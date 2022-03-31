Опер-дива Нетребко передумала любить Путина и теперь "осуждает" Россию

20:31 31.03.2022

Нетребко-флюгер: певица осудила Россию и ждет приглашения в Европу



Российская оперная певица Анна Нетребко заявила, что поменяла свое мнение о спецоперации на Украине и готова вернуться к выступлениям в Европе в мае. К слову, свое заявление она опубликовала в русофобском Facebook (соцсеть запрещена в РФ, компания Meta признана экстремистской организацией).



Еще 26 февраля Нетребко считала, что неприемлемо заставлять артистов высказывать публично политические взгляды и осуждать свою родину.



Теперь же певица на английском языке написала, что "категорически осуждает" происходящее на Украине. Она всячески открестилась от России, добавив, что не является членом какой-либо политической партии или союзником какого-либо из российских лидеров.



"Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", - заявила она.

Более того, Нетребко отметила, оправдываясь, что встречалась с президентом России Владимиром Путиным "лишь несколько раз", имея в виду получения наград "в знак признания своего творчества".



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"В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства и живу и являюсь налоговым резидентом Австрии. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе", - написала она.

По данным СМИ, руководители российских театров, которые действительно любят свою родную страну, стали массово отказываться от певицы.



"Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребко оказались важнее родины", - заявил театр в Новосибирске, поясняя отмену выступления двуличной Нетребко.

Читатели EADaily выразили свое мнение на этот счет:



"Фамилия у нее говорящая. Где спать легла, там и родина";

"Пусть остается в Европе, у нас много талантливых певцов";

"Она может и талант, но продажная шкура"



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/netrebko-flyuger-pevica-osudila-rossiyu-i-zhdet-priglasheniya-v-evropu