В Воронеже скончался Анатолий Лемещенко - экс-глава Таможни Кыргызстана в 90-х

21:15 31.03.2022

От продолжительной болезни 31 марта скончался ветеран таможенной службы, директор Государственной таможенной инспекции Лемещенко Анатолий Андреевич. Об этом сообщили в ГТС.



Анатолий Лемещенко родился 15 июня в 1943 году.



В период его работы Правительство Кыргызстана утвердило первоначальные варианты флага, таможенной символики и форменной одежды таможенных органов КР, а также был принят первый таможенный кодекс.



Лемещенко был одним из тех, кто стоял у истоков образования таможенной службы и внес вклад в становление и развитие ведомства.



Последние годы жизни он провел в городе Воронеж.



Коллектив Государственной таможенной службы при Министерстве финансов выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Анатолия Лемещенко.