 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Об исторических комплексах казахской нацпатинтеллигенции, - Д.Ашимбаев
00:00 01.04.2022

Об исторических комплексах
Данияр Ашимбаев: Стоит какому-то депутату (хоть федеральному, хоть муниципальному) упомянуть о "территориальных претензиях" к Казахстану, так сразу начинается массовый вой с осуждениями и требованиями "достойного ответа" на уровне президента, правительства или МИДа

У значительной части национальной интеллигенции присутствует своеобразный комплекс неполноценности перед Россией.
Стоит какому-то депутату (хоть федеральному, хоть муниципальному) упомянуть о "территориальных претензиях" к Казахстану, так сразу начинается массовый вой с осуждениями и требованиями "достойного ответа" на уровне президента, правительства или МИДа. Хотя как раз-таки президент и иные политические руководители России территориальные претензии к Казахстану отрицают.

Было бы логично, что на высказывания депутата или, скажем, историка ответ давался на аналогичном уровне, но нет же. Громко должны высказаться именно крупные госсударственные чиновники.
При этом любители требовать опровержений и извинений сами большие любители порассуждать - письменно и устно - о том, что Оренбург, Омск, Астрахань, Тюмень и некоторые другие города и территории - это "исконные казахские земли", которые "Россия должна вернуть".
Или другой вопрос на тему "сведения исторических счетов". Часто высказывается мнение о том, что Россия захватила и жестоко колонизировала Казахстан, а СССР вообще "геноцидом" занимался. Статистика, история, факты отрицают однозначную колонизацию и, тем более, геноцид, но очень хочется части интеллигенции, чтобы северный сосед покаялся (даже без компенсации страданий).
На встречный аргумент про "татаро-монгольское иго" и период Золотой Орды, наследником которой пытается позиционировать современный Казахстан, следует железобетонный довод про гумилевский "симбиоз". То есть тут колонизация, а тут - симбиоз. Как там говорится? "Это другое".
Сейчас толпа национально озабоченных "блогеров", которая несколько лет яростно строчит про "чемодан и вокзал", про запрет русского языка, про "понаехавших колонизаторов", истерично набросилась на радиоведущую, которая пригрозила их "коллегам" "дядей Вовой". Даже правоохранительные органы подключили. А когда у нас на днях осудили пару "граждан" за разжигание национальной розни, выразившуюся в грязных ксенофобских высказываниях в тех же соцсетях, сразу пошла истерика про "травлю патриотов".
Так о чем это все?
Получается, что деятели пера очень хотят российского признания новой национальной мифоистории, государственности и территориальной целостности.
А судя по тому, что требуют они этого регулярно, значит, во-первых, сами в них очень не уверены, а во-вторых, мнение других стран их не очень-таки волнует.

Данияр Ашимбаев, 30 марта

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648760400


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