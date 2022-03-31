Актюбинск стал Атлантидой. Потоп! (видео)

13:17 01.04.2022

Уразалин о наводнении в Актобе: Допустившие это будут наказаны



Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин осмотрел участки, которые были подтоплены 31 марта в результате схода снега со степи в районе Батыс-2, передает Zakon.kz.



Глава региона подверг резкой критике результаты работы акима города Актобе Асхата Шахарова.



Сколько раз во время объездов города вы докладывали, что ситуация под контролем, снег вывозится своевременно и каких-либо проблем, связанных с паводком, не возникнет. Несмотря на прогнозы о возможной ранней весне и уровне промерзания почвы, вы заверяли, что город готов к паводку. Что это? Кто будет нести ответственность? Принимайте все необходимые меры. Я вам обещаю, что все ответственные, допустившие это, будут наказаны.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин



Кроме того, было проведено совещание оперативного штаба по паводковой ситуации в области.



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Анастасия Стативкина

Актобе

Актюбинская область