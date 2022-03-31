|В Донецке скончался журналист Андрей Бабицкий
19:14 01.04.2022
Названа причина смерти журналиста Андрея Бабицкого
Стала известна причина смерти журналиста Андрея Бабицкого, который скончался в Донецке на 58-м году жизни. Как оказалось, это могло произойти из-за остановки сердца.
По данным RT, в 20-х числах марта его увезли в больницу "с острым приступом ишемической болезни".
О смерти Бабицкого сообщал портал "Украина.ру". Последние годы жизни он работал в Донецке. Туда он уехал после украинского Майдана в 2014 году.
В интервью "МК" в 2017 году журналист рассказывал, что для него Донбасс стал "местом, где сегодня вершится история новой России". Там, по его мнению, формируются новые смыслы, которыми РФ будет жить ближайшие десятилетия.
Авторы: НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ