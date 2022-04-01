Почему Казминсобес Шапкенов завидует инвалидам, - Сапа Мекебаев

12:34 01.04.2022

Почему министр Шапкенов завидует инвалидам



САПА МЕКЕБАЕВ

Пятница, 01 Апр 2022,



Зарплаты чиновников адекватны положению в стране, но не их поведение

По словам министра труда и социальной защиты населения Серика ШАПКЕНОВА, ни один его коллега-министр, ни один аким и ни один депутат еще не пожаловались на ухудшение материального и морально-нравственного состояния в связи с введением моратория на повышение их должностных окладов. Более того, если верить этому же министру, все они единодушно считают, что "существующие размеры зарплат адекватны" как текущей ситуации в стране, так и их собственным притязаниям.



Разумеется, министр труда сильно преувеличивает степень довольства чиновников и депутатов. Например, инфляцию же никто не отменял, а "у них отдельно удешевленных продуктов нет", - нехотя признает он. Вот представьте: ценники на еду и товары в сторону повышения меняются чуть ли не ежедневно, а у самого Серика Шапкенова как был всего лишь один миллион тенге на руки в месяц, так и остается. Что ж, некоторые государственные старослужащие, видимо, еще помнят спецпайки "отдельно удешевленных продуктов", какие в советские времена полагались слугам народа. Только вот сейчас по дороге в "новый Казахстан" и оголодать можно. Хорошо еще, что у многих наших чиновников есть талантливые дети и супруги, самостоятельно процветающие в бизнесе.



На фоне униженных нуждой государевых слуг как-то вызывающе благополучно выглядят получатели различных социальных пособий. Особенно инвалиды с их 35-65 тысячами тенге каждый месяц. Они, кстати, несколько раз нагло митинговали возле здания минтруда, специально выбирая такое время, когда Шапкенов никак не мог с ними поговорить, поскольку проводил очень важные совещания или уезжал по неотложным государственным делам. А когда в кулуарах парламента журналисты поинтересовались, смог бы он прожить в Казахстане целый месяц на 35 тысяч тенге, министр даже не растерялся и попросил не сравнивать пособия и зарплаты. И выдал тоном все знающего и понимающего человека, что "у пособий есть и свои преимущества", поскольку "зарплаты повышаются нерегулярно, а пособия обязательно индексируются каждый год".



Министру с миллионным жалованием публично завидовать получателям пособий – это что-то новое в практике правительства, обуреваемого жаждой реформ. Напомним, как утверждает сам Шапкенов, нынешние зарплаты чиновников полностью адекватны положению в стране. Когда таким же станет их поведение?



... 1 апреля пришло сообщение, что по сравнению с декабрем прошлого года цена на бензин в Казахстане снизилась на 0,3 процента, а на дизельное топливо – и вовсе на 1,7 процента. Разные малоимущие, безработные и особенно инвалиды теперь будут жировать.



На зависть всем министрам и особенно Шапкенову.



Берегите себя!