 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.04.2022
14:58  Казахстан не считает Крым российским, - 1-й замрук администрации К.Токаева
14:23  В Кыргызском Парламенте новый депутат - экс-таможенник Абдыбахаб Боронбаев
13:55  Полубот Нуртай: Большинство тех, кто пишет негатив про акима Кызылординской области – боты
13:39  Таджикистан и Узбекистан тесней свяжут три новых автобусных маршрута
13:27  Ближневосточные друзья США предали нас, - Дуг Бэндоу
13:25  Темно и холодно: дизельного топлива в Европе осталось на считаные дни
13:17  Актюбинск стал Атлантидой. Потоп! (видео)

13:15  National Interest (США): неуравновешенная политика Байдена чрезвычайно опасна
13:03  В США одобрили операции по смене пола несовершеннолетним, объявившим себя трансгендерами, - Fox News
12:34  Почему Казминсобес Шапкенов завидует инвалидам, - Сапа Мекебаев
12:22  В Бишкеке сразу 3 инвестора хотят построить мусоросжигающий завод
12:06  Раскрылись планы Путина после спецоперации: Россия сильно расширится, - М.Ростовский
11:41  "Майдан" в Шри-Ланке: протестующие едва не взяли штурмом дворец президента Раджапаксы
11:16  "Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях", - Э.Рахмон (речь)
10:06  Алматинскую область разделят на 3 части - Жетысу, Жалаир и Алматинскую
09:07  В Узбекистане госорганам запретят покупать автомобили, мебель и оргтехнику до конца года
08:54  Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи. И как это повлияет на цену черного золота
08:48  Что дала целина Казахстану и казахам, - Адил Урманов
08:33  Украина пожинает плоды дискриминации русских. Пора задуматься и Казахстану, - политзаключенный Ермек Тайчибеков
08:24  По самым орубленным подсчетам. Россия сформулировала газовый ультиматум ЕС, - "Къ"
08:12  Принуждение к рублю, или Точка бифуркации в отношениях Запада и России пройдена, - В.Михеев
07:13  Ташкент предлагает "разработать механизм международного признания временного правительства Афганистана"
00:38  ОПЕК и Вашингтон могут обрушить рекордные цены на нефть, - "МК"
00:04  Москва зажгла красный свет для НАТО в Центральной Азии, - В.Скосырев
00:00  Об исторических комплексах казахской нацпатинтеллигенции, - Д.Ашимбаев
Четверг, 31.03.2022
21:23  Трясут за аконит. За не вполне адекватного Кырминздрава Бейшеналиева взялась Прокуратура
21:15  В Воронеже скончался Анатолий Лемещенко - экс-глава Таможни Кыргызстана в 90-х
20:31  Опер-дива Нетребко передумала любить Путина и теперь "осуждает" Россию
20:30  Как советские ракетчики защищали египетское небо. Вспоминает Давлатали Давлатзода
20:24  Бездоходный юань. Банки снижают ставки по депозитам в китайской валюте, - "Къ"
19:59  Талибы готовят карательную акцию в Северном Афганистане, - А.Серенко
17:09  Медикам в Узбекистане разрешили носить на работе хиджаб и другие культовые одеяния
17:03  В Кыргызстане стартовали военные учения - впервые с ударными беспилотниками (видео)
16:32  Спите спокойно... Полудикий "активист" Торохан Жунусбеков теперь глава Бишкекских городских кладбищ
16:24  О чем договорились в Ташкенте оборонные ведомства Узбекистана и Турции?
15:37  БиоЛабораторная Смерть американской выделки, - О.Фаличев
13:16  Ушли в Азов командовавшие укр-обороной Мариуполя - майор Прокопенко и подполковник Баранюк?
12:33  Куда подевалась британская мягкая сила? Джонсон провально съездил к саудитам, - В.Прохватилов
12:31  Санкционная война – время выставить иностранный капитал за дверь, - В.Катасонов
11:18  Лавров признал, что еще "в прошлом месяце" аккредитовал первого талибского дипломата в Москве
11:02  Новый аким Талдыкоргана Масабаев виртуозно лазает по деревьям... Наш человек! (видео)
10:12  The Telegraph: что будет, если Европе отключат российский газ?
10:07  Китай отходит от рыночной экономики. К чему это приведет? - Джордж Магнус
09:37  Зерновой Казолигарх Нурлан Тлеубаев разворовал свой же "Delta Bank". Следствие утверждает
09:33  Погасит ли фонд Казахстан халкына" кредиты нуждающимся. Кукиш от Жамишева
09:00  Украина как полигон. Америка и НАТО уже воюют с Россией, - В.Овчинский
07:25  Понаехали там. Справится ли Европа с новой, крупнейшей волной иммиграции, - "Къ"
06:10  Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Туркестане неприемлемо
01:20  Россия может эффективно газом отбоксировать Европу, - М.Делягин
01:13  Незабаненный "Талибан". Афганистан обустраивают его соседи, - С.Строкань
00:55  Арабские нефте-шейхи терпеливо выжидают: чья возьмет? - Р.Абдуллин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Почему Казминсобес Шапкенов завидует инвалидам, - Сапа Мекебаев
12:34 01.04.2022

Почему министр Шапкенов завидует инвалидам

САПА МЕКЕБАЕВ
Пятница, 01 Апр 2022,

Зарплаты чиновников адекватны положению в стране, но не их поведение
По словам министра труда и социальной защиты населения Серика ШАПКЕНОВА, ни один его коллега-министр, ни один аким и ни один депутат еще не пожаловались на ухудшение материального и морально-нравственного состояния в связи с введением моратория на повышение их должностных окладов. Более того, если верить этому же министру, все они единодушно считают, что "существующие размеры зарплат адекватны" как текущей ситуации в стране, так и их собственным притязаниям.

Разумеется, министр труда сильно преувеличивает степень довольства чиновников и депутатов. Например, инфляцию же никто не отменял, а "у них отдельно удешевленных продуктов нет", - нехотя признает он. Вот представьте: ценники на еду и товары в сторону повышения меняются чуть ли не ежедневно, а у самого Серика Шапкенова как был всего лишь один миллион тенге на руки в месяц, так и остается. Что ж, некоторые государственные старослужащие, видимо, еще помнят спецпайки "отдельно удешевленных продуктов", какие в советские времена полагались слугам народа. Только вот сейчас по дороге в "новый Казахстан" и оголодать можно. Хорошо еще, что у многих наших чиновников есть талантливые дети и супруги, самостоятельно процветающие в бизнесе.

На фоне униженных нуждой государевых слуг как-то вызывающе благополучно выглядят получатели различных социальных пособий. Особенно инвалиды с их 35-65 тысячами тенге каждый месяц. Они, кстати, несколько раз нагло митинговали возле здания минтруда, специально выбирая такое время, когда Шапкенов никак не мог с ними поговорить, поскольку проводил очень важные совещания или уезжал по неотложным государственным делам. А когда в кулуарах парламента журналисты поинтересовались, смог бы он прожить в Казахстане целый месяц на 35 тысяч тенге, министр даже не растерялся и попросил не сравнивать пособия и зарплаты. И выдал тоном все знающего и понимающего человека, что "у пособий есть и свои преимущества", поскольку "зарплаты повышаются нерегулярно, а пособия обязательно индексируются каждый год".

Министру с миллионным жалованием публично завидовать получателям пособий – это что-то новое в практике правительства, обуреваемого жаждой реформ. Напомним, как утверждает сам Шапкенов, нынешние зарплаты чиновников полностью адекватны положению в стране. Когда таким же станет их поведение?

... 1 апреля пришло сообщение, что по сравнению с декабрем прошлого года цена на бензин в Казахстане снизилась на 0,3 процента, а на дизельное топливо – и вовсе на 1,7 процента. Разные малоимущие, безработные и особенно инвалиды теперь будут жировать.

На зависть всем министрам и особенно Шапкенову.

Берегите себя!

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648805640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день
- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам
- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год
- ​Библиотека на современном этапе
- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество
- Кадровые назначения
- Табачные пертурбации
- Поучимся у Тайваня!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  