Трясут за аконит. За не вполне адекватного Кырминздрава Бейшеналиева взялась Прокуратура

21:23 31.03.2022

Прокуроры проверяют деятельность Министерства здравоохранения. Об этом АКИpress сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.



В здании Минздрава работают 5-6 прокуроров.



"Они проверяют мою деятельность и деятельность министерства. Будут месяц работать", - сказал он.