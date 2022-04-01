Российский "Газпром" рубит зарубежные связи. Компания выходит из капитала европейских трейдинговых структур

19:01 01.04.2022

"Газпром" пошел на радикальный разрыв торговых связей с Европой. 31 марта российская компания вышла из капитала немецкой Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов, включая трейдинговые и складские. В их числе - лондонская Gazprom Marketing & Trading, торгующая газом по всей Европе, немецкие трейдеры WIEH и Wingas, а также оператор подземного хранения Astora. В последние недели страны ЕС сделали ряд заявлений относительно намерения национализировать некоторые из них, а Еврокомиссия возобновила расследование о конкурентном поведении "Газпрома" на газовом рынке.



Российский "Газпром" 31 марта вышел из капитала немецкой компании Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов, в числе которых ключевая трейдинговая структура компании за рубежом Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Компания прекратила свое участие в активах 31 марта, заявление "Газпрома" опубликовано в пятницу, 1 апреля.



GM&T зарегистрирована в Лондоне, но торгует газом по всей Европе, контролируя в том числе розничное подразделение Gazprom Marketing & Trading Retail (Gazprom Energy) и СПГ-трейдера Gazprom Global LNG.



Gazprom Germania GmbH имеет системное значение для Германии. Она непосредственно контролировалась "Газпром экспортом" и помимо GM&T управляла десятком компаний, в частности немецкими трейдерами Wingas, WIEH, WIEE, а также Astora GmbH, управляющей немецкими и австрийскими ПХГ Rehden, Jemgum, Haidach емкостью до 6 млрд кубометров. Также Gazprom Germania контролирует 49,98% в немецком газотранспортном операторе Gascade.



В "Газпроме" "Ъ" не разъяснили, каким именно образом вышли из активов.



Как сообщал "Ъ", "Газпром" прорабатывает сценарии прекращения поставок "недружественным" странам, в пятницу компания сообщила, что направила своим контрагентам уведомления о новом порядке расчета за поставки в российских рублях. Предполагается, что тем покупателям, которые откажутся от новой системы, отключат поставки газа.



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Накануне газета Handelsblatt сообщала, что власти Германии анализируют возможность национализации Gazprom Germania для того, чтобы предотвратить риски массового нарушения энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний. Bloomberg также сообщало о планах национализации GM&T властями Великобритании.



В марте Еврокомиссия заявила, что продолжит расследование на газовом рынке в отношении "Газпрома" по подозрению в нарушении конкуренции. 29 марта в газовых компаниях в Германии - по сообщениям СМИ, в Gazprom Germania и Wingas - прошли обыски в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС о конкуренции. Помимо этого Еврокомиссия выдвинула предложение об обязательной сертификации операторов ПХГ в Европе для "избежания потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру". Таким образом, "несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", говорится в материалах Еврокомиссии. В перспективе введение этой меры могло привести к отказу в сертификации для ПХГ "Газпрома" в Европе.



Татьяна Дятел

1 апр. 2022