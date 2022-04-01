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"Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях", - Э.Рахмон (речь)
11:16 01.04.2022

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю наступления священного месяца Рамазан

1 апреля 2022 года

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю всех вас по случаю священного месяца Рамазан, который наступит завтра, и желаю каждому дому и семейству в нашей стране изобилия, благополучия, мира и спокойствия.

Месяц Рамазан наставляет человека на терпимость, удовлетворение, воздержание, милосердие, благодеяние и укрепляет его веру и волю, очищает внутренний и внешний мир.

В этот благословенный месяц, наряду с соблюдением религиозных предписаний, совершение благих деяний, в том числе благотворительность, поддержка и забота о сиротах, инвалидах, бедных и нуждающихся людях, являются достойными и гуманными качествами каждого богобоязненного мусульманина.

Уверен, что не только предприниматели и бизнесмены, но и каждый доброй и щедрой души человек в этот священный месяц своими добрыми поступками будет подавать пример другим, тем самым будет вознагражден Богом.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть еще один важный вопрос.

В этом году месяц Рамазан пришелся на период начала весенних посевных работ.

Это означает, что мы должны эффективно использовать каждый благоприятный весенний день, расширять сев культур и другие сельскохозяйственные работы.

В нынешних условиях все земледельцы и каждая семья должны придавать первостепенное значение рациональному и эффективному использованию земель, в том числе на приусадебных участках и президентских землях, налаживанию повторного сева на поливных землях, что в последние годы обеспечивает изобилие на потребительских рынках.

Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции мы имеем все необходимое – воду и земли, опыт, истинных земледельцев и трудолюбивый народ.

Важно правильно и рационально использовать эти возможности, чтобы ни одна пядь земли не оставалась незанятой и использовалась для получения высоких урожаев.

Напомню, что это требование времени и веление дня.

Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день с тем, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая, всегда помнить о том, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года. В пользе этого народ убедился за последние годы, особенно за два последних года распространения инфекционного заболевания - коронавируса.

Мы уже сегодня должны думать о том, что необходимо принять все меры для того, чтобы наши дети и члены наших семей, да и вообще все жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него, особенно в предстоящий осенне-зимний период.

В месяц Рамазан, а также и в другие месяцы, мы должны добросовестно и сплоченно трудиться. Во имя благополучия наших детей, членов семей, каждого семейства страны и защиты продовольственной безопасности производить как можно больше продукции, создавать рабочие места для соотечественников, продолжать работы по благоустройству и созиданию, добиваться поставленных целей.

В последнее время мировое сообщество, помимо проблем, связанных с изменением климата, его негативными последствиями, инфекционным заболеванием КОВИД-19, нехваткой продовольствия и ростом цен, озабочено еще нестабильной ситуацией в некоторых регионах и странах планеты.

Сложившаяся ситуация оказывает серьезное влияние на экономическую и социальную ситуацию практически во всех государствах мира, в том числе и в нашем Таджикистане.

Согласно анализу, человечество сегодня находится в самом чувствительном и сложном периоде своей более чем вековой истории.

По мнению экспертов, последствия этого чрезвычайно чувствительного периода кризиса непредсказуемы и долгосрочны.

Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности.

В таких условиях нам как никогда необходимо быть сплоченными, поддерживать друг друга в трудную минуту, не впадать в панику, быть бережливыми, бдительными, отстаивать гуманные и объединяющие ценности нашей национальной культуры и религии в интересах спокойствия общества и стабильности дорогого Отечества, целенаправленно использовать их.

В условиях, когда политическая, военная, экономическая и социальная обстановка в мире крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная, серьезно ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе отдельных стран и устройстве их государственности, что побуждает каждого из нас быть сплоченными и обеспечивать безопасность государства и общества.

Мы обязаны всегда быть готовыми к защите бесценного дара нашей жизни – Государственной независимости и ее достижений – мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства.

Правительство страны принимает все необходимые меры для защиты экономики и населения страны от последствий сложившейся ситуации, используя все имеющиеся ресурсы и возможности.

Обращаясь к дорогим соотечественникам, хочу напомнить еще об одном важном моменте, что в процессе совершения религиозных обрядов мы также должны обращать внимание на этикет посещения мечети.

Мечеть является местом богослужения и духовного очищения мусульман.

В суре Пятница Священного Корана о правилах посещения мечети Бог утверждает: "Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха".

Из этого следует, что после молитвы мусульмане для обеспечения пропитания членов своих семей должны неустанно трудиться.

Другой важный момент - это воздержание от показухи, расточительства, демонстрации богато накрытых дастарханов при организации любых мероприятий, особенно в священный месяц Рамазан.

Пятнадцать лет назад мы приняли первый закон, регулирующий национальные традиции, обычаи и обряды.

Процесс реализации национального закона и его результаты доказали, что наша инициатива правильная, своевременная и отвечает интересам народа.

Потому что благодаря этому закону наши религиозные и национальные обряды и традиции освободились от экстремистских и суеверных элементов, значительно улучшилось качество жизни населения.

Наши дорогие соотечественники должны действовать в соответствии с общей обстановкой, которая становится все более сложной и трудной, никогда не допускать суеверий и расточительства, особенно в отношении хлеба.

Мы не должны забывать тяготы и страдания, которые перенес наш народ в годы навязанной гражданской войны из-за нехватки хлеба.

В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать себя, производить как можно больше продукции и запасаться необходимыми продуктами питания на два года.

Уверен, что священный месяц Рамазан для гордо настроенного и трудолюбивого народа нашей независимой страны станет периодом духовного и нравственного совершенствования, периодом активной созидательной деятельности во имя продвижения государства, благоустройства Родины, благополучия в каждом доме, большего укрепления мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства на древней таджикской земле.

Еще раз поздравляю весь славный народ Таджикистана с наступлением священного месяца Рамазан и желаю каждому из наших сограждан доброго здоровья, изобилия в домах и крепкой веры.

С наступлением священного месяца Рамазан, дорогие соотечественники!

1 апр. 2022

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648800960


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