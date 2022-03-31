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|Таджикистан и Узбекистан тесней свяжут три новых автобусных маршрута
13:39 01.04.2022
Экспериментально-испытательные рейсы по ряду международных автобусных маршрутов между Узбекистаном и соседними странами будут восстановлены . Об этом сообщает Министерство транспорта Узбекистана.
Отмечается, что холдинговая компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" в ближайшее время в качестве пилотного проекта запустит международное автобусное сообщение с рядом городов Узбекистана.
Со 2 апреля текущего года компания будет выполнять пилотные рейсы по маршрутам Душанбе – Термез, Душанбе – Денау и Пенджикент – Самарканд.
Расстояние от Душанбе до Термеза 251 км, время в пути 5 часов 40 минут.
Расстояние по маршруту Душанбе-Денау 107 км, время в пути 2 часа 25 минут.
Расстояние от Пенджикента до Самарканда составляет 64 км, а время в пути – 1 час 25 минут.
На сегодняшний день между Узбекистаном и Таджикистаном также осуществляются регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент-Ходжент и Коканд-Ходжент.