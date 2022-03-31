 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 01.04.2022
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Москва зажгла красный свет для НАТО в Центральной Азии, - В.Скосырев
00:04 01.04.2022

31.03.22
Планы Пентагона по восстановлению военных баз в регионе не осуществились
Владимир Скосырев

В Китае Сергей Лавров сказал о недопустимости размещения объектов военной инфраструктуры США и НАТО на территории постсоветских республик.
Россия выступает против размещения военной структуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Этот вопрос стал актуальным после беспорядочного вывода американских войск из Афганистана. США хотели компенсировать этот провал, закрепившись в других странах Евразии. Пока ни одно из постсоветских государств навстречу Вашингтону не пошло. Он пересматривает стратегию, одновременно усиливая давление на Индию. Непосредственная цель – заставить Дели присоединиться к антироссийским санкциям из-за Украины.
Лавров пояснил, что любые попытки установить военное присутствие США и НАТО на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии, неприемлемы. Подобные замыслы противоречат интересам стран региона и России, а также их обязательствам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам министра, нужно также крайне осторожно относиться к обращениям о размещении афганских беженцев на территории стран-соседей, поскольку это создает риски для безопасности.

Как говорится в обзоре Московского центра Карнеги, не так давно у США были военные базы в Центральной Азии. И военное командование США желало бы вернуться к порядкам, существовавшим с 2001 по 2014 год. Было время, когда молодые, недавно обретшие независимость страны Центральной Азии высоко ценили внимание, которое им уделяли США. А теперь Афганистан – это одна из немногих проблем, по которым Вашингтон еще продолжает сотрудничество с ними. Афганистан граничит с шестью странами – Ираном, Пакистаном, Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. О размещении баз в Иране и Китае говорить, естественно, не приходится. Пакистан слишком зависит от Китая, чтобы сделать такой шаг. Туркмения не имеет намерения отойти от своей изоляционистской политики, а Казахстан – тоже неподходящий кандидат в силу его близких связей с Россией. Остаются Таджикистан и Узбекистан. Утечки в американскую прессу подтверждают, что Пентагон действительно считал эти две страны потенциальными кандидатами. Упоминалась и Киргизия.

Лесли Вигери, заместитель помощника госсекретаря, утверждает, что ведущими целями США в регионе по-прежнему остаются защита суверенитета и территориальной целостности государств, а также поддержка в них политических и социальных реформ. Однако Ричард Хогланд, бывший посол США в Казахстане и Таджикистане, указывает, что забота о демократии – это больше разговоры. На деле США за кулисами направляют силы на то, чтобы ослабить влияние России и Китая.

В беседе с "НГ" Владимир Батюк, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, отметил: "На территории Узбекистана и Киргизии находились американские военные базы. Но власти этих стран вежливо и твердо попросили американцев свернуть свою деятельность. А скоропалительный уход США из Афганистана тоже не прибавил Америке авторитета в глазах руководителей республик. Перед этими событиями американцы проводили зондаж насчет возможности перевести войска из Афганистана в Центральную Азию. Зондаж закончился полным провалом".

После международной конференции и других встреч, посвященных Афганистану в Китае, Лавров вылетел в Индию. Как указал МИД Индии, обе страны ищут пути, чтобы поддержать торговлю и другие связи, несмотря на украинский кризис. Как сообщает Reuters, Индия призвала к немедленному прекращению огня, но категорически отказалась осудить российскую военную спецоперацию. Она также продолжает покупать сырье у России, несмотря на санкции. Индийская газета Economic Times сообщает, что Россия и Индия, возможно, закончили работу над созданием замены системе SWIFT для ведения расчетов между банками. Ряд российских банков от этой системы были отключены.

Вашингтон и Лондон пошли на экстраординарные шаги, чтобы помешать Лаврову выполнить свою миссию. Старший чиновник администрации президента США сказал, что Индия подвергнет себя "огромному риску", если увеличит импорт нефти из России. Смысл этого предупреждения ясен. Ведь Индия, занимающая третье место в мире по размерам импорта и потребления нефти, стремительно скупала российскую нефть на спотовых рынках после 24 февраля, получая большие скидки. О размерах закупок говорит то, что после этой даты Индия приобрела 13 млн барр., а за весь 2021 год – около 16 млн барр.

В подкрепление своей угрозы Белый дом направил в Дели заместителя помощника президента по национальной безопасности Далипа Сингха. Ему поручено убедить индийских чиновников, что нужно противостоять России. В кампанию нажима включилась и Британия. В Дели прилетела глава Форин офиса Лиз Трасс. В официальном заявлении Лондона указано, что Трасс призовет к тому, чтобы "демократии действовали вместе".

Источник - независимая газета
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