 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
В Бишкеке сразу 3 инвестора хотят построить мусоросжигающий завод
12:22 01.04.2022

1 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Инвесторы хотят построить мусоросжигающий завод на месте городской свалки. Об этом сообщил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров на заседании в мэрии.

Отметим, в муниципалитете обсуждают ситуацию вокруг 22 миллионов евро, выделенных ранее на строительство мусороперерабатывающего завода и их использования.

Градоначальник Эмилбек Абдыкадыров отметил, что с начала прихода на должность пытается решить вопросы смога и санитарного полигона.

"Встретился с тремя инвесторами. Один из них хочет построить мусоросжигающий завод. Для строительства потребуется около 100-150 миллионов евро. Уже почти готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Сейчас он обсуждается. Как будет готов, мы его представим кабмину, если одобрят, начнем строительство. Если дадут одобрение, решится вопрос утилизации отхода. Компания обещает построить за полтора года. Предприятие не выделяет вредных веществ при сжигании. Также сказали, что для строительства завода сами найдут средства", - сказал Эмилбек Абдыкадыров.

Мэр города отметил, что мусоросжигающий завод будет занимать площадь около семи гектаров.

"Расходы на строительство завода инвесторы говорят, что покроют сами. Они лишь просят помочь им продать по рыночным ценам электроэнергию, которые они произведут. А также оплатить услуги захоренения твердых отходов", - сказал Эмилбек Абдыкадыров.

Отметим, в 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке". Он подразумевал строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода. В рамках проекта Бишкеку выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег - кредит, который страна будет возвращать с процентами.

Источник - 24.kg
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