Таджикистан и Узбекистан тесней свяжут три новых автобусных маршрута

13:39 01.04.2022

Экспериментально-испытательные рейсы по ряду международных автобусных маршрутов между Узбекистаном и соседними странами будут восстановлены . Об этом сообщает Министерство транспорта Узбекистана.



Отмечается, что холдинговая компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" в ближайшее время в качестве пилотного проекта запустит международное автобусное сообщение с рядом городов Узбекистана.



Со 2 апреля текущего года компания будет выполнять пилотные рейсы по маршрутам Душанбе – Термез, Душанбе – Денау и Пенджикент – Самарканд.



Расстояние от Душанбе до Термеза 251 км, время в пути 5 часов 40 минут.



Расстояние по маршруту Душанбе-Денау 107 км, время в пути 2 часа 25 минут.



Расстояние от Пенджикента до Самарканда составляет 64 км, а время в пути – 1 час 25 минут.



На сегодняшний день между Узбекистаном и Таджикистаном также осуществляются регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент-Ходжент и Коканд-Ходжент.