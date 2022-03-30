Трясут за аконит. За не вполне адекватного Кырминздрава Бейшеналиева взялась Прокуратура

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21:23 31.03.2022
Прокуроры проверяют деятельность Министерства здравоохранения. Об этом АКИpress сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
В здании Минздрава работают 5-6 прокуроров.
"Они проверяют мою деятельность и деятельность министерства. Будут месяц работать", - сказал он.