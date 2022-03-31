В США одобрили операции по смене пола несовершеннолетним, объявившим себя трансгендерами, - Fox News

13:03 01.04.2022

Fox News (США): администрация Байдена одобрила операции по смене пола трансгендерной молодежи, "хирургические операции на груди" и гормональную терапию



Белый дом поддержал проведение операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних трансгендеров, сообщает Fox News. Так в США надеются улучшить общее качество жизни трансгендерной молодежи. Но не все штаты с этим согласны, за что уже были раскритикованы Байденом.



Администрация президента Байдена опубликовала серию документов в поддержку проведения операций по смене пола и гормонального лечения несовершеннолетних.



Управление по делам народонаселения Министерства здравоохранения и социальных служб опубликовало в четверг документ под названием "Гендерно-подтверждающая медицинская помощь и молодежь" (Gender Affirming Care and Young People). В тот же день Национальная сеть по борьбе с детским травматическим стрессом (NCTSN) при Управлении по профилактике и лечению профилактики наркотической зависимости и психических расстройств (еще одно ведомство Министерства здравоохранения и социального обеспечения/HHS) опубликовала параллельный документ под названием "Гендерно-подтверждающая медицинская помощь - это помощь с учетом перенесенных травматических стрессов" (Gender-Affirming Care Is Trauma-Informed Care).



В документах HHS описано то, что министерство называет адекватными методами лечения для подростков-трансгендеров, в том числе: "Хирургия „верхней части туловища" - для создания формы груди, типичной для мужчин, или увеличения груди" и "Хирургия „нижней части туловища" - хирургические операции на гениталиях или репродуктивных органах, феминизация лица или другие процедуры".



"Было продемонстрировано, что медицинские и психосоциальные методы гендерно-подтверждающей помощи приводят к снижению частоты неблагоприятных последствий для психического здоровья, повышению самооценки и улучшению общего качества жизни трансгендерной молодежи и молодежи с разнообразной гендерной самоидентификацией", - говорится в пресс-релизе Управления по делам народонаселения.



Документ, изданный NCTSN, намного длиннее, чем краткое изложение, предоставленного Управлением по делам народонаселения, но в нем повторяются те же доводы и разъяснения для несовершеннолетних, получающих медицинскую помощь по изменению их гениталий.



"Для трансгендерных и небинарных детей и подростков гендерно-подтверждающая медицинская помощь на ранних этапах имеет решающее значение для общего состояния здоровья и благополучия, поскольку она позволяет ребенку или подростку сосредоточиться на переходном периоде в социальной сфере и может повысить их уверенность при выборе методов, предлагаемых системой здравоохранения, - говорится в пресс-релизе NCTSN. - Это может включать научно обоснованные методы вмешательства, такие как использование блокаторов полового созревания и гендерно-подтверждающих гормонов".



Авторы документа NCTSN стараются заверить общественность в том, что использование гендерно-подтверждающих методов медицинской помощи, таких как хирургические операции и гормонозаместительная терапия, не является жестоким обращением с детьми. Скорее всего, они делают это в ответ на недавно принятое в Техасе политическое решение, согласно которому такое лечение признано незаконным.



"Оказание гендерно-подтверждающей медицинской помощи не является ни жестоким обращением с детьми, ни противозаконной деятельностью. Система социального обеспечения и защиты детей в США, призванная "улучшать общее состояние здоровья и благополучия детей и семей нашей страны", не должна использоваться для отказа в оказании медицинской помощи или разделения семей, старающихся принимать оптимальные решения для благополучия своих детей. Научно обоснованные исследования, демонстрирующие негативные последствия оказания гендерно-подтверждающей медицинской помощи, отсутствуют", - говорится далее в документе NCTSN.



Белый дом выпустил видео, приуроченное к принятию новой политики, в котором президент Байден выступил по вопросу о детях-трансгендерах.



Обращаясь к родителям трансгендерных детей, Байден сказал, что "подтверждение гендерной идентичности вашего ребенка - один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для его защиты".



Байден также заявил, что его администрация будет бороться с законами, действующими в отдельных штатах, которые ограничивают участие спортсменов-трансгендеров в соревнованиях, после того, как пловчиха Университета Пенсильвании Лия Томас (Lia Thomas) оказалась в центре внимания всей страны на чемпионате Национальной студенческой спортивной ассоциации.



Такие законы, действующие в отдельных штатах, "попросту неправильны" и "отвратительны", заявил Байден, добавив, что его администрация "выступает за равенство трансгендеров в классе, на игровом поле, на работе, в наших вооруженных силах, в нашей жилищной системе и системе здравоохранения - везде".



Как сообщают, один из судей Техаса в начале этого месяца запретил штату проводить расследование в отношении родителей, которые обеспечивают своим трансгендерным детям медицинскую помощь, чтобы помочь им совершить трансгендерный переход.



Губернатор Грег Эбботт (Greg Abbott) назвал гендерно-подтверждающее лечение "жестоким обращением с детьми" и приказал Службам защиты детей штата Техас расследовать все зарегистрированные случаи. Как сообщают на видеоблоге "Хьюстон Паблик Медиа" (Houston Public Media), Генеральный прокурор Кен Пакстон (Ken Paxton) также опубликовал юридическое заключение, содержащее такой же вывод.



Отдавая распоряжение о временном судебном запрете, судья окружного суда Эми Кларк Мичэм (Amy Clark Meachum) заявила, что расследования являются превышением конституционных полномочий Эбботта, отметив, что до его приказа подобные случаи никогда не расследовались.



Автор: Тимоти Нероцци (Timothy Nerozzi)