Почему российскую экономику санкции не берут

19:40 01.04.2022

Экономика России справляется с санкционным давлением лучше, чем ожидалось



Запад развязал экономическую войну в ответ на проведение Россией спецоперации на Украине. Америка запретила продажу широкого спектра товаров в Россию; многие крупные компании вышли из бизнеса; а некоторые страны в совокупности заморозили 60% международных резервов ЦБ. Смысл в том, чтобы обрушить российскую экономику, наказав президента Владимира Путина. За неделю после эскалации конфликта рубль упал более чем на треть по отношению к доллару, а акции многих российских компаний обвалились.



По-прежнему ли стратегия Запада соответствует плану? Судя по всему, хаос на российских рынках пошел на спад. С момента минимума, достигнутого в начале марта, рубль подскочил и сейчас приближается к уровням, существовавшим до начала спецоперации. Ведущий индекс российских акций упал на треть, но затем стабилизировался. Правительство и большинство фирм продолжают выплаты по облигациям в иностранной валюте. Россияне, поначалу поспешившие снять сбережения с банковских вкладов - почти 3 трлн рублей ($31 млрд), вернули большую часть денег на счета.



Стабилизировать рынки помог целый ряд политических мер. Некоторые из них являются традиционными: Центральный банк повысил процентные ставки с 9.5% до 20%, чтобы люди покупали российские активы, приносящие проценты. Кроме того, правительство поручило экспортерам конвертировать 80% валютной выручки в рубли. Торги на Московской фондовой бирже стали, пользуясь эвфемизмом центрального банка, "договорными". Короткие продажи запрещены, а нерезиденты не могут продавать акции до 1 апреля.



Однако реальная экономика в некотором роде является полной противоположностью финансовому состоянию: она здоровее, чем кажется на первый взгляд. Еженедельный показатель потребительских цен говорит о том, что только с начала марта они выросли более чем на 5%. Многие иностранные фирмы вышли из бизнеса, сократив поставки товаров, в то время как ослабление валюты и санкции повысили стоимость импорта. Но дорожает не все. Водка, которая в основном производится внутри страны, стоит лишь немного дороже, чем до военного конфликта. Бензин стоит примерно столько же. И хотя это только начало, пока мало свидетельств, что экономическая активность сильно пострадала.



Согласно оценке ОЭСР, основанной на данных Интернет-поиска, ВВП России за неделю до 26 марта был примерно на 5% выше, чем годом ранее. Другие актуальные показатели, собранные The Economist, такие как потребление электроэнергии и загрузка товаров на железной дороге, сохраняются на прежнем уровне. Показатель отслеживания расходов, созданный Сбербанком, крупнейшим кредитором России, немного вырос в годовом выражении. Отчасти это свидетельствует о том, что люди накапливают товары до того, как цены вырастут: особенно велики расходы на бытовую технику. Тем не менее расходы на услуги сократились лишь ненамного и остаются гораздо выше, чем во время большей части пандемии.



Все ли так плохо?

Россия, похоже, погрузится в рецессию в этом году. Но будет ли все так плохо, как предсказывают большинство экономистов - эксперты прогнозируют снижение ВВП на 10-15%, - зависит от трех факторов. Во-первых, начнут ли обычные россияне беспокоиться по поводу состояния экономики по мере затягивания войны и сокращать расходы, как в 2014 году после присоединения Крыма к России. Во-вторых, остановится ли в итоге производство, поскольку санкции блокируют доступ компаний к импорту с Запада. Российский авиационная отрасль выглядит особенно уязвимой, как и автомобилестроение. Тем не менее, многие крупные предприятия, которые появились в советские времена, привыкли работать без импорта. Если бы какая-то экономика и смогла приблизиться к тому, чтобы работать в изоляции от остального мира, то это была бы российская экономика.



В-третьих, что наиболее важно, это экспорт российского ископаемого топлива. Несмотря на многочисленные антироссийские санкции, Россия по-прежнему продает иностранным покупателям нефть на сумму около $10 млрд в месяц, что эквивалентно четверти экспорта, существовавшего до конфликта; также продолжают поступать доходы от продажи природного газа и других нефтепродуктов. Это является важным источником иностранной валюты, на которую страна может покупать некоторые потребительские товары и запчасти в нейтральных или дружественных странах. Если ситуация не изменится, российская экономика может по-прежнему опровергать самые пессимистичные прогнозы.



Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Economist