Псаки уходит из ГосДепа США(((. Джен - ты была лучшая!

19:25 01.04.2022

Axios: Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома



Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.



Отмечается, что Псаки планирует начать работу на телеканале в мае 2022 года.



Уточняется, что она еще официально не сообщила пресс-службе Белого дома о своем уходе и что контракты пока не подписаны, так как есть определенные правила по трудоустройству госслужащих США в частном секторе.



Ранее стало известно, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который присутствовал 30 марта на встрече с американским лидером Джо Байденом, получил положительный результат теста на коронавирус.