Бездоходный юань. Банки снижают ставки по депозитам в китайской валюте, - "Къ"

20:24 31.03.2022

В марте российские банки расширили предложения вкладчиков в части размещения юаней. Вместе с тем первоначально ставки по таким вкладам достигали 8% годовых, однако к концу месяца сократились до 1–2% годовых. Несмотря на рост интереса к юаню как со стороны населения, так и юридических лиц, доходности по вкладам во многом зависят от того, есть ли у российских банков возможность работать с китайскими банками.



За март количество банков, предлагающих депозиты в юанях, заметно увеличилось. Если в начале месяца это были единицы, то к концу марта - больше десятка. Вместе с тем банки стали более консервативно подходить к ставкам по таким инструментам. В частности, ВТБ с 9 марта запускал вклад в юанях с доходностью 8% годовых, а СДМ-банк принимал вклады со ставкой до 4% годовых. Однако в третьей декаде ставки стали значительно ниже. Например, у ВТБ и банка "Санкт-Петербург" они не превышают 1% годовых, у МКБ - не выше 1,5% годовых, у СДМ-банка - до 2% годовых. При этом в банках с китайскими акционерами - "Бэнк оф Чайна" и АйСиБиСи-банке - максимальные ставки составляют 1,75% и 2% годовых.



Банкиры указывают, что в условиях действующих западных санкций юань - альтернатива евро и доллару и один из способов диверсифицировать портфели частных инвесторов.



С середины месяца объем торгов с поставкой tomorrow составляет в среднем более 10 млрд руб. в день, тогда как в начале года редко превышал 2 млрд руб. Кроме того, в отличие от юаня, доллар, евро и фунт сейчас можно купить на бирже только с 12-процентной комиссией.



По словам руководителя дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексея Охорзина, "депозиты в юанях - альтернативный инструмент для диверсификации активов". "Разумеется, это не та популярность, какую сейчас демонстрируют рублевые вклады, но положительный тренд налицо, и он будет набирать обороты",- говорит советник председателя правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин.



При этом максимальные доходности установлены, как правило, на короткие сроки (до 30 дней) и по определенным суммам вкладов: в МКБ, например, при размещении от 500 тыс. юаней (около 6,8 млн руб.). Значительные отличия в доходности могут быть обусловлены в том числе сохраняющейся неопределенностью на рынке вкладов в инвалюте, а также крайне незначительным опытом работы банков с депозитами в юанях, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: "Как только ситуация стабилизируется, доходность в разных банках, скорее всего, будет сопоставимой, а некоторые отличия будут обусловлены в основном различной потребностью банков в юанях".



13,5 миллиарда рублей



составил объем торгов юанем на Московской бирже 30 марта.



Как поясняет управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, ставки могут задаваться в зависимости от того, какие у банка есть инструменты размещения в юанях и каков потенциал маржинального дохода от таких операций. Это зависит от корреспондентских отношений с китайскими банками, доступны ли российским банкам там депозиты в юанях, поэтому в этом контексте условно доходности вкладов в юанях в банках с "китайскими корнями" или корреспондентской сетью могут зависеть от доходностей по межбанковским депозитам в конкретных китайских кредитных организациях, отметил эксперт.



Как российские торговцы валютой пробуют оперативно переключиться на юань

Ранее российские банки также начали открывать текущие счета в юанях для розничных клиентов. В частности, например, это сделали Альфа-банк, банк "Дом.РФ" (см. "Ъ" от 9 марта). По словам собеседника "Ъ" в одном крупном банке, счета в юанях могут быть нужны для потенциальных расчетов с азиатскими партнерами, а также для инвестирования и стабилизации курса, поскольку юань - одна из самых неволатильных валют. В СДМ-банке фиксируют "значительное увеличение объемов платежей юридических лиц в юанях", что в первую очередь "связано с перестройкой многими компаниями своих логистических цепочек и ориентацией на китайскую валюту". Однако сдерживающим фактором этого сегмента является новизна продукта и довольно "тонкий" рынок, отмечает господин Андрюшкин.



Ольга Шерункова