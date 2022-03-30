"Майдан" в Шри-Ланке: протестующие едва не взяли штурмом дворец президента Раджапаксы

11:41 01.04.2022

Накануне в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо был введен комендантский час. Полиция арестовала десятки человек, участвовавших в нападении на частную резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы. Профессиональный военный, Раджапакса стал главой государства в 2019 году. Но сейчас именно его население страны винит в стремительно ухудшившемся уровне жизни населения.



Власти страны утверждают, что протестующие являются экстремистами и пытаются хаотизировать ситуацию в стране. Но ведь в Шри-Ланке и так дела обстоят не очень: из-за перебоев с поставками энергоресурсов свет в Коломбо отключали на 13 часов. в сутки Даже больницы были вынуждены прекращать медицинские операции. Рост цен на продукты заставил многих ланкийцев устраиваться на работы по совместительству, чтобы хоть как то справляться с инфляцией.



Не удивительно, что жители острова решили высказать свое недовольство президенту страны, но к его резиденции они направились, вооружившись арматурой, палками и ножами. Сотни протестующих собрались у резиденции Раджапаксы и вступили в столкновения с пытающимися их оттеснить полицейскими. На видео из Коломбо – горящие полицейские автомобили, избитые участники демонстрации…



В основном в протестах участвует молодежь – безработная и ни на что не надеющаяся. Для них Готабая Раджапакса – диктатор, который думает только о своем благополучии. Но почва для претензий к главе государства действительно есть: многие аналитики считают, что во время пандемии COVID-19 Раджапакса повел себя не очень грамотно. Пандемия опустошила государственную казну, а закрытие границ перекрыло для Коломбо доходы от туризма, которые ранее составляли значительную часть поступлений в национальный бюджет. В итоге валютные резервы Шри-Ланки сократились на 70%, а инфляция за год составила 55%.



Как утверждают сами ланкийцы, им стало почти не на что жить: 1 доллар стоит 300 рупий, покупки бытовой техники и автомобилей прекратились, так как все это подорожало в два – три раза. Но самое ужасное – перебои с поставками энергоресурсов, будь то бензин, газ или электричество. На заправочных станциях в стране – километровые очереди, поскольку ланкийцы пытаются запастись бензином и керосином, не дожидаясь очередного повышения цен. Как следствие – рост на 20% количества обращений в медицинские учреждения с ожогами от горючих веществ. Чтобы избежать драк и потасовок, автозаправочные станции на острове теперь охраняют военные.



По состоянию на утро 1 апреля 2022 года в Коломбо по-прежнему неспокойно. В то же время, у бывшего силовика Раджапаксы, в отличие от его украинского коллеги Виктора Януковича в 2014 году, похоже, есть и дух, и силы для того, чтобы сохранить власть. Пока военные и полиция сохраняют верность власти, президенту особо не о чем беспокоиться. А протесты… В Шри-Ланке привыкли не церемониться с протестующими, и Раджапаксе, который в свое время командовал усмирением тамильских повстанцев, это хорошо известно. Поэтому на данный момент эксперты оценивают "Майдан" больше как попытку, чем как события, которые могут неизбежно привести к смене власти на острове.