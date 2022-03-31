Темно и холодно: дизельного топлива в Европе осталось на считаные дни

13:25 01.04.2022 Власти ЕС сами загнали себя в тупик антироссийскими санкциями, население протестует



Оксана Белкина



Из-за резкого роста цен на энергорерсурсы потребители по всей Европе экономят газ и не включают электричество в домах. На исходе и запасы дизельного топлива. По оценкам Bloomberg, дизельного топлива в ЕС осталось всего на 40 дней. Заместить поставки из России практически нечем. Как получилось, что Европа вогнала себя в топливный кризис и сможет ли она выйти из него, выясняли "Известия".



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Европейские экономики столкнулись с острой нехваткой дизельного топлива - ключевого для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тыс. баррелей в день Европа получала из России. На Россию приходится около половины импорта дизельного топлива в Европу, заявили на глобальном саммите FT Commodities Global Summit Рассел Харди и Турбьерн Тернквист, исполнительные директора Vitol и Gunvor.



По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по величине поставщика, в 2021 году приходилось лишь 12% импорта. По данным Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020 году Франция импортировала 25 млн т дизельного топлива, четверть из него - российское. Великобритания зависит на 18% от импорта дизтоплива из России. Германия - почти на 30%.



Теперь же Великобритания заявила, что к концу 2022 года поэтапно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов. Крупнейшая европейская экономика - Германия намерена сократить импорт российской нефти вдвое к июню, а поставки угля - к осени этого года. Вдобавок Европейский союз рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго против Москвы. А поскольку призывы ЕС к энергетическому эмбарго звучат все громче, европейские компании сами стремятся избегать российских энергоносителей.



Это усугубит и без того тяжелую ситуацию на европейском рынке дизтоплива, констатировал Турбьерн Тернквист.



Запасы на исходе



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По данным Международного энергетического агентства, на конец января в европейских странах было 247,4 млн баррелей дизельного топлива. Как отмечает Bloomberg, этого количества хватит на 40 дней. Последствия дефицита не заставили себя ждать. В большинстве стран ЕС дизель стал стоить дороже бензина. По данным Еврокомиссии, это произошло впервые за 15 лет. Так, в середине марта дизель стоил €2,312 за литр на заправке в Германии.



В Испании резкое подорожание дизеля вылилось в массовые протесты работников транспортной отрасли. Дальнобойщики блокировали дороги и требовали остановить стремительный рост цен на бензин и дизель. Только за месяц в Испании и во Франции топливо подорожало на 15%. В Великобритании цены на бензин достигли исторического максимума - более £1,67 ($2,2) за 1 л. В Германии водители коммерческого транспорта устроили автопробег в знак протеста против повышения цен на бензин и дизтопливо, которое бьет рекорды. По информации общегерманского автомобильного клуба ADAC, столь стремительный рост наблюдается впервые в немецкой истории. О том, что нужно сбавить обороты нефтегазовой антироссийской истерии, уже предупредил глава минэкономики Германии Роберт Хабек. По его словам, незамедлительный отказ от российских нефти и газа спровоцирует массовую безработицу и повышение уровня бедности.



Где бы взять



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По данным Евростата, до пандемии Великобритания обеспечивала импортом почти половину внутреннего спроса на средние дистилляты. И почти треть всех поставок приходилось на Россию. Сейчас стране придется найти альтернативные источники, чтобы получить порядка 100 тыс. баррелей дизеля в день (это объем загрузки одного танкера).



Проблема не только в количестве, но и в том, что запасы распределены неравномерно. Кого-то накроет раньше других. Например, Финляндии и Дании их хватит более чем на полгода, а Великобритании и Норвегии - едва на месяц.



Сейчас европейские нефтяные компании, как отмечает Bloomberg, пытаются найти объемы даже на Ближнем Востоке, в Азии и США. А трейдеры, встревоженные туманными перспективами, платят огромные премии, чтобы раскупить имеющиеся запасы. Скорость истощения этих запасов напрямую будет зависеть от того, насколько успешными окажутся попытки в замещении поставок.



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Однако альтернативных источников поставок дизельного топлива у стран Европы фактически нет. И, как прогнозируют аналитики, ситуация будет только ухудшаться.



"Как вариант, она может увеличить переработку нефти, однако тут тоже возникает проблема: черное золото из России фактически находится под запретом из-за санкций, наложенных на наши нефтяные компании. Расширить добычу собственной нефти Европа не сможет, даже если будут расконсервированы старые скважины - в них дебит слишком мал, поэтому овчинка выделки не стоит", - отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.



"Европейским нефтепереработчикам будет сложно увеличить выпуск средних дистиллятов, в том числе дизельного топлива и топочного мазута", - подтверждает Джон Купер, гендиректор Fuels Europe, подразделения Европейской ассоциации нефтепереработчиков. Поэтому, по его словам, "следует найти другие источники дизельного топлива, вероятно, по более высоким ценам".



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Европа действительно могла бы попробовать нарастить вывоз нефти из США, Африки и Ближнего Востока. Но, как предупреждает Леонид Хазанов, увеличение добычи может занять много времени, а танкеров может банально не хватить. При этом далеко не всякая нефть подойдет для европейских НПЗ, и к тому же расширение поставок в адрес Европы может вызвать топливный кризис в других регионах мира. Можно попробовать приобретать нефть в Венесуэле или Иране, тоже находящихся под санкциями, рискуя так же угодить под них. И опять-таки, пока там вырастет добыча, пока нефть доставят в европейские порты, цены могут взлететь до небес, рассуждает аналитик.



В такой ситуации, по его словам, выход остается один: продолжить закупать дизтопливо в России, проводя его по документам как продукцию из Турции, Азербайджана или откуда-то еще.



Несмотря на решение ряда компаний ввести "самосанкции", поток российских нефтепродуктов все равно продолжится, а не исключено, что останется на прежнем уровне, сообщили Reuters источники на европейском рынке. "Дизеля просто не хватает, мы не можем позволить не брать российское топливо. Российскую нефть не хотят, но если альтернативы нет, то возьмут ее". Источник - Известия

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