В Узбекистане госорганам запретят покупать автомобили, мебель и оргтехнику до конца года

09:07 01.04.2022

31 марта под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса.



Фото: Пресс-служба президента

В ходе совещания главы государства поручил продолжить действенные меры по поддержанию макроэкономической стабильности. В этих целях потребуется сокращения расходов регионов и отраслей на 10 трлн сумов.



Исходя из этого президент категорически запретил всем хокимиятам, министерствам и ведомствам до конца года:



начинать строительство без конкретного источника финансирования;

осуществлять дополнительные расходы, такие как ремонт здания, покупка автомобилей, мебели и офисной техники.

Генеральной прокуратуре поручено установить соответствующий контроль за недопущением этих расходов в бюджетных организациях и еженедельно информировать президента.



Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что "это не означает, что средства будут изъяты".



"Все сэкономленные средства будут направлены на программу развития регионов и отраслей," – сказал он.



В ходе совещания особое внимание на совещании уделено вопросам обеспечения занятости населения.



"Этот вопрос необходимо рассматривать не только как экономический показатель, но и с точки зрения социальной защиты нашего народа", – сказал президент.



Проанализированы показатели создания рабочих мест по областям и районам, указаны допущенные недостатки. На сегодняшний день 67 видов деятельности отнесены к формам самозанятости. Отмечалось, что количество таких профессий будет увеличено до 20, что позволит обеспечить работой дополнительно 150 тысяч человек.



Правительству поручено расширить масштаб социальной поддержки нуждающегося в помощи населения.