|"Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях", - Э.Рахмон (речь)
11:16 01.04.2022
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю наступления священного месяца Рамазан
1 апреля 2022 года
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю всех вас по случаю священного месяца Рамазан, который наступит завтра, и желаю каждому дому и семейству в нашей стране изобилия, благополучия, мира и спокойствия.
Месяц Рамазан наставляет человека на терпимость, удовлетворение, воздержание, милосердие, благодеяние и укрепляет его веру и волю, очищает внутренний и внешний мир.
В этот благословенный месяц, наряду с соблюдением религиозных предписаний, совершение благих деяний, в том числе благотворительность, поддержка и забота о сиротах, инвалидах, бедных и нуждающихся людях, являются достойными и гуманными качествами каждого богобоязненного мусульманина.
Уверен, что не только предприниматели и бизнесмены, но и каждый доброй и щедрой души человек в этот священный месяц своими добрыми поступками будет подавать пример другим, тем самым будет вознагражден Богом.
Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть еще один важный вопрос.
В этом году месяц Рамазан пришелся на период начала весенних посевных работ.
Это означает, что мы должны эффективно использовать каждый благоприятный весенний день, расширять сев культур и другие сельскохозяйственные работы.
В нынешних условиях все земледельцы и каждая семья должны придавать первостепенное значение рациональному и эффективному использованию земель, в том числе на приусадебных участках и президентских землях, налаживанию повторного сева на поливных землях, что в последние годы обеспечивает изобилие на потребительских рынках.
Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции мы имеем все необходимое – воду и земли, опыт, истинных земледельцев и трудолюбивый народ.
Важно правильно и рационально использовать эти возможности, чтобы ни одна пядь земли не оставалась незанятой и использовалась для получения высоких урожаев.
Напомню, что это требование времени и веление дня.
Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день с тем, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая, всегда помнить о том, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года. В пользе этого народ убедился за последние годы, особенно за два последних года распространения инфекционного заболевания - коронавируса.
Мы уже сегодня должны думать о том, что необходимо принять все меры для того, чтобы наши дети и члены наших семей, да и вообще все жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него, особенно в предстоящий осенне-зимний период.
В месяц Рамазан, а также и в другие месяцы, мы должны добросовестно и сплоченно трудиться. Во имя благополучия наших детей, членов семей, каждого семейства страны и защиты продовольственной безопасности производить как можно больше продукции, создавать рабочие места для соотечественников, продолжать работы по благоустройству и созиданию, добиваться поставленных целей.
В последнее время мировое сообщество, помимо проблем, связанных с изменением климата, его негативными последствиями, инфекционным заболеванием КОВИД-19, нехваткой продовольствия и ростом цен, озабочено еще нестабильной ситуацией в некоторых регионах и странах планеты.
Сложившаяся ситуация оказывает серьезное влияние на экономическую и социальную ситуацию практически во всех государствах мира, в том числе и в нашем Таджикистане.
Согласно анализу, человечество сегодня находится в самом чувствительном и сложном периоде своей более чем вековой истории.
По мнению экспертов, последствия этого чрезвычайно чувствительного периода кризиса непредсказуемы и долгосрочны.
Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности.
В таких условиях нам как никогда необходимо быть сплоченными, поддерживать друг друга в трудную минуту, не впадать в панику, быть бережливыми, бдительными, отстаивать гуманные и объединяющие ценности нашей национальной культуры и религии в интересах спокойствия общества и стабильности дорогого Отечества, целенаправленно использовать их.
В условиях, когда политическая, военная, экономическая и социальная обстановка в мире крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная, серьезно ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе отдельных стран и устройстве их государственности, что побуждает каждого из нас быть сплоченными и обеспечивать безопасность государства и общества.
Мы обязаны всегда быть готовыми к защите бесценного дара нашей жизни – Государственной независимости и ее достижений – мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства.
Правительство страны принимает все необходимые меры для защиты экономики и населения страны от последствий сложившейся ситуации, используя все имеющиеся ресурсы и возможности.
Обращаясь к дорогим соотечественникам, хочу напомнить еще об одном важном моменте, что в процессе совершения религиозных обрядов мы также должны обращать внимание на этикет посещения мечети.
Мечеть является местом богослужения и духовного очищения мусульман.
В суре Пятница Священного Корана о правилах посещения мечети Бог утверждает: "Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха".
Из этого следует, что после молитвы мусульмане для обеспечения пропитания членов своих семей должны неустанно трудиться.
Другой важный момент - это воздержание от показухи, расточительства, демонстрации богато накрытых дастарханов при организации любых мероприятий, особенно в священный месяц Рамазан.
Пятнадцать лет назад мы приняли первый закон, регулирующий национальные традиции, обычаи и обряды.
Процесс реализации национального закона и его результаты доказали, что наша инициатива правильная, своевременная и отвечает интересам народа.
Потому что благодаря этому закону наши религиозные и национальные обряды и традиции освободились от экстремистских и суеверных элементов, значительно улучшилось качество жизни населения.
Наши дорогие соотечественники должны действовать в соответствии с общей обстановкой, которая становится все более сложной и трудной, никогда не допускать суеверий и расточительства, особенно в отношении хлеба.
Мы не должны забывать тяготы и страдания, которые перенес наш народ в годы навязанной гражданской войны из-за нехватки хлеба.
В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать себя, производить как можно больше продукции и запасаться необходимыми продуктами питания на два года.
Уверен, что священный месяц Рамазан для гордо настроенного и трудолюбивого народа нашей независимой страны станет периодом духовного и нравственного совершенствования, периодом активной созидательной деятельности во имя продвижения государства, благоустройства Родины, благополучия в каждом доме, большего укрепления мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства на древней таджикской земле.
Еще раз поздравляю весь славный народ Таджикистана с наступлением священного месяца Рамазан и желаю каждому из наших сограждан доброго здоровья, изобилия в домах и крепкой веры.
С наступлением священного месяца Рамазан, дорогие соотечественники!
1 апр. 2022