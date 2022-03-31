Казахстан не считает Крым российским, - 1-й замрук администрации К.Токаева

14:58 01.04.2022

Казахстан подтвердил, что не считает Крым российским

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, но при этом уважает территориальную целостность Украины.



В интервью изданию Euractiv Сулейменов подчеркнул, что Казахстан в вопросах Крыма и Донбасса будет придерживаться решений Организации объединенных наций. Он указал, что "на этот конкретный случай" военные и экономические связи с Россией не распространяются.



Сулейманов также упомянул, что Казахстан не намеревается помогать России обходить экономические санкции.



Авторы: ДМИТРИЙ ЕРУСАЛИМСКИЙ