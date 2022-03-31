В Донецке скончался журналист Андрей Бабицкий

19:14 01.04.2022

Названа причина смерти журналиста Андрея Бабицкого



Стала известна причина смерти журналиста Андрея Бабицкого, который скончался в Донецке на 58-м году жизни. Как оказалось, это могло произойти из-за остановки сердца.



По данным RT, в 20-х числах марта его увезли в больницу "с острым приступом ишемической болезни".



О смерти Бабицкого сообщал портал "Украина.ру". Последние годы жизни он работал в Донецке. Туда он уехал после украинского Майдана в 2014 году.



В интервью "МК" в 2017 году журналист рассказывал, что для него Донбасс стал "местом, где сегодня вершится история новой России". Там, по его мнению, формируются новые смыслы, которыми РФ будет жить ближайшие десятилетия.



Авторы: НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ