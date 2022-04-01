 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.04.2022
19:55  Хуситы согласились на 2-месячное перемирие с йеменским правительством
19:42  Венгрия перед выбором/выборами. Не факт что Орбан сохранит власть, - Д.Моисеев
19:40  Почему российскую экономику санкции не берут
19:25  Псаки уходит из ГосДепа США(((. Джен - ты была лучшая!
19:14  В Донецке скончался журналист Андрей Бабицкий
19:01  Российский "Газпром" рубит зарубежные связи. Компания выходит из капитала европейских трейдинговых структур
18:31  Кто и за что... Новое распределение обязанностей среди Каз-вице-премьеров

14:58  Казахстан не считает Крым российским, - 1-й замрук администрации К.Токаева
14:23  В Кыргызском Парламенте новый депутат - экс-таможенник Абдыбахаб Боронбаев
13:55  Полубот Нуртай: Большинство тех, кто пишет негатив про акима Кызылординской области – боты
13:39  Таджикистан и Узбекистан тесней свяжут три новых автобусных маршрута
13:27  Ближневосточные друзья США предали нас, - Дуг Бэндоу
13:25  Темно и холодно: дизельного топлива в Европе осталось на считаные дни
13:17  Актюбинск стал Атлантидой. Потоп! (видео)
13:15  National Interest (США): неуравновешенная политика Байдена чрезвычайно опасна
13:03  В США одобрили операции по смене пола несовершеннолетним, объявившим себя трансгендерами, - Fox News
12:34  Почему Казминсобес Шапкенов завидует инвалидам, - Сапа Мекебаев
12:22  В Бишкеке сразу 3 инвестора хотят построить мусоросжигающий завод
12:06  Раскрылись планы Путина после спецоперации: Россия сильно расширится, - М.Ростовский
11:41  "Майдан" в Шри-Ланке: протестующие едва не взяли штурмом дворец президента Раджапаксы
11:16  "Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях", - Э.Рахмон (речь)
10:06  Алматинскую область разделят на 3 части - Жетысу, Жалаир и Алматинскую
09:07  В Узбекистане госорганам запретят покупать автомобили, мебель и оргтехнику до конца года
08:54  Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи. И как это повлияет на цену черного золота
08:48  Что дала целина Казахстану и казахам, - Адил Урманов
08:33  Украина пожинает плоды дискриминации русских. Пора задуматься и Казахстану, - политзаключенный Ермек Тайчибеков
08:24  По самым орубленным подсчетам. Россия сформулировала газовый ультиматум ЕС, - "Къ"
08:12  Принуждение к рублю, или Точка бифуркации в отношениях Запада и России пройдена, - В.Михеев
07:13  Ташкент предлагает "разработать механизм международного признания временного правительства Афганистана"
00:38  ОПЕК и Вашингтон могут обрушить рекордные цены на нефть, - "МК"
00:04  Москва зажгла красный свет для НАТО в Центральной Азии, - В.Скосырев
00:00  Об исторических комплексах казахской нацпатинтеллигенции, - Д.Ашимбаев
Четверг, 31.03.2022
21:23  Трясут за аконит. За не вполне адекватного Кырминздрава Бейшеналиева взялась Прокуратура
21:15  В Воронеже скончался Анатолий Лемещенко - экс-глава Таможни Кыргызстана в 90-х
20:31  Опер-дива Нетребко передумала любить Путина и теперь "осуждает" Россию
20:30  Как советские ракетчики защищали египетское небо. Вспоминает Давлатали Давлатзода
20:24  Бездоходный юань. Банки снижают ставки по депозитам в китайской валюте, - "Къ"
19:59  Талибы готовят карательную акцию в Северном Афганистане, - А.Серенко
17:09  Медикам в Узбекистане разрешили носить на работе хиджаб и другие культовые одеяния
17:03  В Кыргызстане стартовали военные учения - впервые с ударными беспилотниками (видео)
16:32  Спите спокойно... Полудикий "активист" Торохан Жунусбеков теперь глава Бишкекских городских кладбищ
16:24  О чем договорились в Ташкенте оборонные ведомства Узбекистана и Турции?
15:37  БиоЛабораторная Смерть американской выделки, - О.Фаличев
13:16  Ушли в Азов командовавшие укр-обороной Мариуполя - майор Прокопенко и подполковник Баранюк?
12:33  Куда подевалась британская мягкая сила? Джонсон провально съездил к саудитам, - В.Прохватилов
12:31  Санкционная война – время выставить иностранный капитал за дверь, - В.Катасонов
11:18  Лавров признал, что еще "в прошлом месяце" аккредитовал первого талибского дипломата в Москве
11:02  Новый аким Талдыкоргана Масабаев виртуозно лазает по деревьям... Наш человек! (видео)
10:12  The Telegraph: что будет, если Европе отключат российский газ?
10:07  Китай отходит от рыночной экономики. К чему это приведет? - Джордж Магнус
09:37  Зерновой Казолигарх Нурлан Тлеубаев разворовал свой же "Delta Bank". Следствие утверждает
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российский "Газпром" рубит зарубежные связи. Компания выходит из капитала европейских трейдинговых структур
19:01 01.04.2022

"Газпром" пошел на радикальный разрыв торговых связей с Европой. 31 марта российская компания вышла из капитала немецкой Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов, включая трейдинговые и складские. В их числе - лондонская Gazprom Marketing & Trading, торгующая газом по всей Европе, немецкие трейдеры WIEH и Wingas, а также оператор подземного хранения Astora. В последние недели страны ЕС сделали ряд заявлений относительно намерения национализировать некоторые из них, а Еврокомиссия возобновила расследование о конкурентном поведении "Газпрома" на газовом рынке.

Российский "Газпром" 31 марта вышел из капитала немецкой компании Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов, в числе которых ключевая трейдинговая структура компании за рубежом Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Компания прекратила свое участие в активах 31 марта, заявление "Газпрома" опубликовано в пятницу, 1 апреля.

GM&T зарегистрирована в Лондоне, но торгует газом по всей Европе, контролируя в том числе розничное подразделение Gazprom Marketing & Trading Retail (Gazprom Energy) и СПГ-трейдера Gazprom Global LNG.

Gazprom Germania GmbH имеет системное значение для Германии. Она непосредственно контролировалась "Газпром экспортом" и помимо GM&T управляла десятком компаний, в частности немецкими трейдерами Wingas, WIEH, WIEE, а также Astora GmbH, управляющей немецкими и австрийскими ПХГ Rehden, Jemgum, Haidach емкостью до 6 млрд кубометров. Также Gazprom Germania контролирует 49,98% в немецком газотранспортном операторе Gascade.

В "Газпроме" "Ъ" не разъяснили, каким именно образом вышли из активов.

Как сообщал "Ъ", "Газпром" прорабатывает сценарии прекращения поставок "недружественным" странам, в пятницу компания сообщила, что направила своим контрагентам уведомления о новом порядке расчета за поставки в российских рублях. Предполагается, что тем покупателям, которые откажутся от новой системы, отключат поставки газа.

Как и кому Владимир Путин все разъяснил про газ в обмен на рубли
Накануне газета Handelsblatt сообщала, что власти Германии анализируют возможность национализации Gazprom Germania для того, чтобы предотвратить риски массового нарушения энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний. Bloomberg также сообщало о планах национализации GM&T властями Великобритании.

В марте Еврокомиссия заявила, что продолжит расследование на газовом рынке в отношении "Газпрома" по подозрению в нарушении конкуренции. 29 марта в газовых компаниях в Германии - по сообщениям СМИ, в Gazprom Germania и Wingas - прошли обыски в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС о конкуренции. Помимо этого Еврокомиссия выдвинула предложение об обязательной сертификации операторов ПХГ в Европе для "избежания потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру". Таким образом, "несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", говорится в материалах Еврокомиссии. В перспективе введение этой меры могло привести к отказу в сертификации для ПХГ "Газпрома" в Европе.

Татьяна Дятел
1 апр. 2022

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648828860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту работающих неполный рабочий день
- Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
- Алихан Смаилов: По поручению Главы государства неиспользуемые земли сельхозназначения будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам
- О платежном балансе Республики Казахстан за 2021 год
- ​Библиотека на современном этапе
- Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество
- Кадровые назначения
- Табачные пертурбации
- Поучимся у Тайваня!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  