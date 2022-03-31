Хуситы согласились на 2-месячное перемирие с йеменским правительством

19:55 01.04.2022

В Йемене объявлено перемирие между хуситами и правительством

Участники конфликта в Йемене согласились объявить двухмесячное перемирие



Участники конфликта в Йемене согласились на предложение ООН объявить двухмесячное перемирие, сообщает агентство Reuters с ссылкой на правительство и представителей хуситов.



Специальный посланник ООН Ханс Грундберг, который взаимодействует с противоборствующими сторонами, отметил, что общенациональное перемирие приурочено к наступлению месяца Рамадан. Оно начнется в 19:00 по местному времени и станет первым скоординированным прекращением боевых действий с 2016 года.



По мнению представителей ООН, прекращение огня будет способствовать решению острейшего гуманитарного кризиса в регионе. Также сообщается, что в рамках перемирия будет организован обмен пленными и заключенными.



Ранее представитель Генсека ООН Дюжаррик заявил о повреждении жилого комплекса сотрудников ООН при авиаударах коалиции в Сане - столице Йемена.