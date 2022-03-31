Как антироссийские санкции повлияют на казахстанскую IT-индустрию, – А.Наримбай

09:43 02.04.2022 Как антироссийские санкции повлияют на казахстанскую IT-индустрию – мнение эксперта



Напряжение геополитической обстановки в мире и антироссийские санкции спровоцировали резкий спад развития экономики и рост инфляции во многих странах. Эксперт рассказал корреспонденту Zakon.kz, как это отразилось на казахстанской IT-индустрии.

Как отмечают международные эксперты, по всему миру возникли трудности с финансовыми переводами, зарубежные партнеры стали отказываться от контрактов, а клиенты - от заказов. Не стала исключением и IT-индустрия, деятельность которой столкнулась со множеством проблем.



Специалисты отмечают массовый отток IT-сотрудников из России, Беларуси и Украины в соседние страны, включая Казахстан.



Технопредприниматель Алибек Наримбай ответил на интересующие многих вопросы о влиянии антироссийских санкций на развитие IT в Казахстане, рассказав, какие сделки пришлось временно "заморозить" и с какими вызовами могут столкнуться поставщики и потребители IT-услуг.



Кроме того, специалист объяснил, почему казахстанцам не стоит бояться искусственного снижения зарплат, и высказался о релокации специалистов из России и Украины.

IT-рынки двух стран имеют глобальное значение, но сложно говорить об их прямой связи. Казахстан объективно потребляет больше продуктов российского рынка, используя их программное обеспечение: CRM, "Битрикс24", "1С", amoCRM и другие. О том, чтобы Казахстан глобально поставлял сервисы в Россию, я не слышал.

Директор и основатель Biometric.kz Алибек Наримбай

Как рассказал эксперт, развернувшиеся геополитические события оказали влияние на сотрудничество рынков двух стран. Он напомнил, что в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заверили, что вопрос о самом нашумевшем в последнее время проекте - переносе казахстанской платформы "Электронного правительства" eGov на российскую систему Сбербанка - "на сегодняшней повестке не стоит". К обсуждению сделки решили вернуться после того, как ситуация в мире наладится.



На сегодняшний день в Казахстане имеется множество IT-компаний, созданных специально под конкретные государственные проекты. К сожалению, большая часть из них – это проекты GovTech, которые формируются благодаря выигранным у государства тендерам, а реальных IT-стартапов, которые работают только на деньги рынка, очень мало. Сейчас эта модель должна поменяться, потому что GovTech компании, созданные под государством, должны исчезнуть.

Алибек Наримбай

Эксперт считает, что ценность компаний, которые могут производить продукт за рубеж и зарабатывать на нем в долларах, повышается.



Это вдвойне хорошо, потому что, во-первых, доллар – дорогая валюта, а во-вторых, внешние деньги, заработанные не в Казахстане, а извне, на сегодняшний день в два-три раза ценнее, чем средства, полученные внутри страны. Для экономики государства это хорошо.

Алибек Наримбай

Спикер выразил надежду, что в ближайшем будущем будут появляться действительно дельные IT-проекты, которые, находясь в Казахстане, смогут зарабатывать иностранные деньги, повышая экономический потенциал страны и направляя его в правильное русло.



Также специалист высказался о влиянии отключения SWIFT в России на IT-сферу в Казахстане. Он считает, что последствия отключения сказались не только на IT-индустрии, но и на продаже товаров, и в целом, на оказании услуг.



На территории России уже ограничили работу Google Play, лишив возможности размещать рекламу на таких сервисах, как Google и YouTube. В результате российские IT-специалисты потеряли смысл в таргетировании рекламы.



Мы, запуская проекты по разработке игр, тоже полностью убрали с таргета Россию и Украину, контекстную рекламу в этих странах вообще не размещаем, а больше ориентируемся на США и Запад. Мы не хотим рекламировать услуги, потому что это пустая трата ресурсов – россияне и украинцы их попросту не увидят. Думаю, что с этим связано много изменений, включая SWIFT, из-за ограничения работы которого банковские оплаты не проходят. Сейчас наши главные переживания заключаются в том, чтобы в будущем эта ситуация не задела Казахстан.

Алибек Наримбай

Большой проблемой для казахстанских специалистов стало и то, что в ближайшее время создавать приложения и сервисы для российского рынка стало абсолютно бессмысленным. Связано это с ограничениями в работе Google, Apple Pay и, возможно, скорейшим отключением App Store на территории России.



Изменения в IT-индустрии носят мировой масштаб. Как подчеркивает спикер, IT-сфера меняется каждый год в зависимости от определенных, задаваемых рынком трендов.



Так, в 2017-2018 годах в мировой IT-сфере наблюдалась склонность к 3D-разработкам, а в 2020-2021 годах, за счет пандемии коронавируса, была в тренде медицина. Но, как отмечает Алибек Наримбай, о нынешних направлениях сферы говорить сложно, потому что ситуация находится в самом начале пути к будущим изменениям.



Однако он предположил, что глобальные планы индустрии в дальнейшем могут распространяться на электромашины, спрос на них определенно увеличится из-за возросшей стоимости на нефть, а соответственно, из-за подорожания бензина.



Также специалист рассказал о сильном падении цены акций IT-компаний в странах СНГ. А это означает, что индустрии грозит массовая релокация проектов. Стартапы начнут переезжать в другие страны, чтобы зарабатывать не на российской экономике, которая в любой момент может обрушиться, а на иностранной. Он предположил, что IT-сфера начнет ориентироваться на Латинскую Америку и доллары, а не на рубли. Но это станет яснее спустя несколько месяцев.



Алибек Наримбай пояснил, что специфика работы стартаперов всегда отличалась от деятельности крупных компаний. В короткие сроки они способны полностью перестроить свою бизнес-модель и переключить план развития на другую страну, так как гибкость - их главное оружие.



Пока крупные компании падают, ломаются и банкротятся, молодые стартаперы двигаются вперед. Им изменения только на руку - когда происходит перераспределение капиталов во время кризиса, именно молодые стартапы должны расставлять паруса, чтобы поймать тот самый удачный ветер перемен.

Алибек Наримбай Источник - zakon.kz

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