки ВСУ
15:27  А если еще и Центральная Азия "взорвется"? - И.Джорбенадзе
15:24  "Как мы брали Мариуполь..". Рассказ русского морпеха
14:45  Хамон против бешбармака: почему в Казахстане нет гастрономического туризма, - Адил Урманов
13:37  Туркменистан проведет международную конференцию о... роли и пользе велосипеда
13:25  Как выглядит Талдыкорган после урагана (видео). Примерно как Мариуполь...
13:21  В Ашхабаде начали раздавать бланки для жалоб населения. Это вызвало огромные очереди
13:19  Нурлан Шакиев избран главой самой крупной "ошмякской" (южной) партии Киргизии "Ата-Журт Кыргызстан"
12:22  Жизнь в КОВИДе. Вирус из дыхательных путей поднялся в мозг, - Сергей Лесков
12:11  Китайцы высмеяли нападки Запада на букву Z: "Русофобия на стадии безумия"
11:53  В кругу непаханых проблем. Посевная этого года в Казахстане идет трудно, - Е.Косенко
11:38  В Германии начали запрещать страшную букву "Z". Фрицы наХохлились в ожидании?..
11:32  Месяц, иZменивший мир навсегда, - Русстрат
11:26  Сплотимся вокруг нового курса тенге и Токаева. Доживут ли казахстанцы до Пятой республики? - Сапа Мекебаев
10:41  Викторская эпоха: сможет ли премьер Венгрии Орбан сохранить кресло? - Н.Портякова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибы готовят карательную акцию в Северном Афганистане, - А.Серенко
19:59 31.03.2022

Против сил антиталибского сопротивления могут применить авиацию Пакистана
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

Командир сил афганского сопротивления Фуад Андараби нанес первое серьезное поражение талибам в Баглане /
Военно-политическое руководство "Талибана" (организация запрещена в РФ) готовит этнические чистки в ряде провинций Северного Афганистана. Целью ожидаемых репрессий "яростных мулл" является попытка сорвать весенне-летнее наступление сил антиталибского сопротивления. Карательная операция талибов может еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в северных афганских провинциях, в том числе, прилегающих к границам республик Центральной Азии.

Одним из первых утром 31 марта о новых планах талибов в Северном Афганистане сообщил в соцсетях афганский журналист Масуд Хосайни. Позже "НГ" подтвердили появление такой информации собственные источники. Согласно этим данным, высшее руководство "Талибана" в Кандагаре отдало 30 марта приказ своим Минобороны, МВД и Главному управлению разведки (ГУР) о подготовке специальной операции в уезде Андараб провинции Баглан, а также в провинциях Панджшер и Саманган.

Этот приказ стал реакцией талибов на неожиданное поражение в тяжелых боях с силами антиталибского сопротивления в уезде Андараб, которые проходили 28-30 марта. По имеющейся информации, командованию багланских талибов стало известно о подготовке андарабскими силами сопротивления операции против местной группировки "Талибана". Пытаясь помешать ее проведению, в Андараб был направлен крупный отряд "красных талибов" - спецназа боевиков во главе с заместителем начальника управления разведки "Талибана" в провинции Баглан. Они напали на бойцов андарабского сопротивления, но получили неожиданный мощный отпор. В результате трехдневных ожесточенных столкновений боевики "Талибана" покинули поле боя, потеряв убитыми и ранеными около 50 человек. В числе погибших оказались два влиятельных полевых командира багланских талибов, в том числе, глава "красного спецназа", а также замначальника управления ГУР Баглана.

Теперь руководство талибов в Кабуле планирует операцию возмездия против сил антиталибского сопротивления, причем, не только в Баглане, но и еще в двух провинциях страны. "Для участия в этой масштабной операции с вечера 30 марта осуществляется заметная перегруппировка сил, - сообщают источники. – Дополнительные резервы талибов перебрасываются к месту проведения карательной акции, в частности, в Баглан, из провинций Кабул, Бадахшан и Балх. Это, в основном, боевики "Талибана" из числа этнических таджиков, хотя есть и пуштуны. Ожидаются также подкрепления из южных и восточных пуштунских провинций". Источники сообщают, что вместе с людскими резервами командование талибов подтягивает в районы спецоперации тяжелое вооружение: "Планируется также, в случае возникновения сложностей, привлечь к спецоперации ВВС Пакистана, задействовав для этого тесные контакты между руководством "Талибана" и пакистанскими спецслужбами".

Вполне возможно, что предстоящая масштабная карательная акция талибов станет также первым тестом для "специальной координационной группы", созданной около десяти дней назад по инициативе силового блока талибского правительства Афганистана и Межведомственной разведки Пакистана (МВР). Цель этой группы, непосредственное руководство которой осуществляют замначальника Главного управления разведки "Талибана" мулла Тадж Мир Джавад и замминистра обороны мулла Абдул Каюм Закир, является координация действий армии талибов и пакистанских вооруженных сил по нейтрализации возможного активного наступления формирований антиталибского сопротивления на севере Афганистана. В частности, речь идет о привлечении ВВС Пакистана к операциям талибов для нанесения воздушных ударов по позициям сил сопротивления. Проект "специальной координационной группы" курируется начальником Межведомственной разведки Пакистана генералом Надином Ахмедом Анджумом. По слухам, он был также утвержден эмиром "Талибана" маулави Хайбатуллой Ахундом на недавней его встрече с шефом МВР в Кандагаре.

Ранее уже появлялась информация об оказании вертолетами ВВС Пакистана огневой поддержки подразделениям талибов в ходе боев в провинции Панджшер в конце 2021 года. Однако тогда уровень взаимодействия на поле боя между боевиками "Талибана" и пакистанскими военными оставлял желать лучшего. По слухам, пакистанские союзники талибов даже потеряли один вертолет. Теперь из этого не слишком успешного опыта, похоже, сделаны выводы и руководство силового блока "Талибана" намерено достигнуть более высокого уровня взаимодействия с пакистанскими ВВС, отработав его на практике в ходе спецоперации в Северном Афганистане.
Эта операция, впрочем, по оценкам источников, обещает превратиться в полноценную репрессивную акцию, в ходе которой талибы и их пакистанские союзники не только надеются уничтожить различные группы сил антиталибского сопротивления и сохранить контроль над северными районами Афганистана, но и осуществить этнические чистки. В итоге это должно привести к изменению сложившейся этнической структуры провинций Баглан, Панджшер и Саманган.

Очевидно, что если планы этнических чисток начнут претворяться в жизнь, это вызовет взрыв недовольства местного непуштунского населения. Куда потом в итоге будет направлена эта энергия недовольства политикой репрессий "Талибана" – в сторону усиления вполне респектабельного антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА), или же, напротив, на поддержку альтернативных талибам джихадистских проектов вроде "Исламского государство" (ИГ/ИГИЛ, запрещено в РФ) – остается лишь гадать. В любом случае после проведения карательных этнических акций талибов следует ожидать резкого обострения ситуации с безопасностью в Северном Афганистане, в том числе, в районах, граничащих с постсоветскими государствами Центральной Азии.

Безусловно, это станет новым вызовом и для Москвы, которая рассматривает центрально-азиатский регион как зону своих интересов. Не случайно на негативные тенденции в Северном Афганистане обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 31 марта на международной встрече по афганскому урегулированию в китайском городе Туньси. Он назвал "тревожным сигналом" "наращивание запрещенных в РФ отрядов джихадистских террористических групп "Джамаат Ансаруллы" и Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ". "Особое беспокойство вызывают планы ИГИЛ и их сторонников по дестабилизации центрально-азиатских государств и экспорту нестабильности в Россию", - подчеркнул Сергей Лавров. Очевидно, что репрессивная политика "Талибана" сделает эти планы сторонников "халифата" еще более опасными для Москвы и ее союзников в регионе.

Не способствует стабилизации обстановки в Северном Афганистане и Центральной Азии и возникший интерес талибов к предъявлению территориальных претензий своим соседям. В частности, несколько дней назад информационные агентства сообщили о том, что талибские власти северо-западной афганской провинции Фарьяб обвинили Туркменистан в захвате 30 километров территории Афганистана. По словам представителей "Талибана", этот захват произошел в те годы, когда в Фарьябе присутствовали иностранные войска НАТО. Теперь фарьябские талибы заявляют о намерении "вернуть утраченные земли", не уточняя, каким именно образом они хотят это сделать.
Афганские наблюдатели в связи с этим прецедентом отмечают "политическое двуличие" талибов: "Главари "Талибана" не вчера узнали об уходе части территории Фарьяба под фактический контроль Ашхабада. Но талибы раньше никак не реагировали на это. Очевидно, потому, что нередко командиры "Талибана" использовали Туркменистан в качестве своего тыла - лечили там раненых боевиков, получали оттуда лекарства и продовольствие. Теперь же талибы делают вид, что ничего не знали и начинают раскачивать тему территориальных претензий. Вряд ли из этого получится что-то хорошее, причем, не только для Туркменистана, но и для региона Центральной Азии в целом".

31.03.22

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648745940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената провел переговоры с главами парламентских делегаций стран СНГ
- Мажилис одобрил ратификацию Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской академии в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Государственный секретарь провел встречу с послами государств-членов Европейского союза
- Об исторических комплексах
- О ситуации на финансовом рынке в феврале 2022 года
- "Ак жол" требует защитить законных собственников ж/д путей, подвергшихся рейдерству
- Казахстан и Германия намерены продолжить совместное развитие транспортно-логистического комплекса
- 29 марта 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  