Как советские ракетчики защищали египетское небо

20:30 31.03.2022 Давлатзода Давлатали



В грядущее можно смотреть с оптимизмом, если уметь извлекать уроки из прошлого. В этом смысле характерен предлагаемый рассказ одного из воинов-интернационалистов, который в начале 70-х годов находился в горячих точках ближневосточного кризиса - на вос­­точно-сирийском фланге арабо-израильского фронта, а затем на западном - египетском. Указом президента Арабской Республики Египет Давлатали Давлатзода был удостоен высшей боевой награды этой страны – "Знака Воинского Долга". Сейчас он, находясь на заслуженном отдыхе активно занимается исследованием проблем развития мусульманского общества. Он автор сенсационной книги "Мусульмане: подлинная история расцвета и упадка". Предлагаем вашему вниманию фрагменты его рассказа.



В январе 1971 года в качестве молодого офицера со знанием арабского языка я был призван в армию и отправлен в составе группы советских воинов противовоздушной обороны защищать небо Арабской Республики Египет.



Средиземное море было неспокойным, сильно штормило. После шести дней качки высадились в Александрии. Тут же в целях секретности мы поменяли гражданскую одежду на египетскую военную форму и с наступлением ночи сели в спецпоезд, идущий на юг страны. Вроде бы соблюдали сверхсекретность. Каково же было наше удивление, когда уже через день израильское радио сообщило о нашем прибытии, указав точное число военнослужащих и ракет!



Наша задача в Египте заключалась в том, чтобы защитить воздушное пространство и жизненно важные объекты Египта от налетов израильской авиации. Израиль имел абсолютное господство в воздухе. Владея преимуществом в авиации, израильтяне держали в страхе арабские страны от Египта до Ирака. В любое время суток они могли совершать воздушные налеты в глубину территории арабских стран.



Справедливости ради надо сказать, что арабы вооруженные самолетами устаревшего типа Миг-17 и Миг-21, уступающими американскому "Фантому" и французскому "Миражу", естественно не могли противостоять израильтянам. Советский Союз имел более совершенные самолеты типа Миг-23 и Миг-25, однако по какой-то причине Египту их не продавали. Но наши советники все неудачи связывали с низким уровнем подготовки арабских летчиков.



При отсутствии современной ПВО израильские летчики, не видя преград на своем пути, свободно чувствовали себя в небе над всем Ближнем Востоком и Северной Африкой. Воздушные налеты в соседские страны производились практически ежедневно. Израильская авиация не раз наносила удары по городским кварталам Дамаска и Каира.



Я часто вспоминаю ужасную картину уничтожения отряда палестинцев, перемещавшихся на территории Иордании, всего в двух-трех километрах от южносирийского города Деръа, где в то время находился я вместе с группой советских военных советников. Однажды среди ночи стало так светло, будто взошло солнце. Мы услышали рев бомбардировщиков, летевших на низкой высоте, взрывы бомб. Выбежали на улицу и стали свидетелями трагедии, разыгравшейся недалеко от нас в совершенно пустынном месте, где невозможно было укрыться. Израильские военные, как объясняли сирийцы, использовали в ту ночь напалмовые бомбы. Горело все: люди, машины, снаряжение. Несколько самолетов сбрасывали осветительные бомбы, остальные атаковали ракетами и бобами.



… Вдруг осветительные бомбы зажглись и над нами. Вслед за этим появился французский бомбардировщик "Мираж", который сбросил свой смертельный груз над палатками палестинцев, которые находились в 200 метрах от нас Палаточный городок горел как факел. Бомбоубежища не было, и мы побежали в сторону от нашей гостиницы в местном доме офицеров. От грохота взрывов и рева низколетящих самолетов в ушах заложило.



Некоторые наши офицеры говорили о сотнях погибших. Однако, утором выяснилось, что сразу после атаки на палестинский отряд большинство жителей лагеря успела покинуть палатки. Убитых было двое и несколько раненых.



На следующее утро премьер-министр Израиля Голда Меир по радио пригрозила, что так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на безоружных людей. Она имела ввиду нападение палестинских фидаинов (партизан) на гражданский аэропорт Тель-Авива, когда было так же бессмысленно убито много мирных людей. Одним словом, пресловутая тактика: террор против террора.



Но вернемся к событиям в Египте. Правительство АРЕ особенно тревожили планы израильтян по уничтожению системы плотин на Ниле, в том числе высотной Асуанской плотины и ГЭС, построенных с помощью Советского Союза на крупнейшей реке африканского континента. В случае выполнения этой угрозы создалась бы смертельная опасность для десятков миллионов египтян, поскольку они населяют в основном узкую по­лосу вдоль Нила, где плотность населения одна из самых высоких в мире. Вот в такой ситуации мы и были приглашены правительством Египта для защиты этой страны. Я считаю, что интернациональный долг советские воины в Египте выполняли добросовестно и полно, поскольку, во-первых, они прибыли туда по приглашению законного правительства этой страны, во-вторых, с целью защиты его суверенитета от посягательства извне. Наконец, советские военнослужащие не ставили своей целью оказать влияние на политический строй страны.



Мы обосновались в пригороде Асьюта, - города на юге Египта, где расположено крупное водохранилище. По подсчетам египетских военных, прорыв этого водохранилища угрожал затопить почти весь Египет. Погибли бы миллионы мирных жителей. До нашего прибытия в Египет эти объекты не раз становились мишенью израильских летчиков, которые чаще всего использовали в этом районе вертолеты. Обычно они проникали на территорию Египта над заливом Акаба и Красным морем. Подлетая к целям на предельно малой высоте, искусно используя рельеф местности, они неожиданно выходили и подвергали их ракетному обстрелу.



Очень часто такие нападения применялись израильтянами для устрашения противника. Используя эту тактику, Израиль за неделю до нашего прибытия нанес крупный удар по военным объектам Асьюта. мы видели обгоревшие дома, машины, бронетранспортеры. Нам предстояло за короткие сроки развернуть боевую технику и подготовиться к отражению налетов противника.



Я работал в штабе, был назначен старшим в группе переводчиков бригады. Первую неделю мы работали практически без сна. Спали урывками, в машине, во время переездов с одних позиций на другие. Расположились в бывших казармах английской армии, тех самых, которые до этого не раз подвергались атакам израильских вертолетчиков. Теперь мы тоже стали хорошей мишенью для них. Опасность была большая: израильские самолеты-разведчики появлялись почти ежедневно. Эти летали на больших высотах. Возникали они неожиданно, на высоких скоростях летели по направлению к нам, потом так же неожиданно разворачивались и уходили.



Обстановка не давало времени на раскачку. Советские ракетчики под командованием тогда еще молодого, энергичного и весьма эрудированного майора (ныне генерал майора, председателя Совета ветеранов сухопутных войск г. Севастополья) Субботина В Ф, который в те дни работал круглосуточно, не давая никому передышки, мы довольно быстро развернули ракеты и приступили к боевому дежурству. Привезенные нами ракетные комплексы С – 125 "Печора", в те годы считались самыми современными и лучшими в мире. Кстати эти комплексы, по некоторым данным, до сих пор находятся на вооружении египетских средств ПВО. Для египтян обладать такими ракетными комплексами было не только престижно, но и обеспечивало выполнение стратегических задач, поставленных перед армией.



После позора, перенесенного в ходе шестидневной войны 1967 года, когда египетская армия, преследуемая израильской авиацией, оставляя на Синайском полуострове оружие и боевую технику, бежала почти до Каира, руководство Египта усиленно готовилось к возмездию. Ну, а поскольку египетская авиация все еще значительно уступала израильской, единственный выход египтяне видели в создании мощной системы противовоздушной обороны. Вот почему они придавали столь высокое значение бригадам советских ракетчиков.



К началу 70-х годов Египет сумел восстановить свою армию, вооружив ее современным оружием. По численности она в пять раз превосходила армию Израиля. Египтяне имели также значительное преимущество в танках, бронемашинах и артиллерии. Ежедневно по обе стороны Суэца шла артиллерийская дуэль, утренние египетские газеты посвящали первые полосы событиям на фронте. Сводки сообщали о количестве погибших и раненых, потерях в боевой технике и снаряжений. После интенсивных артобстрелов с египетской стороны Израиль чаще всего отвечал налетами авиации. Но после размещения советских ракет израильтяне не рисковали летать на глубину территории Египта.



Честолюбивый президент Египта Анвар Садат, видимо, уже вынашивал план операции по возвращению Синая и освобождению всех арабских земель, тем более что на Египет самой историей возложена миссия лидера арабских государств. Поэтому, с первых дней нашей задачей было научить египетских военнослужащих управлять ракетными комплексами.



Таким образом, на нас была возложена двойная задача: одновременно нести боевое дежурство, обеспечивать защиту объектов и за короткие сроки подготовить дублеров из числа египтян. Особенно доставалось нам, переводчикам. Мы сами должны были разобраться во всех деталях изучаемого предмета, а затем научит араба. Переводчики – главное лицо, от которого зависит качество обучения иностранного военного.



Однако не только чисто военные вопросы мы решали. Работая в штабе и практически ежедневно выезжая на позиции наших подразделений, я имел возможность часто бывать в городах и селах Египта, говорить с простыми египтянами. О Советском Союзе большинство имели очень хорошее представление, высоко отзывались о помощи СССР Арабским странам.



Простой народ к нам относился очень хорошо. Незнание языка не было проблемой в отношении между солдатами и офицерами, а также гражданскими лицами. Недавно, увидев фотографию американского солдата в Саудовской Аравии, я вспомнил советских солдат в Нубийской пустыне Египта. Трудно было нести службу в безжизненной пустыне, тем более при отсутствии элементарных бытовых условий, когда постоянно надо экономить воду даже для питья.



Несмотря на невероятные трудности, мы в установленные египетским правительством сроки подготовили из числа местных военнослужащих боевые расчеты. Египтяне торжествовали: положен конец господству американских "Фантомов" в воздухе! Теперь, как они считали, вражеские истребители не смогут безнаказанно вторгаться на территорию Египта.



г. Душанбе, март 2022 Источник - vecherka.tj

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648747800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената провел переговоры с главами парламентских делегаций стран СНГ

- Мажилис одобрил ратификацию Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской академии в Казахстане

- Кадровые перестановки

- Государственный секретарь провел встречу с послами государств-членов Европейского союза

- Об исторических комплексах

- О ситуации на финансовом рынке в феврале 2022 года

- "Ак жол" требует защитить законных собственников ж/д путей, подвергшихся рейдерству

- Казахстан и Германия намерены продолжить совместное развитие транспортно-логистического комплекса

- 29 марта 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

