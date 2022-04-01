Принуждение к рублю, или Точка бифуркации в отношениях Запада и России пройдена, - В.Михеев

08:12 01.04.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 01.04.2022



Углеводородный экспорт в санкционной войне



31 марта Президент Российской Федерации В. Путин подписал "Указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".



Новые правила по продаже газа недружественным странам за российскую валюту начнут действовать с 1 апреля. Как заявил В. Путин, выступая на совещании по поддержке отечественной авиаотрасли, действующие контракты будут остановлены, если страны-покупатели не выполнят новые условия оплаты.



Страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и затем зачислять эти средства на рублевый счет. После этого с рублевого счета будет происходить перевод средств компании-поставщику.



Решение принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ РФ на Западе.



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Перед этим депеши с энергетического фронта санкционной войны стали напоминать сводки боевых действий. 29 марта один из двух крупнейших германских операторов газотранспортных сетей Gascade сообщил, что поставки газпромовского газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля. Немцы и поляки забеспокоились.



На следующий день Сергей Куприянов, пресс-секретарь "Газпрома", попытался успокоить европейскую общественность: "Упали и упали. Это нормально. (…) Объем транспортировки по "Ямал – Европа" колеблется каждый день. То ноль, то не ноль". При этом прокачка в целом продолжается, а Польша получает российский газ через Германию по схеме виртуального реверса. А "Газпром" ни на йоту не отступает от контрактных обязательств по транзиту через украинскую ГТС и продолжает качать примерно по 109,6 миллиона кубометров в сутки, что соответствует договоренности о суммарном объеме 40 миллиардов кубометров в год.



Cмутные сомнения



Европейцев, однако, терзают смутные сомнения, что в какой-то момент случится немыслимое и в трубе образуется зияющая пустота. Особенно после того, как официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Схожая реакция прозвучала из уст ряда президентов и премьер-министров (Шольц, Макрон, Джонсон и др.).



В Германии министр экономики Роберт Хабек загодя привел в действия чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности на случай перебоев с поставками газа из России. На первом этапе будет образована оперативная группа экспертов для мониторинга ситуации в ежедневном режиме. Во Франции министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр также был тверд и решителен: "Мы предусмотрели все сценарии, в том числе тот, при котором Владимир Путин решит перекрыть газ для Франции и Европы". Однако куражиться министр не стал, признав, что последствия перекрытого вентиля будут "катастрофичными".



Какие перспективы у тех, кто откажется от российского газа? Так, BASF, крупнейшая химическая корпорация в Германии и в мире, окажется в накладе, если оптовые закупщики перестанут получать из России природный газ, а сам концерн – аммониак для производства удобрений. По расчетам Михаэля Вассилиадиса, члена наблюдательного совета компании, в этом случае под угрозой простоя (и потери доходов с прибылью) может оказаться завод в Людвигсхафене, где трудовой коллектив насчитывает примерно 40 тысяч человек. А в целом работу могут потерять сотни тысяч немцев, занятых на предприятиях химической отрасли. Председатель совета директоров BASF Мартин Брудермюллер признал, что в короткие сроки сыскать альтернативу русскому газу не удастся.



По неподтвержденным сведениям, представители трех химических мегакомпаний Германии (BASF, Bayer, Henkel) посетили бундестаг, где объяснили свою крайнюю озабоченность, если случится опустошение газопровода, качающего сибирский углеводород. По слухам, они даже припугнули "слуг народа", что в случае непонимания всей драматичности ситуации найдут им замену.



Запад начал первым



В 2006 году в парижском издательстве "Плон" вышла книга Эрика Лорана "Скрытая сторона нефти". Эксперт в области нефтегазовой геополитики рассказывал, как коллективный Запад использовал энергетическое оружие против СССР. "Потребности Москвы в валюте были значительными. Она не могла обходиться без закупок зерна, оборудования, много уходило на обслуживание внешнего долга, на поддержку сателлитов – Кубу, Вьетнам, Анголу и прочих, на что ежегодно тратилось шесть миллиардов долларов".



Президенту США Рональду Рейгану, при котором политологи придумали образ СССР как "империи зла", было предложено сбить цены на нефть на мировом рынке. "Было подсчитано, что падение цены на один доллар равнялось потере советской казной одного миллиарда долларов! Как этого добиться? Главная роль отводилась Саудовской Аравии. В те годы она производила 40 процентов мировой нефти и могла в одиночку влиять на цены".



Вашингтон уломал прозападный режим пустынного и нефтеносного королевства. Саудовская Аравия нарастила производство с двух миллионов баррелей в день в начале 1985 года до 10 миллионов всего за год. Предложение превысило спрос, и цена за баррель упала примерно с 30 до 10 долларов. "Москва лишь за 1986 год недополучила 13 миллиардов долларов, что равнялось половине ее годовой валютной выручки".



"Уже сейчас ясно, что мир втягивается в борьбу за источники энергии и в первую очередь за нефть, которая все больше становится фактором геостратегического давления, – предсказывал Эрик Лоран. – Впереди нефтяные войны. Будем надеяться, что в них обойдутся без оружия".



Сегодня американская энергетическая удавка для России бессмысленна по ряду причин. В том числе потому, что одни лишь поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия превышают поставки по линии ВТС. А сырьевой экспорт России составляет уже меньше половины всех поставок за рубеж в стоимостном выражении.



Коррекция неизбежна



В рамках начала переустройства неолиберального мирового порядка происходит размежевание и переоценка виртуальных и реальных ценностей.



Никто не будет указом отменять определяемую на биржевых площадках капитализацию, высчитываемую по стоимости акций. Нужно лишь помнить, что их стоимость во многом определяется не только экономическим потенциалом той или иной компании, а созданным ею реноме (сама по себе вещь достаточно эфемерная) и, следовательно, готовностью частных инвесторов заплатить за ценную бумагу.



Насколько ценную? Капитализация Apple колеблется в пределах полутора триллиона долларов. У "Газпрома" – в разы меньше. При этом доля "Газпрома" в мировых запасах природного газа составляет 16%, в российских – 70%. По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории России запасы углеводородов компании по категориям A+B1+C1 (российская классификация) составили 33 574,5 млрд куб. м природного газа, 1 494,4 млн т газового конденсата и 2 023,8 млн т нефти.



Присовокупим принадлежащую "Газпрому" Единую систему газоснабжения (ЕСГ), которая включает более 151 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, 256 компрессорных станций, 23 объекта подземного хранения газа суммарной активной мощностью 76 млрд. куб. м, обеспечивающих регулирование сезонных изменений спроса. Инфраструктура – недешевый авуар, но она того стоит.



Сейчас возникает шанс скорректировать ценовое соотношение, в том числе на биржевых площадках, материальной и нематериальной "новой экономики". Их принципиальное различие сформулировал блогер Виктор Мамай: "Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook… Все эти предприятия являются инфраструктурными объектами мира будущего. И их высокая капитализация есть не что иное как финансовый пузырь, созданный с целью строительства "Новой инфраструктуры". Причем финансирование идет за счет третьих лиц по схеме финансовой пирамиды".



По мнению автора, когда IT-империи завоюют весь мир, наступит предел экстенсивного развития и произойдет грандиозный обвал рынка акций. И тогда "компании "новой экономики" начнут испытывать проблемы с финансированием своей деятельности, они же живут не от своей хозяйственной деятельности, а от эмиссии акций". В перспективе это означает, как выражаются брокеры, что коррекция неизбежна.



Оружие в санкционной войне



"Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев.



Существовала ли изначально альтернатива симметричному ответу на "адские санкции"? Можно ли было затянуть пояса, попытаться пересидеть и переждать? Едва ли.



Точка бифуркации в отношениях Запада и России пройдена. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам 30 марта: "То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем". Или, говоря словами Сергея Лаврова, произошел "взрыв пещерной русофобии".



Раскрылась сверхзадача готовившегося восемь лет "хорватского сценария" для ДНР и ЛНР: помимо втягивания России в вооруженный конфликт с обандеревшейся Украиной – организация "цветной революции" для изменения государственного строя. Это читается в подтексте выступления Джо Байдена в Варшаве, где было без околичностей сказано: "Путин не может оставаться у власти".



По мнению бывшего кандидата в президенты США Тулси Габбард, "президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель,… нанося вред российскому населению, надеясь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут свое правительство и избавятся от Путина".



Не случайно Сергей Лавров назвал происходящее судьбоносным и переломным момент в истории, когда решается – останется ли Россия на политической карте мира.



В войне на выживание будет неоправданным легкомыслием, непростительным слабоволием не прибегнуть к самым действенным мерам убеждения. В том числе к использованию углеводородного экспорта как оружия в санкционной войне, развязанной Западом против России. Источник - fondsk.ru

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