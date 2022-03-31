Надо ли Москве в следующий раз спасать Токаева? - В.Евсеев

01:45 02.04.2022

Эксперт отреагировал на заявление Казахстана о санкциях к России: заигрался

"В следующий раз Токаеву могут и не помочь"



Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv заявил, что его страна не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России. Это заявление он сделал во время визита в Брюссель. "Мы будем соблюдать санкции. – сообщил Сулейменов. - …меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС".



Трудно представить себе, чтобы чиновник такого уровня делал подобные заявления без согласования с президентом страны. Правда, Сулейменов тут же сообщил, что Казахстан не прекратит торгово-экономическое сотрудничество с РФ и предложил ушедшим из России компаниям туда передислоцироваться, чтобы не терять российский рынок и одновременно не нарушать санкций. Как это будет выглядеть на практике, пока представить трудно.



Специально для "МК" слова казахстанского чиновника прокомментировал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.



- В январе этого года ситуация в Казахстане могла бы развиваться драматически, если бы Россия не ввела туда своих миротворцев. – сказал эксперт. – Но Россия ввела миротворцев и спасла тем самым стабильность в Казахстане. А сейчас некоторые официальные лица заявляют, что давайте мы будем лучше дружить с США, чтобы, не дай бог, против нас не ввели санкции. Ну так вы определитесь, чего вы хотите. Может быть, вы хотите "цветной революции", которую пытались осуществить в январе? Может быть, вы даже сторонник "цветной революции"? Но если вы сторонник "цветной революции", то против вас можно даже возбудить дело. Ведь не РФ пыталась устроить в Казахстане переворот.



- Но ведь этот чиновник явно представляет позицию действующего президента. Он не может быть сторонником "цветной революции".



- В Казахстане есть много разных точек зрения. Там много русофобов. Ситуация такая. Одна из версий событий января этого года – это попытка переворота, организованная США и Великобританией. Теперь Казахстан, который РФ спасла от "цветной революции", говорит: "нет, мы не будем России помогать, потому что боимся санкций". Но если вы боитесь санкций со стороны того государства, которое организовало против вас революцию, то вы вскоре можете получить вторую такую же. Это первое. Второе. В том многополярном мире, который сейчас формируется, у Казахстана есть какое-то свое место? Если у него нет никакого места, то тогда, конечно, он все делает правильно. Но если он хочет иметь какое-то место, то у него должно быть право голоса. Ситуация предельно простая.



- Здесь могут возникнуть у граждан РФ и вопросы к нашей власти: зачем вы спасли в январе власть Токаева, который действует подобным образом?



- РФ спасла Токаева конкретно и спасла стабильность в Казахстане, потому что для нас Казахстан важен. Россия спасла нынешнюю власть от радикальных исламистов. Естественно, РФ не собирается создавать никаких внутренних проблем Казахстану. Но я хочу сказать, что если Казахстан и дальше будет вот так играть в "многовекторность", как это делалось при Назарбаеве, то он может заиграться. И опять может повториться попытка людей из клана Назарбаева свергнуть Токаева.



- И тогда уже РФ не вмешается?



- Так или иначе России придется вмешиваться. Но если в Казахстане будут поощряться антироссийские выступления, если русофобы будут назначаться министрами, если будут попытки продолжить прежний многовекторный курс, который привел к январской трагедии, то России будет трудно принять решение – надо ли ему помогать в очередной раз. Это выбор самого Казахстана.



Марина Перевозкина