Ближневосточные друзья США предали нас, - Дуг Бэндоу

13:27 01.04.2022 The American Conservative (США): наши ближневосточные друзья нас предали



США пора заняться собой и ставить собственные интересы превыше всего, пишет The American Conservative. По мнению автора статьи, Вашингтон слишком много средств влил в страны Ближнего Востока, а взамен не получил ничего.



Дуг Бэндоу



Нам потребовался целый трагический конфликт в Европе, чтобы понять, что ближневосточные "друзья Америки" на самом деле нам не друзья. Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают. Даже палец о палец не ударят...



Дядя Сэм смахивает на подростка-ботаника, который влюбился в популярную девицу из группы поддержки. Она милостиво принимает его подарки, считая, что так и полагается. А ему – шиш на постном масле. Но он не сдается, – он же втемяшил себе в голову, что он ей действительно нравится. И так до тех пор, пока суровая реальность не охладит его пыл окончательно.



Увы, нечто подобное США переживают с Саудовской Аравией и ее соседями. Америка никогда не была их первой любовью (по-настоящему они любят лишь себя), но они благосклонно принимали американские ухаживания и готовность исполнять любой их каприз. Помощь и оружие – пожалуйста. Поддержка правящего режима – пожалуйста. Дипломатическое прикрытие – пожалуйста. Закрыть глаза на нарушения прав человека – пожалуйста. Поддержать воинствующих экстремистов – пожалуйста. А еще вы не будете обращать внимание на то, что мы противоречим интересам и задачам США.



Особенно показательно поведение этих стран с приходом к власти администрации Трампа. Президент и его помощники вели себя как одурманенный любовью жених, готовый пожертвовать всем, лишь бы удовлетворить самую возмутительную из прихотей своей возлюбленной. Мы отказались от ядерной сделки с Ираном. Помогли саудовцам и эмиратцам убивать йеменцев – самым буквальным образом. Поддержали повстанцев-исламистов, вплоть до местного филиала "Аль-Каиды"*, в борьбе с сирийским правительством. Попытались подчинить Тегеран его соседям. Обращались с палестинцами как к недочеловеками. Не обращали внимания на жестокость Эр-Рияда и его сумасбродные замашки. Наконец, обласкали правительства Персидского залива и других стран за улучшение отношений с Израилем.



Так что еще Вашингтон должен был сделать, чтобы продемонстрировать свою вечную любовь?



Но когда администрация Байдена обратилась за помощью на фоне российско-украинского конфликта, эти страны заявили, что они заняты – причем, настолько, что даже не ответили на его телефонные звонки, опять же буквально. Они так долго получали от Америки все, что хотели, что привыкли воспринимать ее как должное. Как заметил Танассис Камбанис (Thanassis Cambanis) из аналитического центра Century Foundation: "Ясно одно: партнеры Вашингтона на Ближнем Востоке все увереннее берут независимый курс и все теснее координируют свои действия, подчас даже открыто противореча Америке".



Так, королевский двор Саудовской Аравии уже несколько десятилетий относится к американским военным как к наемным телохранителям, выстраивая при этом подлинное тоталитарное государство. Продлившаяся почти два десятилетия катастрофическая война с Ираком стала подарком Вашингтона Эр-Рияду. Однако Дональд Трамп кланялся все ниже, а королевство Саудовская Аравия вело себя все хуже: грозило Катару вторжением, похитило ливанского премьер-министра и отправило на тот свет сотни тысяч йеменцев. А госсекретарь Майк Помпео даже сыграл роль консильери, мафиозного советника, прикрывая наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, когда тот приказал зверски убить и расчленить журналиста Джамаля Хашогги.



Пособником саудовских преступлений в Йемене стали Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби привык добиваться своего в сотрудничестве с Королевством и даже научился им манипулировать, когда это необходимо. Так, сообща они установили тиранию в Египте и Бахрейне, и попытались навязать свою волю Дохе. Пожалуй, ОАЭ – злейший враг демократии на всем Ближнем Востоке.



Израиль тоже десятилетиями пользуется машинальной благосклонностью США. При этом Израиль без колебаний игнорировал американские приоритеты – например, наладил военное сотрудничество с Китаем и раскритиковал Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД). Однако же администрация Трампа была особенно предана Израилю, ставя его интересы превыше всего.



Этими тремя региональный сдвиг не ограничивается. Ирак сохраняет важные связи с Ираном и проголосовал в ООН против резолюции с осуждением России. Турция наладила сотрудничество с Москвой, противостояла США в Сирии и играет сама по себе в Ливии. И отказалась поддержать партнеров по НАТО антироссийскими санкциями.



Можно подумать, что все эти шаги навстречу странам, в которых Вашингтон видел не просто друзей, а союзников, принесли грандиозные плоды. Но нет. Читаем далее у Камбаниса:



"Очевиднее всего расхождение проявилось в отказе членов ОПЕК+ стремительно нарастить нефтедобычу на фоне роста цен на топливо – вопреки всем просьбам администрации Байдена к Саудовской Аравии. Кроме того, Израиль отказался поделиться батареями системы "Железный купол" с Украиной, несмотря на просьбу США, чтобы не портить отношений с Россией. Наконец, к вящему неудовольствию Вашингтона, ряд государств региона воздержались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением России".



Едва ли удивительно, что эти страны ставят свои интересы выше интересов Америки. В конце концов, они всегда так делали. Поражает другое: сколь демонстративно они пренебрегают просьбами США – после всего того, что те для них сделали. И сколь резок оказался отпор. Сообщается, что ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не ответили президенту, когда тот звонил обсудить свою просьбу насчет нефтедобычи. Если это правда, это открытое оскорбление.



Камбанис утверждает, что эти страны не столько отказываются от связей с Америкой, сколько перестраивают свои отношения. После давно назревшего отхода Вашингтона от политики "бесконечных войн" совершенно естественно, что ближневосточные государства расширяют свои дипломатические, экономические и военные связи. При поддержке Вашингтона так и произошло в рамках Авраамского договора. В результате появилась мощная коалиция, чтобы сдержать Иран и его друзей.



Разумеется, США больше беспокоит приход Китая и России, чья роль в будущем только расширится. Впрочем, и это по-своему неизбежно. Москва была союзником Сирии на протяжении десятилетий, поддерживает рабочие отношения с Ираном, а когда-то играла значительную роль в Египте и Эфиопии. Будучи крупным производителем нефти, она координирует свою добычу с ОПЕК. Хотя Россия едва ли заменит Вашингтон в качестве гаранта безопасности монархий Персидского залива, ее положение наверняка укрепится.



Но еще важнее Китайская Народная Республика – как крупный потребитель нефти и не менее значительный источник капитала. Влияние Пекина ширится по всему миру. С усилением экономической роли к КНР приходит и политический пиетет, – как это было с Вашингтоном после Второй мировой. Однако тяги к военному вмешательству в регион Пекин пока не проявляет.



Вместо того, чтобы переживать о неизбежной утрате однополярного господства, Вашингтону следует воспользоваться ситуацией и урезать свои обязательства. Слишком долго США приносили жертвы во имя режимов-флюгеров, которые оказались друзьями до первой беды. Государства Персидского залива так и так будут продавать свою нефть. А часть своих доходов будут всегда тратить на покупку американского оружия. Ради этих преимуществ нет смысла ставить их интересы выше американских.



Рассмотрим же ОАЭ: судя по всему, их возмутило, что администрация Байдена больше не позволяет Абу-Даби диктовать политику США. Как объяснил Камбанис:



"Такое ощущение, что разлад на прошлой неделе – результат трений по ряду вопросов. Посол Эмиратов в США на прошлой неделе назвал отношения "испытанием на прочность". По словам осведомленных людей, Абу-Даби разочарован позицией США по войне в Йемене и особенно отказом считать хуситов террористической организацией, как того потребовали ОАЭ после атак на Абу-Даби в середине января. Конфликт на Украине просто поднял ставки в этом споре".



ОАЭ и Саудовская Аравия сделали из Америки соучастницу военных преступлений в Йемене. При этом королевский двор, годами преступно бомбивший мирных йеменцев – свадьбы, похороны, школьные автобусы, рынки, дома и многое другое, – рассчитывает, что США защитят его от возмездия. Судя по всему, эмиратцы считают агрессию и убийства королевскими прерогативами, противиться которым жертвы не имеют права. Соглашательство, если не гарантии такого поведения, – непомерно высокая цена за сотрудничество Абу-Даби против России. Это же касается и Эр-Рияда, чья роль в расшатывании региона ничуть не меньше.



Вероломством своих якобы союзников и друзей администрация Байдена по меньшей мере разочарована и, вероятно, даже рассержена. Однако они всего лишь преследуют собственные интересы – как и сами США.



Воистину сегодняшним политикам следует попомнить непреходящий совет Джорджа Вашингтона из его знаменитой прощальной речи: "Главное – это отречься от постоянной, глубоко укоренившейся вражды с одними государствами и горячей привязанности к другим. Вместо этого следует развивать честные и дружественные отношения со всеми. Государство, испытывающее к другому укоренившуюся ненависть или, наоборот, вошедшую в привычку симпатию, – в каком-то смысле раб. Оно – раб своей вражды или, наоборот, привязанности, а любого из этих чувств достаточно, чтобы сбить государство с пути, которого требует его долг и интересы".



Слишком долго США подчиняли собственные интересы чужим. А те в очередной раз не стали отвечать взаимностью. Не это ли лучший момент для президента Джо Байдена, чтобы в этом объятом пламенем мире поставить интересы американского народа превыше всего?



Дуг Бэндоу – старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана



* запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ Источник - ИноСМИ

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