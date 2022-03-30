 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане госорганам запретят покупать автомобили, мебель и оргтехнику до конца года
09:07 01.04.2022

31 марта под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса.

Фото: Пресс-служба президента
В ходе совещания главы государства поручил продолжить действенные меры по поддержанию макроэкономической стабильности. В этих целях потребуется сокращения расходов регионов и отраслей на 10 трлн сумов.

Исходя из этого президент категорически запретил всем хокимиятам, министерствам и ведомствам до конца года:

начинать строительство без конкретного источника финансирования;
осуществлять дополнительные расходы, такие как ремонт здания, покупка автомобилей, мебели и офисной техники.
Генеральной прокуратуре поручено установить соответствующий контроль за недопущением этих расходов в бюджетных организациях и еженедельно информировать президента.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что "это не означает, что средства будут изъяты".

"Все сэкономленные средства будут направлены на программу развития регионов и отраслей," – сказал он.

В ходе совещания особое внимание на совещании уделено вопросам обеспечения занятости населения.

"Этот вопрос необходимо рассматривать не только как экономический показатель, но и с точки зрения социальной защиты нашего народа", – сказал президент.

Проанализированы показатели создания рабочих мест по областям и районам, указаны допущенные недостатки. На сегодняшний день 67 видов деятельности отнесены к формам самозанятости. Отмечалось, что количество таких профессий будет увеличено до 20, что позволит обеспечить работой дополнительно 150 тысяч человек.

Правительству поручено расширить масштаб социальной поддержки нуждающегося в помощи населения.

Источник - kun.uz
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