Талибы готовят карательную акцию в Северном Афганистане, - А.Серенко

19:59 31.03.2022

Против сил антиталибского сопротивления могут применить авиацию Пакистана

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Командир сил афганского сопротивления Фуад Андараби нанес первое серьезное поражение талибам в Баглане /

Военно-политическое руководство "Талибана" (организация запрещена в РФ) готовит этнические чистки в ряде провинций Северного Афганистана. Целью ожидаемых репрессий "яростных мулл" является попытка сорвать весенне-летнее наступление сил антиталибского сопротивления. Карательная операция талибов может еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в северных афганских провинциях, в том числе, прилегающих к границам республик Центральной Азии.



Одним из первых утром 31 марта о новых планах талибов в Северном Афганистане сообщил в соцсетях афганский журналист Масуд Хосайни. Позже "НГ" подтвердили появление такой информации собственные источники. Согласно этим данным, высшее руководство "Талибана" в Кандагаре отдало 30 марта приказ своим Минобороны, МВД и Главному управлению разведки (ГУР) о подготовке специальной операции в уезде Андараб провинции Баглан, а также в провинциях Панджшер и Саманган.



Этот приказ стал реакцией талибов на неожиданное поражение в тяжелых боях с силами антиталибского сопротивления в уезде Андараб, которые проходили 28-30 марта. По имеющейся информации, командованию багланских талибов стало известно о подготовке андарабскими силами сопротивления операции против местной группировки "Талибана". Пытаясь помешать ее проведению, в Андараб был направлен крупный отряд "красных талибов" - спецназа боевиков во главе с заместителем начальника управления разведки "Талибана" в провинции Баглан. Они напали на бойцов андарабского сопротивления, но получили неожиданный мощный отпор. В результате трехдневных ожесточенных столкновений боевики "Талибана" покинули поле боя, потеряв убитыми и ранеными около 50 человек. В числе погибших оказались два влиятельных полевых командира багланских талибов, в том числе, глава "красного спецназа", а также замначальника управления ГУР Баглана.



Теперь руководство талибов в Кабуле планирует операцию возмездия против сил антиталибского сопротивления, причем, не только в Баглане, но и еще в двух провинциях страны. "Для участия в этой масштабной операции с вечера 30 марта осуществляется заметная перегруппировка сил, - сообщают источники. – Дополнительные резервы талибов перебрасываются к месту проведения карательной акции, в частности, в Баглан, из провинций Кабул, Бадахшан и Балх. Это, в основном, боевики "Талибана" из числа этнических таджиков, хотя есть и пуштуны. Ожидаются также подкрепления из южных и восточных пуштунских провинций". Источники сообщают, что вместе с людскими резервами командование талибов подтягивает в районы спецоперации тяжелое вооружение: "Планируется также, в случае возникновения сложностей, привлечь к спецоперации ВВС Пакистана, задействовав для этого тесные контакты между руководством "Талибана" и пакистанскими спецслужбами".



Вполне возможно, что предстоящая масштабная карательная акция талибов станет также первым тестом для "специальной координационной группы", созданной около десяти дней назад по инициативе силового блока талибского правительства Афганистана и Межведомственной разведки Пакистана (МВР). Цель этой группы, непосредственное руководство которой осуществляют замначальника Главного управления разведки "Талибана" мулла Тадж Мир Джавад и замминистра обороны мулла Абдул Каюм Закир, является координация действий армии талибов и пакистанских вооруженных сил по нейтрализации возможного активного наступления формирований антиталибского сопротивления на севере Афганистана. В частности, речь идет о привлечении ВВС Пакистана к операциям талибов для нанесения воздушных ударов по позициям сил сопротивления. Проект "специальной координационной группы" курируется начальником Межведомственной разведки Пакистана генералом Надином Ахмедом Анджумом. По слухам, он был также утвержден эмиром "Талибана" маулави Хайбатуллой Ахундом на недавней его встрече с шефом МВР в Кандагаре.



Ранее уже появлялась информация об оказании вертолетами ВВС Пакистана огневой поддержки подразделениям талибов в ходе боев в провинции Панджшер в конце 2021 года. Однако тогда уровень взаимодействия на поле боя между боевиками "Талибана" и пакистанскими военными оставлял желать лучшего. По слухам, пакистанские союзники талибов даже потеряли один вертолет. Теперь из этого не слишком успешного опыта, похоже, сделаны выводы и руководство силового блока "Талибана" намерено достигнуть более высокого уровня взаимодействия с пакистанскими ВВС, отработав его на практике в ходе спецоперации в Северном Афганистане.

Эта операция, впрочем, по оценкам источников, обещает превратиться в полноценную репрессивную акцию, в ходе которой талибы и их пакистанские союзники не только надеются уничтожить различные группы сил антиталибского сопротивления и сохранить контроль над северными районами Афганистана, но и осуществить этнические чистки. В итоге это должно привести к изменению сложившейся этнической структуры провинций Баглан, Панджшер и Саманган.



Очевидно, что если планы этнических чисток начнут претворяться в жизнь, это вызовет взрыв недовольства местного непуштунского населения. Куда потом в итоге будет направлена эта энергия недовольства политикой репрессий "Талибана" – в сторону усиления вполне респектабельного антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА), или же, напротив, на поддержку альтернативных талибам джихадистских проектов вроде "Исламского государство" (ИГ/ИГИЛ, запрещено в РФ) – остается лишь гадать. В любом случае после проведения карательных этнических акций талибов следует ожидать резкого обострения ситуации с безопасностью в Северном Афганистане, в том числе, в районах, граничащих с постсоветскими государствами Центральной Азии.



Безусловно, это станет новым вызовом и для Москвы, которая рассматривает центрально-азиатский регион как зону своих интересов. Не случайно на негативные тенденции в Северном Афганистане обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 31 марта на международной встрече по афганскому урегулированию в китайском городе Туньси. Он назвал "тревожным сигналом" "наращивание запрещенных в РФ отрядов джихадистских террористических групп "Джамаат Ансаруллы" и Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ". "Особое беспокойство вызывают планы ИГИЛ и их сторонников по дестабилизации центрально-азиатских государств и экспорту нестабильности в Россию", - подчеркнул Сергей Лавров. Очевидно, что репрессивная политика "Талибана" сделает эти планы сторонников "халифата" еще более опасными для Москвы и ее союзников в регионе.



Не способствует стабилизации обстановки в Северном Афганистане и Центральной Азии и возникший интерес талибов к предъявлению территориальных претензий своим соседям. В частности, несколько дней назад информационные агентства сообщили о том, что талибские власти северо-западной афганской провинции Фарьяб обвинили Туркменистан в захвате 30 километров территории Афганистана. По словам представителей "Талибана", этот захват произошел в те годы, когда в Фарьябе присутствовали иностранные войска НАТО. Теперь фарьябские талибы заявляют о намерении "вернуть утраченные земли", не уточняя, каким именно образом они хотят это сделать.

Афганские наблюдатели в связи с этим прецедентом отмечают "политическое двуличие" талибов: "Главари "Талибана" не вчера узнали об уходе части территории Фарьяба под фактический контроль Ашхабада. Но талибы раньше никак не реагировали на это. Очевидно, потому, что нередко командиры "Талибана" использовали Туркменистан в качестве своего тыла - лечили там раненых боевиков, получали оттуда лекарства и продовольствие. Теперь же талибы делают вид, что ничего не знали и начинают раскачивать тему территориальных претензий. Вряд ли из этого получится что-то хорошее, причем, не только для Туркменистана, но и для региона Центральной Азии в целом".



31.03.22