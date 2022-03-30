Ташкент предлагает "разработать механизм международного признания временного правительства Афганистана"

07:13 01.04.2022

Узбекистан предложил разработать механизм международного признания временного правительства Афганистана

На встрече министров стран-соседей Афганистана стороны обсудили перспективы сотрудничества в решении "афганского вопроса".



30 и 31 марта в г.Туньси (КНР) состоялась 3-я Министерская конференция соседних с Афганистаном стран. В нем приняли участие члены правительств и министры иностранных дел России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Узбекистан представлял заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.



Выступая на конференции, Сардор Умурзаков подчеркнул необходимость усиления координации регионального сотрудничества, направленного на преодоление существующих проблем в Афганистане, возрождение национальной экономики, решение социальных проблем и содействие нормализации жизни страны. Было предложено разработать механизм и критерии международного признания временного правительства Афганистана. Эти меры ускорят интеграцию страны в региональное пространство и мировое сообщество.



Узбекская сторона также выразила готовность продолжать сотрудничество со странами региона, странами-партнерами и Афганистаном по всем приоритетным направлениям, включая реализацию крупных инфраструктурных проектов, направленных на ускорение восстановления экономики и повышение уровня жизни афганского народа.



Фото: МИВТ

По итогам встречи было принято совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.



В рамках мероприятия Сардор Умурзаков также провел ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами. В частности, двустороннее сотрудничество было обсуждено с Государственным советником Китая, министром иностранных дел Ван И, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.



В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние проводимой работы и определили дальнейшие шаги по углублению двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.