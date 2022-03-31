Война газовых экономик, - Владимир Лодкин

07:37 02.04.2022 Польша прикрывает свои экономические интересы спецоперацией на Украине



Россия может переориентировать маршруты трубопроводного газа в своих интересах.

Президент Джозеф Байден пытается предотвратить надвигающийся ураганный экономический кризис на своей территории путем развязывания одного или нескольких вооруженных конфликтов в Европе, в том числе и на Украине, используя по максимуму европейские финансовые, экономические, военные и людские ресурсы.

Целый ряд российских экономистов и политологов сделали вывод, что США пытается предотвратить надвигающийся ураганный экономический кризис на своей территории путем развязывания одного или нескольких вооруженных конфликтов в Европе, в том числе и на Украине, используя европейские финансовые, экономические, военные и людские ресурсы.



Так, Польша составила план проведения "миротворческой операции" на территории Украины. При этом сообщается, что Министерство национальной обороны разработало несколько вариантов проведения миротворческой операции для Западной Украины. По имеющейся информации, Варшава предлагает сформировать миротворческий контингент из военнослужащих стран НАТО численностью не менее 10 тыс. человек и отправить его на Западную Украину.



Поляки предлагают, что "миротворцы" будут охранять гуманитарные коридоры и осуществлять охрану "гуманитарных" грузов, направляющихся на Украину (читай – оружие и боеприпасы для ВСУ).



Кроме того, западные "миротворцы" должны создать бесполетные зоны как над гуманитарными коридорами, чтобы никто не мешал накачивать Киев оружием и вывозить награбленное, а также над крупными городами.



Как ранее не раз сообщалось, попытка закрыть небо приведет к прямому столкновению с Россией. Однако без одобрения США Польша самостоятельно никакие операции проводить не будет, поэтому предложение было вынесено на рассмотрение в рамках саммита НАТО в Брюсселе.



И хотя на заседании в рамках саммита НАТО и США высказались против проведения "миротворческой миссии" на территории Украины, а секретарь НАТО Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить свои войска на Украину, поскольку не желает военного конфликта с Россией, это еще не гарантия того, что Варшава не воспользуется своей инициативой. С другой стороны, НАТО и США могут просто "закрыть глаза" и позволить Польше самостоятельно попробовать "вернуть" четыре западные области Украины в свой состав при благоприятной военно-политической ситуации.



На фоне так называемой миротворческой операции Польша пытается усиливать еще и экономическое давление на Россию. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рискнул предложить на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности не размениваться по мелочам и не только заблокировать "Северный поток – 2", но и остановить "Северный поток – 1". Как заявил глава польского кабмина, Россия использует газ в качестве оружия, поэтому Польша настойчиво выступает против российских газопроводов. При этом он считает, что транспортировать топливо можно через Украину, ГТС которой может транспортировать 130 млрд куб. м газа в год.



"Два "Северных потока" – около 100 млрд куб. м. Они могут быть легко заменены", – считает польский политик. По его заявлению, отключение "Северных потоков" поставит под вопрос "российское вторжение" на Украину, так как Москва будет связана выполнением контрактов и украинским транзитом.



Блокирование США и Евросоюзом сертификации газопровода "СП-2" хоть и фактор весьма неблагоприятный, но для России абсолютно не катастрофический. Пока Америка и Европа будут ломать копья вокруг Украины и антироссийских санкций, Россия может дополнительно достроить участок от основной нити газопровода "СП-2" (назовем дополнительный участок СП-2К) на Калининградскую область. Монтаж дополнительного участка (СП-2К) от подводного газопровода "Северный Поток – 2" из России в Германию – это вопрос главным образом технико-экономический. Главное, это технически возможно, независимо от политических амбиций, желания или нежелания Америки и Европы.



Нужно ли согласие Евросоюза на изменение "СП-2"? Дополнительный участок СП-2К магистрали будет проходить в международных водах и в водах России. В настоящее время любой европейский официальный сертификатор "СП-2" подпадает под санкции. Однако, согласно правилам компании, оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия действующему законодательству страны.



"Газпром" и сам может сертифицировать дополнительный участок магистрали на Калининград, так как у него есть нормы соответствия стандарта, включенного в отраслевой стандарт самой корпорации. При этом "Газпром" может сертифицировать как часть дополнительного участка, находящегося в международных водах, а также его часть в своих территориальных водах.



Кроме того, Россия может запустить в эксплуатацию "СП-2" (и аналогично СП-2К), не дожидаясь официального разрешения немецких властей (Евросоюза) и завершения процесса сертификации. Об этом заявили в газете Handelsblatt.



Напомним, что процесс сертификации проекта был остановлен после того, как наша страна 21 февраля признала независимость республик Донбасса. Handelsblatt сообщила, что Россия может запустить проект без сертификации. Но тогда "Газпрому" придется заплатить определенный штраф. Такие прецеденты в Европе уже были. Так, без сертификации были введены два немецких газопровода. Например, NEL – сухопутное ответвление "Северного потока".



В случае постройки юго-восточной ветки подводного газопровода СП-2K Россия получит дополнительные возможности по усилению энергетической безопасности и экономического потенциала Калининградской области.



Так, в настоящее время "Газпромом" отработана резервная система снабжения Калининградской области голубым топливом. Поставщиками СПГ через терминал в Калининградскую область стали суда "Маршал Василевский" и танкер Energy Integrity.



По оценке директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, Россия готова к остановке поставок газа через Литву. Как считает эксперт, суточная потребность Калининградской области составляет около 9,6 млн куб. м газа, а поток голубого топлива по транзитному трубопроводу через Литву, по данным Entsog, составляет 9 млн куб. м в сутки. При этом одна партия СПГ обеспечит потребности Калининградской области на 11 суток, а две партии с учетом заполненных хранилищ – на 38–40 дней.



Следует подчеркнуть, что Калининградская область уже в 2019 году перестала зависеть от транзита через Литву. В регионе работает судно-платформа "Маршал Василевский", который способен поставлять до 3,7 млрд куб. м, что, по данным "Газпрома", удовлетворяет текущие и перспективные потребности региона.



В случае же постройки юго-восточной ветки подводного газопровода СП-2K по нему могут закачиваться в Калининградские ПГХ объемы газа, многократно превышающие потребности региона. При этом, полностью обеспечивая свою энергетическую безопасность, Калининградский регион может и сам экспортировать часть газа в Литву по участку транзитного трубопровода "Минск–Вильнюс–Кунас–Калининград".



Монтаж дополнительного участка СП-2К может стать перспективным проектом для поддержания трубопроводной инфраструктуры в надлежащим состоянии путем систематической прокачки тестовых объемов газа в Калининградский ПХГ. Поворот участка газопровода "СП-2" на юго-восток даст шанс значительно поднять экономику Калининградского региона, в том числе позволит создать тысячи рабочих мест, освоить новые технологии и наладить выпуск высокотехнологической продукции. При этом принципиальным является факт, что, если на Западе рост потребления газа и экономическое развитие нестабильно, то потребление газа в России растет и будет расти стабильно и на длительную перспективу.



В целом Россия от поворота участка газопровода на Калининградскую область получит серьезные плюсы в среднесрочной и длительной перспективе. Хоть "Газпрому" и придется пойти на дополнительные инвестиции без быстрой отдачи в ближайшей перспективе, но в стратегии использования газопровода в среднесрочной и длительной перспективе "Газпром", безусловно, выиграет, сохранив в надлежащем состоянии необходимую инфраструктуру "СП-2".



К тому же при изменении политической и экономической ситуации в Европе "Газпром" получит возможность неплохо заработать, использовав хорошо налаженную газотранспортную инфраструктуру Калининградской области. Калининградский регион, безусловно, получит много плюсов, начиная от привлечения дополнительных инвестиций в развитие территории и заканчивая ростом экономики, включая новые рабочие места, высокие технологии, развитие социальной сферы и т.д.



При этом следует заметить, что ряд европейских политиков заявляет, что альтернативой русскому газу является СПГ из США. Однако факты говорят об обратном: в Германии нет необходимой инфраструктуры для приема СПГ. А главное, американское голубое топливо для германского налогоплательщика обойдется значительно дороже российского.



По сути, провокационные рычаги воздействия на энергетические интересы России, предложенные польским руководством под видом обеспечения энергобезопасности Украины и Европы – грубая политическая уловка. На самом деле Польша стремится сама себе обеспечить преимущества на энергетическом рынке Европы, ловко используя конфликт на Украине. Так, хорошо известно, что весьма значительная часть инфраструктуры ГТС Украины расположена именно в западных областях Украины: Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, а также Черновицкой и Закарпатской областях.



Через Западную Украину проходят основные магистральные нити газопроводов. При этом 40% ПХГ находится также на территории Западной Украины! На западноукраинский (Предкарпатский) комплекс подземного хранения газа приходится 80% мощностей всех украинских ПХГ(25,6 млрд куб. м). В состав ГТС Украины входят 37,6 тыс. км магистральных газопроводов, 283,2 тыс. км распределительных сетей, газохранилища, компрессионные и газоизмерительные станции. Особую ценность украинской ГТС придают 13 подземных хранилищ газа (ПХГ). Они могут хранить более 32 млрд куб. м голубого топлива, что ставит их на второе место по объему в Европе после РФ.



В 70–80-е годы в Западной Украине на базе истощенных месторождениях было построено 5 ПХГ, включая Бильче-Волицко-Угерское, которое является крупнейшим в Европе (в него можно закачать 17 млрд куб. м газа). Украинская сеть подземного хранения газа включает 4 комплекса: Западноукраинский (Предкарпатский), Киевский, Донецкий и Южноукраинский. Около 80% мощностей украинских ПХГ приходится на Западноукраинский (25,6 млрд куб. м).



Так,что экономические интересы польского руководства хорошо просматриваются в стремлении Польши вернуть земли в Западной Украине, утраченные ранее ею в ХХ веке в результате изменения геополитической ситуации. Таким образом, мотивированным аргументом активизации и военных приготовлений Польши в приграничных областях Западной Украины в рамках так называемой "миротворческой операции" может быть не столько обеспечение военной помощи Украине, как желание "сесть" на наиболее лакомый кусок ГТС. Его цель – контроль транзита российского газа в Европу через территорию Западной Украины в условиях блокирования работы "СП-1" и "СП-2".



Европейцам же следует четко понимать последствия этих действий. Так, в случае достижения целей присоединения части территорий Западной Украины на фоне блокирующих санкций к СП-1 и СП-2 Польша может превратиться в опаснейшего энергетического конкурента во всем Евросоюзе, и даже при определенных обстоятельствах энергетического противника Германии. Однако в случае, если Польша все-таки пойдет на авантюру по вмешательству в ход спецоперации, Россия заготовила свой твердый ответ. Депутат Госдумы, экс-командующий Военно-воздушными десантными войсками России Владимир Шаманов заявил, что в случае вмешательства в ход спецоперации по денацификации Украины Польша будет разгромлена "по полной схеме".



31 марта 22 Источник - независимая газета

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