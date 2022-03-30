 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОПЕК и Вашингтон могут обрушить рекордные цены на нефть, - "МК"
00:38 01.04.2022

Сверхплановые объемы углеводородов рискуют не найти покупателей

Всего десять минут потребовалось министрам ОПЕК+, чтобы принять решение об увеличении участниками альянса добычи нефти с мая более чем на 430 тыс баррелей. Члены картеля посчитали, что спрос на энергоресурсы в ближайшее время будет только увеличиваться, поэтому предпочли открыть нефтяные краны на полную мощность. Выброс дополнительных углеводородов на рынок мог бы оказаться еще большим, если бы не сомнения нефтяников в целесообразности такого поступка: большинство добытчиков уверены, что смогут предоставить рынку сверхплановые энергоресурсы, но не гарантируют, что на выплеснутое на биржи сырье обретет покупателя.

Невзирая на все геополитические обстоятельства, нефтедобытчики из состава ОПЕК+ продолжают руководствоваться договоренностями, достигнутыми весной прошлого года. Тогда основные мировые производители "черного золота" дали обещание, что в случае восстановления экономики планеты после коронавируса начнут ежемесячно повышать производство жидких углеводородов примерно на 400 тыс баррелей.

Очередной саммит ОПЕК+ подтвердил параметры этого решения. Профильные министры участников альянса посчитали, что увеличение добычи "черного золота" в мае на плановые 432 тысячи баррелей ничем не навредит мировому рынку энергоресурсов и не стали реагировать на требование Вашингтона о еще большем повышении производственных квот в связи с мировым финансовым кризисом.

Стоит отметить, что в США стоимость энергоресурсов дошла до максимума - 23 марта тарифы на американских АЗС составляли минимум $1,1 (около 90-100 рублей за литр). Джо Байден принял решение о "самом крупном в истории" высвобождении запасов нефти из стратегических запасов. Так что в течение следующих шести месяцев американцы будут выводить на рынок в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно.

"Масштабы этого высвобождения беспрецедентны. Этот рекордный релиз обеспечит исторический объем поставок, который будет служить промежуточным звеном до конца года, когда внутреннее производство нефти увеличится", - говорится в сообщении Белого Дома.

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По словам директора по внешним связям BitRiver Андрея Лободы, решение ОПЕК+ вполне прогнозировалось участниками рынка. Сейчас нефть торгуется на восьмилетних максимумах, но оптимистичных прогнозов о стоимости бочки Brent выше $100 (сейчас котировки показывают уровень в $105, однако тренд к снижению стоимости сырья ускоряется с каждым днем) совсем немного.

Существенное влияние на цену нефти по-прежнему оказывают отчеты по запасам нефти от Минэнерго США, геополитическая напряженность и угроза локальных локдаунов из-за коронавируса. В начале апреля нефть, вполне вероятно, останется в диапазоне $104-119 за баррель. Российской валюте ничто не мешает восстановить свои позиции до 75-77 рублей за доллар. Однако стоит понимать, что геоэкономические риски и инфляционный разгон таит массу негатива для "деревянного", поэтому укрепление национальных денежных знаков при отсутствии весомой поддержки монетарных властей может оказаться краткосрочным. И, если сейчас стоимость "зеленого" упала ниже 85 рублей, то при расширении поставок США и аналогичных действиях ОПЕК+ оценка российской валюты рискует опять снизиться до 100 рублей за "американца". Причем, покупателей на в том числе и российские энергоресурсы по таким ценам может и не оказаться.

НИКОЛАЙ МАКЕЕВ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648762680


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