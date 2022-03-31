 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полубот Нуртай: Большинство тех, кто пишет негатив про акима Кызылординской области – боты
13:55 01.04.2022

По мнению руководства региона, реально негативно настроенные пользователи соцсетей ранее имели печальный опыт общения с властью, сообщает inbusiness.kz.

Об этом сказал заместитель акима Кызылординской области Кайрат Нуртай на своей первой пресс-конференции после назначения на этот пост в начале марта т.г. На вопрос журналиста, почему кызылординцы в соцсетях пишут негативные комментарии при упоминании акима области, спикер сказал, что большинство из них написаны ботами. В принципе, ни для никого не секрет, что все это отслеживается. Мы смотрим, анализируем эти вещи. Многие комментарии сделаны через фейковые страницы, даже несуществующих людей, ботами.

Есть программа, с помощью которой, если хотите атаковать пользователя социальных сетей, делаете набор слов, и они будут повторяться автоматом через некоторое время. Реально негативно настроенные люди – это люди, которые в своих районах, сельских округах, давно, 5-10 лет назад, имели негативный опыт общения. И это проявляется в общении с властью, - сообщил замакима. - То есть, все кто пишет негатив – это боты? - Ну, в большинстве случаев, - отметил Нуртай.

На вопрос, сколько критических материалов, посвященных Кызылординской области, публикуется в СМИ и соцсетях, спикер ответил, что мало в первых, и много в последнем случае. Мы можем рассматривать республиканские и местные СМИ. Конечно, в официальных СМИ процент негатива у нас очень маленький. Здесь (в интернете – прим.ред.) негатив идет с фейковых страниц, ботов, со стороны определенных лиц, которые постоянно в отношении работы МИО выражают какую-ту негативную позицию. На самом деле, если посмотреть, они вводят в заблуждение своих читателей. Например, по ситуации с сахаром. Сейчас с сахаром в регионе ситуация нормальная. Вероятно, кто-то хочет больше лайков заработать, - отметил спикер. - То есть, объективных критических материалов по региону нет? "Объективные критические материалы есть. По ним даем ответы, разбираемся. Но чтобы решить эти вопросы надо какое-то определенное время. И средства, которыми, например, в данный момент мы не располагаем", - сказал Нуртай. - В начале т.г. начальник департамента полиции Кызылординской области Султан Бекторе написал письмо на имя акима области о том, чтобы она привлекла к ответственности руководителей ряда госструктур. Что по данному поводу сейчас происходит? "Есть законы, где указано, кто кому подотчетен. К примеру, вы работаете в одном СМИ, и не можете что-либо предпринять в отношении лиц в другом. Сейчас этот вопрос разбирается. Еще вопрос, достоверная ли эта информация. Потому что как-то проскочило в соцсетях сообщение, что есть такое письмо", - сказал Нуртай. На брифинге была и руководитель управления внутренней политики Мира Казбекова. Она сообщила, что вопрос с этим письмом не в компетенции ведомства. По словам спикеров, в акимате области письмо не проверяли. В письме, которое было распространено в соцсетях в начале февраля т.г., руководство полиции области обратилось к главе региона с просьбой привлечь к ответственности руководителя филиала Казпочты и депутата областного маслихата А. Абибуллаеву и заместителя директора ЦОНа А.Кайруллаева. За провокационные, по мнению стражей порядка, посты на их страницах в Фейсбуке во время митингов 4 января. Так, Абибуллаева написала, что требования митингующих выполнимы. Что если цены на ГСМ не вырастут, не вырастут цены и на продукты питания. И выразила надежду, что предложения народа будут услышаны и приняты верные решения. В свою очередь, Кайруллаев написал, что все происходящее должно пройти в мирном русле. Не должны быть допущены провокации и нанесение ущерба государственной и частной собственности. Пусть страна будет благополучной, а народ спокойным. Махмуд Байходжаев, Кызылорда

Источник - inbusiness.kz
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