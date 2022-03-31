Умерла советская актриса Александра Яковлева ("Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов")

06:33 02.04.2022

Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет, сообщил режиссер Николай Лебедев, который работал с актрисой. По его словам, она давно тяжело болела. Александра Яковлева в 1990-х годах работала вице-мэром Калининграда и была депутатом горсовета прошлого созыва.



"Она сражалась до последнего… Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами",- сказал господин Лебедев ТАСС.



Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде, в 1987 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Дебютировала в кино в фильме-катастрофе "Экипаж" (1979), где сыграла стюардессу Тамару. Также снималась в фильмах "Россия молодая" (1981), "Чародеи" (1982), "Парашютисты" (1084), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). В 1993 году в качестве режиссера поставила фильм "Паром "Анна Каренина"".



В 1993–1997 годах работала председателем комитета по культуре и туризму при мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра. В 2016–2021 годах была депутатом горсовета Калининграда. Избиралась от "Яблока", но позже вышла из партии. Возглавляла региональное отделение партии в 2012–2018 годах.



Леонид Уварчев