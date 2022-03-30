|В Воронеже скончался Анатолий Лемещенко - экс-глава Таможни Кыргызстана в 90-х
21:15 31.03.2022
От продолжительной болезни 31 марта скончался ветеран таможенной службы, директор Государственной таможенной инспекции Лемещенко Анатолий Андреевич. Об этом сообщили в ГТС.
Анатолий Лемещенко родился 15 июня в 1943 году.
В период его работы Правительство Кыргызстана утвердило первоначальные варианты флага, таможенной символики и форменной одежды таможенных органов КР, а также был принят первый таможенный кодекс.
Лемещенко был одним из тех, кто стоял у истоков образования таможенной службы и внес вклад в становление и развитие ведомства.
Последние годы жизни он провел в городе Воронеж.
Коллектив Государственной таможенной службы при Министерстве финансов выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Анатолия Лемещенко.