Венгрия перед выбором/выборами. Не факт что Орбан сохранит власть, - Д.Моисеев

19:42 01.04.2022

31.03.2022



Отношение Венгрии к России решится в воскресенье



Политическая карьера Виктора Орбана и партии власти висит на волоске

Данила Моисеев



Нынешние выборы стали для премьер-министра Виктора Орбана непростым испытанием на прочность.

В воскресенье в Венгрии пройдут парламентские выборы, в ходе которых определится судьба кресла премьер-министра страны. На кону стоит многое, хотя бы даже в контексте конфликта России и Украины. Действующий глава правительства Виктор Орбан, в силу своего понимания национальных интересов, остается единственным лидером стран ЕС, в определенной степени, лояльным президенту РФ Владимиру Путину. Он выступает против антироссийских санкций и не хочет поставлять вооружение украинцам. Оппозиция, сумевшая, наконец, объединиться, напротив, выступает за всемерную помощь Украине и за максимальное сближение внешнеполитического курса страны и ее союзников по ЕС и НАТО. Опросы дают партии Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" минимальное преимущество перед оппозиционной коалицией.

За несколько дней до судьбоносных, как считают в Венгрии, парламентских выборов, в стране обостряется политическая борьба. В ход идут все возможные ухищрения, чтобы скомпрометировать оппонентов. Верный соратник Орбана, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на итоги парламентских выборов страны в пользу оппозиции. "Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов", – заявил он в видеообращении. Он уверяет, что между венгерскими оппозиционерами и Киевом уже имеются договоренности о поставках вооружения в случае поражения Орбана. Это не исключено. Во всяком случае, глава оппозиционной коалиции Петер Марки-Зай неоднократно заявлял, что страна должна присоединиться к числу тех членов ЕС, кто поддерживает Украину оружием.



Оппозиционная коалиция – это шесть партий, разной политической направленности. Среди них есть и левая Демократическая партия, и крайне правые националисты из партии "Йоббик", и либеральное движение Momentum. Их всех объединяет неприятие курса действующего премьер-министра, который находится у власти с 2010 года, в том числе, в области внешней политики. Победа оппозиции выгодна как Киеву, так и Брюсселю, вынужденному встречать сопротивление Орбану по целому ряду вопросов, в том числе в области права и в миграционной политике. В западных СМИ и Брюсселе правящий в Венгрии режим давно окрестили "нелиберальной демократией". То есть, чем-то очень близким к диктатуре и не соответствующим европейским ценностям. Тем не менее, фактом остается то, что правоконсервативная идеология в Венгрии весьма популярна. Не случайно ради свержения действующего премьера его противники пригласили возглавить их Марки-Зая. В случае победы оппозиции, он кандидат в премьеры номер. Марки-Зай - политик с весьма правыми, хотя и не столь евроскептическими, как у Орбана, взглядами.



Хотя действующего премьера, его экономическую и внешнюю политику давно критикуют, а среди венгров, в первую очередь, молодого поколения, евроскептические взгляды не популярны, парадоксальным образом, рейтинги "Фидес" не падают. Их не обрушила и спецоперация России в Украине. Возможно, венгры опасаются, что более принципиальные и менее прагматичные чем власти оппозиционеры не смогут извлечь выгоду из положения страны, лавирующей между Брюсселем и Москвой.



По данным Politico, за "Фидес" могут проголосовать 50% избирателей, а за коалицию – 45%. При этом к концу прошлого года, согласно исследованиям американского издания, разница в рейтингах между двумя блоками составляла всего 1-2%. Но есть и другие данные, уже Международного института демократии и содействия выборам. Согласно им, разница в 2% сохраняется и сейчас, а значит интрига все еще жива, и очередная победа "Фидес" отнюдь не гарантирована.



"Действительно для Москвы сохранение Орбана во власти было бы удачным сценарием. Венгерский премьер аккуратно высказывается о происходящих событиях, а в Кремле считают подарком любого умеренного политика среди стран-членов ЕС. Но преувеличивать симпатии венгерского премьера точно не стоит. В Евросоюзе он постоянно оправдывается, и эту игру в Брюсселе и в самой Венгрии многие уже воспринимаются с определенным пониманием, как само собой разумеющееся желание защитить интересы страны", – сказал доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой‑Бурмули.



В разговоре с "НГ" эксперт отметил, что разногласия между Будапештом и Киевом имеются уже давно, однако в целом это хотя и неприятно Украине, но не столь критично, учитывая то, что логистические цепочки с Польшей, настроенной против РФ куда более решительно, уже налажены.



"При этом в целом ни Орбана, ни тем более Венгрию "союзником" России назвать нельзя. Вопроса о выходе страны из НАТО и ЕС в целом все равно не стоит, поскольку венгры сильно зависят от дотаций Евросоюза", – рассуждает эксперт.