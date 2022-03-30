По самым орубленным подсчетам. Россия сформулировала газовый ультиматум ЕС, - "Къ"

08:24 01.04.2022 Российский президент Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов с "недружественными" странами за поставки российского газа на рубли с 1 апреля. Несогласным с новой схемой грозит прекращение поставок. Это не произойдет сразу, поскольку оплата по некоторым контрактам должна быть проведена во второй половине апреля, а по большей части соглашений - в мае. Германия уже заявила, что ЕС продолжит платить в евро, и назвала действия РФ "шантажом".



Россия объяснила Европе механизм оплаты газа в рублях, но та пока не хочет на него соглашаться



Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российского трубопроводного газа в "недружественные" страны, если они откажутся оплачивать их в рублях. Речь идет о плате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельские поставки начинаются во второй половине апреля, по другим - в мае, поясняет источник, знакомый с ситуацией.



Согласно новым правилам, банком-агентом для совершения расчетов за газ выступает Газпромбанк, где иностранные покупатели "Газпрома" должны будут открыть рублевые и валютные счета. Далее Газпромбанк продает валюту на Московской бирже и покупает там рубли, а затем перечисляет их на счет "Газпрома". Именно в этот момент поставка газа будет считаться оплаченной. Таким образом, формально ЦБ, с которым США и ЕС запретили любое взаимодействие, из этой схемы исключается. А для Газпромбанка снижаются риски оказаться под ударом очередного пакета санкций.



Оплата газа будет признаваться только при условии перечисления платежа именно в рублях, валютные платежи признаваться не будут. Но есть исключение - контрагент может получить освобождение от новых правил расчетов по решению правительственной комиссии по контролю за инвестициями.



Условия выдачи таких исключений будут утверждены в десятидневный срок.



Если клиенты "Газпрома" откажутся от этой схемы расчета, РФ будет расценивать это как неисполнение обязательств и прекратит поставки. "Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены",- сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 31 марта.



Как и кому Владимир Путин все разъяснил про газ в обмен на рубли

На российский трубопроводный газ приходится около 40% от общего потребления газа в ЕС, в 2021 году "Газпром" поставил в ЕС около 145 млрд кубометров газа. Еще около 10 млрд кубометров поставил НОВАТЭК, однако СПГ исключен из этого регулирования. Оно также не касается стран, которые не ввели санкции против России - Турции, Сербии, Грузии и стран ЕАЭС.



Пока неясно, будут ли все страны ЕС единогласно саботировать новую схему расчетов.



По мнению Берлина - крупнейшего покупателя российского газа в Европе - требование РФ представляет собой "политический шантаж".



Канцлер ФРГ Олаф Шольц 31 марта подтвердил отказ Германии платить в рублях, напомнив, что контракты на закупку российского газа предусматривают оплату в евро или долларах и "это так и останется".



ЕС вынуждают рассчитываться за импортируемое сырье в российской валюте

Ранее страны G7, куда помимо Германии входят Италия, Канада, Франция, США, Великобритания и Япония, призвали компании, базирующиеся в этих странах, не соглашаться на требования РФ. Схожей позиции страны ЕС призвала придерживаться и Еврокомиссия. Но за газ платят не страны ЕС, а конкретные компании. Глава австрийской OMV Альфред Штерн заявил 31 марта, что контракт с "Газпромом" заключен в евро и "пока не видит оснований платить иначе". Но при этом отказ от закупки российского газа для Австрии в настоящее время невозможен, "если мы не готовы смириться с огромными последствиями", продолжил он.



С другой стороны, премьер Италии Марио Драги 31 марта заявил, что вынес заключение из телефонного разговора с Владимиром Путиным 30 марта, согласно которому можно продолжить платежи в евро, "а конвертирование в рубли - это внутреннее дело РФ" (цитата по ТАСС). Возможно, такой подход даст возможность каждой стороне сохранить лицо: компании ЕС будут утверждать, что платят в евро, а "Газпром" - что получает платежи в рублях.



"Есть подмена понятия: оплата не в рублях, а в евро с последующей конвертацией",- говорит главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин.



Он обращает внимание, что указ предполагает переход на специфический способ оплаты рублями - через конкретный банк. "Один уполномоченный банк выбран, судя по всему, для того, чтобы было легче контролировать исполнение указа. Однако следует учитывать, что многие потенциальные контрагенты опасаются работать с российскими компаниями: в последнее время введено много санкций и разбираться в нюансах многих из них компании просто не успевают или не хотят",- отмечает господин Надоршин.



Европа готовится остаться без российского газа

Продажа газа за рубли - это контрсанкции, которые призваны сформировать дополнительный спрос на рубли у иностранных партнеров, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Если бы все партнеры согласились покупать газ за рубли, то курс рубля мог бы быть более крепким, чем до 24 февраля, и крепче уровня прошлого года, то есть 70–75 руб. за доллар. Но поскольку это вряд ли произойдет, будут определенные перебои: часть стран может отказаться от покупок газа за рубли, часть стран может согласиться на такие закупки, но в меньших объемах.



Именно поэтому влияние этой схемы на валютный рынок будет эпизодическим, фрагментарным, считает эксперт: "В отдельные периоды будет укрепление на 5–7%, в отдельные периоды ослабление, но фундаментально курс рубля будет находиться в районе 90–95 руб.". В то же время Андрей Бархота подчеркивает, что если мы увидим сильное падение закупок газа, то рубль будет находиться под давлением, "потому что все поймут, что новый механизм нежизнеспособен".



Татьяна Дятел, Ольга Шерункова Источник - kommersant.ru

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