Кыргызстанский актер Чынгыз Мамаев задержан за изнасилование

08:49 02.04.2022

2 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Актера Чынгыза Мамаева подозревают в изнасиловании. Его задержали



Актера Чынгыза Мамаева подозревают в изнасиловании. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Свердловского района столицы.



По его данным, в милиции возбудили уголовное дело по статье 155 "Насильственные действия сексуального характера".



Подозреваемого доставили в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Свердловский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.