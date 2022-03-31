 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.04.2022
19:55  Хуситы согласились на 2-месячное перемирие с йеменским правительством
19:42  Венгрия перед выбором/выборами. Не факт что Орбан сохранит власть, - Д.Моисеев
19:40  Почему российскую экономику санкции не берут
19:25  Псаки уходит из ГосДепа США(((. Джен - ты была лучшая!
19:14  В Донецке скончался журналист Андрей Бабицкий
19:01  Российский "Газпром" рубит зарубежные связи. Компания выходит из капитала европейских трейдинговых структур
18:31  Кто и за что... Новое распределение обязанностей среди Каз-вице-премьеров

14:58  Казахстан не считает Крым российским, - 1-й замрук администрации К.Токаева
14:23  В Кыргызском Парламенте новый депутат - экс-таможенник Абдыбахаб Боронбаев
13:55  Полубот Нуртай: Большинство тех, кто пишет негатив про акима Кызылординской области – боты
13:39  Таджикистан и Узбекистан тесней свяжут три новых автобусных маршрута
13:27  Ближневосточные друзья США предали нас, - Дуг Бэндоу
13:25  Темно и холодно: дизельного топлива в Европе осталось на считаные дни
13:17  Актюбинск стал Атлантидой. Потоп! (видео)
13:15  National Interest (США): неуравновешенная политика Байдена чрезвычайно опасна
13:03  В США одобрили операции по смене пола несовершеннолетним, объявившим себя трансгендерами, - Fox News
12:34  Почему Казминсобес Шапкенов завидует инвалидам, - Сапа Мекебаев
12:22  В Бишкеке сразу 3 инвестора хотят построить мусоросжигающий завод
12:06  Раскрылись планы Путина после спецоперации: Россия сильно расширится, - М.Ростовский
11:41  "Майдан" в Шри-Ланке: протестующие едва не взяли штурмом дворец президента Раджапаксы
11:16  "Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях", - Э.Рахмон (речь)
10:06  Алматинскую область разделят на 3 части - Жетысу, Жалаир и Алматинскую
09:07  В Узбекистане госорганам запретят покупать автомобили, мебель и оргтехнику до конца года
08:54  Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи. И как это повлияет на цену черного золота
08:48  Что дала целина Казахстану и казахам, - Адил Урманов
08:33  Украина пожинает плоды дискриминации русских. Пора задуматься и Казахстану, - политзаключенный Ермек Тайчибеков
08:24  По самым орубленным подсчетам. Россия сформулировала газовый ультиматум ЕС, - "Къ"
08:12  Принуждение к рублю, или Точка бифуркации в отношениях Запада и России пройдена, - В.Михеев
07:13  Ташкент предлагает "разработать механизм международного признания временного правительства Афганистана"
00:38  ОПЕК и Вашингтон могут обрушить рекордные цены на нефть, - "МК"
00:04  Москва зажгла красный свет для НАТО в Центральной Азии, - В.Скосырев
00:00  Об исторических комплексах казахской нацпатинтеллигенции, - Д.Ашимбаев
Четверг, 31.03.2022
21:23  Трясут за аконит. За не вполне адекватного Кырминздрава Бейшеналиева взялась Прокуратура
21:15  В Воронеже скончался Анатолий Лемещенко - экс-глава Таможни Кыргызстана в 90-х
20:31  Опер-дива Нетребко передумала любить Путина и теперь "осуждает" Россию
20:30  Как советские ракетчики защищали египетское небо. Вспоминает Давлатали Давлатзода
20:24  Бездоходный юань. Банки снижают ставки по депозитам в китайской валюте, - "Къ"
19:59  Талибы готовят карательную акцию в Северном Афганистане, - А.Серенко
17:09  Медикам в Узбекистане разрешили носить на работе хиджаб и другие культовые одеяния
17:03  В Кыргызстане стартовали военные учения - впервые с ударными беспилотниками (видео)
16:32  Спите спокойно... Полудикий "активист" Торохан Жунусбеков теперь глава Бишкекских городских кладбищ
16:24  О чем договорились в Ташкенте оборонные ведомства Узбекистана и Турции?
15:37  БиоЛабораторная Смерть американской выделки, - О.Фаличев
13:16  Ушли в Азов командовавшие укр-обороной Мариуполя - майор Прокопенко и подполковник Баранюк?
12:33  Куда подевалась британская мягкая сила? Джонсон провально съездил к саудитам, - В.Прохватилов
12:31  Санкционная война – время выставить иностранный капитал за дверь, - В.Катасонов
11:18  Лавров признал, что еще "в прошлом месяце" аккредитовал первого талибского дипломата в Москве
11:02  Новый аким Талдыкоргана Масабаев виртуозно лазает по деревьям... Наш человек! (видео)
10:12  The Telegraph: что будет, если Европе отключат российский газ?
10:07  Китай отходит от рыночной экономики. К чему это приведет? - Джордж Магнус
09:37  Зерновой Казолигарх Нурлан Тлеубаев разворовал свой же "Delta Bank". Следствие утверждает
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Кто и за что... Новое распределение обязанностей среди Каз-вице-премьеров
18:31 01.04.2022

Смаилов распределил обязанности между вице-премьерами

Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями премьер-министра, передает Zakon.kz.
Согласно документу, в круг обязанностей первого заместителя премьер-министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ.

Также Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие.

За заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.

Также в круг координируемых вопросов входит взаимодействие государства и гражданского общества.

Заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координации международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации Государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей РК с иностранными государствами и международными организациями.

В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами.

Заместитель премьер-министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации.

Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.

Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей, координации международных финансовых институтов.

В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.

Динара Халдарова
Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648827060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день
- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам
- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год
- ​Библиотека на современном этапе
- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество
- Кадровые назначения
- Табачные пертурбации
- Поучимся у Тайваня!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  